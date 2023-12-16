Чому без допомоги США в Україні буде більше цивільних жертв? Думки аналітиків

Ми не можемо зараз говорити про втому від війни, тому що якщо ми це зробимо і здамося, тоді Путін переможе, і це означатиме катастрофу для всіх

Західні ЗМІ продовжують аналізувати перебіг російської війни проти України та прогнозувати можливі сценарії на випадок зменшення або й припинення військової допомоги США та інших союзників.

Майже два роки Україна протистоїть повномасштабній російській агресії набагато ефективніше, ніж багато хто очікував на початку. Водночас спроможність України продовжувати боронитись, а також повернути території, окуповані Росією, великою мірою залежить від подальшого безперебійного потоку військової допомоги від західних партнерів України, в першу чергу США та ЄС, зауважують експерти.

Однак, як показали події цього тижня, у США військова допомога Україні стала заручницею перемовин між конгресовими республіканцями й демократами щодо більш суворого міграційного законодавства й убезпечення американсько-мексиканського кордону – давнього політичного протистояння, яке не має жодного безпосереднього відношення до України.

У Європейському Союзі, попри історичне рішення про відкриття перемовин з Україною щодо вступу до блоку, не було погоджено допомогу Україні вартістю 50 мільярдів євро через вето угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Відступ США означатиме відступ інших союзників, а не збільшення їхніх зусиль – американський експерт

Як зауважує мережа CNN, яка спілкувалася з численними посадовцями по обидва боки океану, саме такого сценарію, коли послаблення підтримки України Сполученими Штатами призведе до відповідного зменшення допомоги іншими партнерами за ефектом доміно, бояться західні посадовці.

“Якщо ми підемо [зменшимо підтримку], — сказав конгресмен-демократ Майк Квіглі, який є співголовою Конгресового Українського Кокусу, — наші союзники також підуть”.

Подібні побоювання висловлює і Марк Кансіан, полковник морської піхоти США у відставці та експерт з оборонного матеріально-технічного забезпечення в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень. “Усі кажуть, що європейці повинні активізуватися. Більше ймовірно, що вони відступлять”, – каже експерт у розмові з виданням Vox.

Як зауважує Vox з посиланням на німецький Кільський інститут, з початку широкомасштабної війни США надали Україні 43,9 мільярда доларів військової допомоги, що є більше, ніж наступні 11 країн-донорів разом.

Попри те, що в центрі уваги часто перебувають такі передові системи озброєння, як танки Abrams, винищувачі F-16 і ракети ATACMS, найважливішою військовою допомогою заходу Україні є артилерійські боєприпаси, пояснює Vox.

Україна часом використовувала 6 000-7 000 таких снарядів на день — а це приблизно половина загальної кількості снарядів, які США виробляли протягом місяця до війни в Україні.

Боєприпаси для систем протиповітряної оборони, які тепер захищають українські міста від російських ракетних обстрілів, є майже так само важливими, особливо з огляду на очікувану інтенсифікацію ракетних ударів по інфраструктурі взимку.

Попри значні інвестиції в нарощування потужностей США з виробництва боєприпасів, ці процеси, ймовірно, триватимуть роками, в той час, як українські війська вже повідомляють про нестачу снарядів, спричинену зменшенням пакетів американської допомоги, пояснює Vox.

Мережа CNN підтверджує цей аналіз, базуючись на своїх розмовах з американськими та українськими офіційними особами. Через нестачу боєприпасів, російські сили вже тепер стріляють у п’ять-сім разів більше, ніж українські війська, і українське командування вважає, що такий диспаритет у вогневій міці призвів до додаткових втрат серед українських військовослужбовців.

Яку роль відіграють різні типи зброї для України?

CNN пояснює, посилаючись на західних посадовців, що без додаткової допомоги США, Україна спочатку відчула б нестачу ракет великої дальності, пізніше ракет для протиповітряної оборони, а наостанок артилерійських боєприпасів та ракети малої дальності, таких як протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

Кожна категорія боєприпасів має вирішальне значення для оборони України, наголошує CNN.

"Ракети дальнього радіуса дії, такі як крилаті ракети Storm Shadow, поставлені Великою Британією, відіграли ключову роль в успіху України у відкиданні Чорноморського флоту Росії на сотні миль, щоб відкрити транспортний коридор для зерна та інших товарів. Ракети протиповітряної оборони виявилися особливо важливими в останні тижні, оскільки Росія розширила свої атаки на цивільну інфраструктуру цієї зими. Ракети меншої дальності дозволили українським силам захиститися від російських танків і літаків, які чисельно значно переважають їхні власні", – пояснює у своєму аналізі CNN.

Нездатність надати Україні військову допомогу не призведе до негайної перемоги Росії, але це змінить характер війни

Водночас як зазначає Vox, навряд чи можна сподіватися, що допомога ЄС та інших союзників може замінити допомогу США, адже американський оборонний бюджет більше, ніж бюджети наступних 10 країн разом. Також США набагато швидше за ЄС нарощують виробництво необхідних боєприпасів.

Зменшення допомоги союзників призвела б до збільшення кількості жертв серед цивільних

Оцінюючи здатність України боронитися наодинці, не отримуючи додаткової допомоги від США і НАТО, один високопоставлений військовий посадовець США в інтерв’ю CNN зазначив, що Україна протрималася б кілька місяців, й у найгіршому випадку зазнала значної невдачі або навіть поразки до літа.

Як додає Vox, Франц-Стефан Гаді, оборонний аналітик Центру нової американської безпеки, який неодноразово подорожував на фронт в Україні, заявив: “Нездатність надати Україні військову допомогу не призведе до негайної перемоги Росії, але це змінить характер війни”.

На його думку, не маючи достатньо артилерійських боєприпасів, українська армія, де традиційно домінує артилерія, “ймовірно, почала б застосовувати більш асиметричні стратегії. Тобто відступати з окремих ділянок лінії фронту в міські поселення, намагаючись втягнути російські сили в бої в містах”.

Однак, як пояснює далі Vox, бойові дії в містах завжди призводять до надзвичайно високої кількості загиблих серед цивільного населення. Також, враховуючи жорстку тактику росіян, це б призвело до збільшення кількості повністю знищених українських міст.

Водночас в разі зменшення або й припинення західної допомоги, найбільш безпосередню турботу викликає здатність України продовжувати контрнаступ на півдні країни, додає CNN, адже у ньому українські сили навіть за умов надходження західної підтримки досягли лише обмеженого прогресу.

У своїй статті щодо спроб українських військ переправитися через Дніпро й створити плацдарм на лівому березі річки в Херсонській області видання The New York Times повідомляє про розчарування серед військових, залучених до операцій, надмірно прикрашеними звітами українських посадовців. Офіційні особи представляють як успішні зусилля, які самі бійці описують як жорстокі та, зрештою, марні.

Згідно з розповідями військових, з якими спілкувалося видання, українські сили зазнають великих втрат, намагаючись перетнути річку й закріпитися на лівому березі, називаючи такі спроби “самогубною місією”.

“Нічого подібного я не бачив ні в Бахмуті, ні в Соледарі”, – заявив в інтерв’ю The New York Times один з військових, який бере безпосередню участь в операціях. – Це так марнотратно”.

Водночас як повідомляв Голос Америки з посиланням на аналітиків ISW, ціна потенційної поразки України у війні з Росією для США і НАТО буде “астрономічною”, в той час, як з гуманітарної точки зору, згідно з думками одного зі співрозмовників CNN, вона може призвести до “жахливих речей: етнічних чисток та тотального знищення України”.

Відтак, як сказала CNN прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас: “Ми не можемо зараз говорити про втому від війни, тому що якщо ми це зробимо і здамося, тоді Путін переможе, і це означатиме катастрофу для всіх. Це означатиме більше конфліктів, більше воєн, більше браку продовольства та всілякі тривоги, які пов’язані з цим. Ось чому ми повинні докласти зусиль зараз”.