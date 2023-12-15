Ціна поразки України у війні з Росією буде “астрономічною” для країн НАТО і Заходу: аналітики

Допомогти Україні зберегти свої позиції шляхом постійної військової підтримки Заходу вигідніше та дешевше для Сполучених Штатів, ніж дозволити Україні програти

На тлі дискусій щодо подальшої допомоги України у Конгресі Сполучених Штатів, американський Інститут дослідження війни застерігає, що ставки для США у війні Росії проти України є вищими, ніж багато хто усвідомлює.

Потенційні витрати для США в разі перемоги Росії й поразки України стануть незрівнянно вищими, ніж витрати на підтримку України для забезпечення української перемоги. Про це Інститут (відомий за англійською абревіатурою ISW) повідомляє у своєму черговому аналізі ситуації від 14 грудня.

В разі поразки України у війні з Росією та можливої окупації всієї території України, російські війська, вірогідно, будуть розташовані вздовж усього східного кордону НАТО від Чорного моря до Північного океану. Відтак, Росія знову становитиме сухопутну загрозу для країн альянсу, на відміну від теперішньої ситуації, коли “майже вся доступна наземна бойова сила Росії” залучена до війни в Україні.

За такого сценарію, Росія матиме можливість безпосередньо загрожувати одній або кільком країнам НАТО швидким механізованим наступом. Альянс, за висновком ISW, наразі не в змозі захиститися від такого нападу наявними натепер в Європі силами.

Відтак, припускають аналітики, США доведеться додатково розгорнути в Європі значну частину своїх сухопутних сил, а розгортання російських систем ППО вздовж кордонів НАТО змусить США витрачати мільярди, щоб перекидати до Європи американські літаки-невидимки, які одні лише здатні в разі потреби проникати через захист, створений цими системами.

“Ціна цих оборонних заходів була б астрономічною та, ймовірно, супроводжувалася б періодом дуже високого ризику, коли американські сили не були б належним чином підготовлені чи розгорнуті для протистояння ані Росії, ані Китаю, не кажучи вже про [протистояння] їм обом разом”, - підсумовує ISW.

Україну необхідно продовжувати підтримувати, вважає і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який зазначив 14 грудня, що Росія, вірогідно, нападе на інші країни, якщо переможе в Україні.

“Якщо Путін переможе в Україні, є реальний ризик, що його агресія на цьому не закінчиться”, — сказав Столтенберг журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

"Наша підтримка – це не благодійність. Це інвестиція в нашу безпеку… Єдиний спосіб досягти справедливого та довгострокового рішення – переконати президента Путіна, що вони не переможуть на полі бою. І єдиний спосіб переконатися, що президент Путін усвідомлює, що він не перемагає на полі бою, – це продовжувати підтримувати Україну", заявив генсек НАТО.

Заява Столтенберга прозвучала того самого дня, коли Володимир Путін на річній пресконференції пообіцяв продовжувати війну в Україні допоки не досягне своїх цілей.

“Єдиний спосіб досягти справедливого та тривалого рішення — це переконати президента Путіна, що він не переможе на полі бою. І єдиний спосіб переконатися, що президент Путін усвідомлює, що він не перемагає на полі бою, — це продовжувати підтримувати Україну”, - додав генсек.

Підтримати Україну, щоб запобігти воєнним злочинам на кшталт Бучі - це вже успіх, каже європейський посадовець

Я не думаю, що люди повністю усвідомлюють, що насправді означатиме поразка України. Ми б побачили жахливі речі: етнічні чистки й тотальне знищення України. Згадайте, що вони робили в Бучі. Отже, це вже буде успіх, якщо ми зможемо запобігти цьому. І тому ми повинні продовжувати

Високопосадовці європейських країн і США, з якими спілкувалася мережа CNN, погоджуються, що поразка у війні була б не просто жахливою новиною для України, але й стала б катастрофою для загальноєвропейської безпеки та серйозним ударом по США. Вони також висловлюють побоювання, що без допомоги Заходу, Україна, імовірно, програє війну у довгостроковій перспективі.

“З нами немає гарантії успіху, але без нас вони точно зазнають поразки”, — сказав неназваний високопоставлений військовий чиновник США в інтерв’ю CNN.

З ним погодився європейський дипломат, з яким говорила агенція CNN: “Якщо дивитися на повернення й утримання подальших територій, важко зрозуміти, як це могло б досягнути успіху без постійної підтримки США”.

Водночас посадовці, з якими спілкувалася агенція, занепокоєні, що затримка або відмова у наданні подальшої допомоги Україні Сполученими Штатами може призвести до зменшення підтримки з боку інших союзників України.

Оцінюючи для CNN перспективи України протриматися без західної допомоги, один високопоставлений американський військовий зазначив, що ЗСУ можуть триматись кілька місяців, і за найгіршого сценарію, значний регрес або навіть поразка може статися до літа 2024 року.

Що стосується гуманітарного аспекту війни, один європейський дипломат в інтерв’ю CNN зауважив: “Я не думаю, що люди повністю усвідомлюють, що насправді означатиме поразка України. Ми б побачили жахливі речі: етнічні чистки й тотальне знищення України. Згадайте, що вони робили в Бучі. Отже, це вже буде успіх, якщо ми зможемо запобігти цьому. І тому ми повинні продовжувати”.

Україна може перемогти у війні “протягом наступних трьох років або менше” - Міноборони Естонії

Міністерство оборони Естонії своєю чергою закликає до оновлення стратегії допомоги Україні, адже, за оцінкою естонського відомства, Україна може перемогти у війні “протягом наступних трьох років або менше” за наявності відповідних умов.

“Перемога України й поразка Росії у цій війні досяжні”, - йдеться в заяві Міністерства, оприлюдненій на його вебсайті. “Насправді цю війну можна виграти протягом наступних трьох років або менше, коректуючи та збільшуючи виробництво військової продукції та допомогу Україні євроатлантичною спільнотою, а також нав’язуючи перспективу нестерпного рівня втрат Росії.

Оновлена стратегія забезпечення Збройних сил України необхідною підготовкою та військовим оснащенням створить умови для поразки російської імперіалістичної теорії перемоги. Завдяки чудовому бойовому духу України та незрівнянним військово-технологічним перевагам і ресурсам трансатлантичної спільноти, перемога України коштуватиме незначну ціну порівняно з альтернативними наслідками”, - йдеться в заяві.

ISW також зазначає у своєму аналізі, що найкращим сценарієм з точки зору Заходу є повна перемога України й відновлення контролю над усіма окупованими Росією територіями, включно з Кримом.

“Допомогти Україні зберегти свої позиції шляхом постійної військової підтримки Заходу набагато вигідніше та дешевше для Сполучених Штатів, ніж дозволити Україні програти. “Заморозити” конфлікт гірше, ніж продовжувати допомагати Україні у боротьбі — це просто дало б Росії час і простір підготуватися до відновлення війни, щоб завоювати Україну та протистояти НАТО. Допомогти Україні відновити контроль над усією або більшою частиною її території було б набагато вигідніше, оскільки це відштовхне російські сили ще далі на схід”, - зазначено в аналізі Інституту.

Також, на думку експертів ISW, підтримка України у досягненні перемоги, а зрештою відбудові країни, дозволила б залучити “найбільшу та найбоєздатнішу дружню армію на європейському континенті до передової оборони НАТО — незалежно від того, приєднається Україна врешті-решт до альянсу чи ні”.