Столтенберг і Фіцо засвідчили розбіжності у поглядах на війну РФ в Україні

"Якщо президент Путін переможе в Україні, існує реальний ризик, що на цьому його агресія не закінчиться", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо.

Генсек альянсу додав, що допомагати Києву оборонятись від російської агресії - в інтересах союзників: "Наша підтримка – це не благодійність. Це інвестиція в нашу безпеку… Єдиний спосіб досягти справедливого та довгострокового рішення – переконати президента Путіна, що вони не переможуть на полі бою. І єдиний спосіб переконатися, що президент Путін усвідомлює, що він не перемагає на полі бою, – це продовжувати підтримувати Україну".

Припинення військової допомоги Києву призвело б до продовження війни

Також Столтенберг підкреслив: "Припинення військової допомоги Києву призвело б до продовження війни, а не її припинення. Я вітаю чітку відданість президента Байдена допомагати Україні та нагальні зусилля його адміністрації надавати Україні таку потрібну допомогу. Також нині лідери країн ЄС обговорять ймовірний старт переговорів із Києвом щодо членства і додаткову економічну підтримку для України". Він висловив упевненість у тому, що США та інші союзники продовжать допомагати Києву у захисті від російської агресії.

Столтенберг високо оцінив прихильність Словаччини Альянсу, включаючи розміщення багатонаціональної бойової групи НАТО, розгортання військ у Латвії та планування інвестувати 2% ВВП на оборону цього року. Вони також обговорили продовження підтримки України та подальше посилення стримування та оборони Альянсу.

Ми припинили будь-яку військову допомогу Україні

Натомість прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив: "Ми в моєму уряді не віримо у військове вирішення ситуації в Україні".

Раніше Фіцо, дотримуючись своїх гасел на виборах у вересні, заявив, що Словаччина припинить свою військову підтримку України. Під час пресконференції він підтвердив: "Так, це правда, що ми припинили будь-яку військову допомогу Україні. Ми не будемо нічого надсилати з наших державних сховищ, зі словацької армії".

"Нам дуже не вистачає будь-якої мирної ініціативи, - додав Фіцо. - І неважливо, чи є вона в Євросоюзі, чи в НАТО. І, відверто кажучи, ми не можемо уявити, що війна триватиме наступні десять років без будь-яких результатів. Єдиним результатом будуть, можливо, сотні і сотні тисяч жертв цієї війни з обох сторін конфлікту. Тому ми дійсно не бачимо жодного військового рішення. Я сподіваюсь, що ця різниця в поглядах щодо дуже важливих питань для НАТО не ускладнить дуже конструктивний діалог, який ми маємо між словацьким урядом і НАТО".

Я сподіваюсь, що ця різниця в поглядах щодо дуже важливих питань для НАТО не ускладнить дуже конструктивний діалог

Натомість Словаччина продовжуватиме гуманітарну допомогу Україні, розповів Фіцо. "Я поінформував генерального секретаря, що в січні я зустрінуся з прем'єр-міністром України паном Шмигалем і перелік продуктів, які потрібні Україні, на цей момент підготовлений. Це означає, що ми можемо надати Україні певне обладнання для розмінування території України. Ми можемо допомогти Україні енергією, газом. Я маю на увазі, що ми робимо те, що обіцяли перед виборами", - сказав прем'єр. На уточнювальне запитання, де саме відбудеться зустріч - в Україні чи Словаччині - Фіцо сказав, що зустріч буде "безпосередньо на кордоні" і що розмова стосуватиметься пунктів пропуску між країнами. Нагадаємо, словацькі перевізники розпочали блокаду українських вантажів на кордоні - за прикладом Польщі.

Генсек НАТО привітав підтримку Словаччиною суверенітету та територіальної цілісності України, підкресливши, що "немає ознак того, що Путін готується до миру. Натомість Кремль готується до тривалої та тяжкої війни".

Немає ознак того, що Путін готується до миру

Столтенберг подякував Фіцо за гуманітарну допомогу Україні й за те, що Братислава робитиме внесок у комплексний пакет допомоги НАТО для України. Він також привітав продовження співпраці між Словаччиною та Україною в галузі оборонної промисловості та те, що важливий ремонтний центр у Словаччині продовжуватиме працювати.

Говорячи про стримування та оборони НАТО, генеральний секретар сказав, що давно запланована база протиракетної оборони США в Польщі почне діяти 15 грудня. "Це важливий крок для трансатлантичної безпеки", і він "підвищить здатність союзників захищатися від загрози балістичних ракет, особливо з Близького Сходу", - сказав Столтенберг.