Дрони, автомобілі, електроніка для фронту застрягли на кордоні з Польщею через блокаду польських перевізників

Благодійні та неурядові організації, що надають військову допомогу українським збройним силам, зіткнулися з затримками на кілька тижнів із критично важливими постачаннями безпілотників, електроніки та пікапів через протести польських далекобійників на кордоні, повідомили виданню Reuters три джерела в галузі.

Тисячі вантажівок, що перевозили комерційні вантажі, тижнями стоять на кордоні Польщі з Україною через протести, які почалися 6 листопада. Перевізники у Словаччині почали аналогічну блокаду 1 грудня.

Хоча протестувальники кажуть, що пропускають гуманітарну та військову допомогу, багато ресурсів, необхідних Збройним силам України, закуповують неурядові організації та перевозять на комерційних вантажівках, яким заборонено проїжджати через блокаду.

Тарас Чмут, голова найбільшої в Україні благодійної організації з надання військової допомоги "Повернись живим", сказав, що десятки систем нічного бачення та пікапів, а також сотні безпілотників, придбаних його організацією, застрягли на кордоні на кілька тижнів.

"Це погано, тому що вони прив'язані до проєктів, строків і дедлайнів... Все рухається, але повільніше, ніж раніше", — сказав він Reuters.

Він сказав, що "Повернись живим" намагається домовитися з польською владою, щоб забезпечити безперешкодне проходження їхньої допомоги, оскільки Київ не мав іншого вибору, як імпортувати багато важливих речей з-за кордону.

"Всі пікапи надходять з-за кордону, комплекти нічного бачення — з-за кордону... Безпілотники FPV зазвичай надходять з-за кордону, і це (протести) уповільнює нашу роботу", - сказав Чмут.

Протести на кордоні впливають і на виробників воєнної техніки, сказав Віктор Долгопятов, який керує "Інженерним корпусом", некомерційним підприємством, яке виготовляє різні типи техніки, що використовується українськими збройними силами.

"Якщо блокада триватиме, це може стати і вже стає великою проблемою", - сказав Долгопятов.

Польща була найважливішим маршрутом для українського імпорту після того, як Росія заблокувала чорноморські порти України на початку війни 2022.

Долгопятов сказав Reuters, що блокада кордону призвела до затримки постачань деталей для машин на його заводі, а також компонентів для блоків живлення, які використовуються у двигунах безпілотників і радіостанціях.

"Я переконаний, що велика кількість запчастин, які йдуть на підприємства приватного сектору, які працюють на оборонні проєкти, на жаль, зараз стоїть на кордоні", – сказав він.

Частково проблема, за словами Долгопятова, полягала в тому, що найдешевший спосіб доставити їхні товари з Польщі – це перевезти їх разом з іншими вантажами у великих вантажівках, що збільшує ймовірність їхньої затримки на тривалий час.

Водії вантажівок, які пропускають військові вантажі, часто не роблять цього з товарами подвійного призначення, "вони йдуть в основній черзі", - каже він.

Потенційний спосіб обійти блокаду – перевозити вантажі не фурами, а звичайними автомобілями, але це значно дорожче.

Анатолій Акулов, який керує благодійним фондом "Україна в броні", що доставляє як військову, так і гуманітарну допомогу, сказав, що витрати на транспортування з Польщі в Україну, як правило, складали $1700-2300 за контейнер, натомість у листопаді в час протестів різко зросли до $5000.

Акулов повідомив, що постачання запчастин для безпілотників і гуманітарних вантажів були затримані. Партія рибальських сіток, призначених для використання для захисту від дронів, в дорозі вже третій тиждень.

"Щоб привезти використані рибальські сітки для захисту наших солдатів від російських безпілотників, мені знадобиться щонайменше 10 тисяч доларів", - сказав Акулов Reuters.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Україна та Польща 4 грудня відкривають додатковий пункт пропуску "Угринів – Долгобичув" для порожніх вантажівок і цистерн на виїзд з України. Як повідомив глава Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков, відкриття цього пункту пропуску - перший крок для "розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону".