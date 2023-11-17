Від початку 2022 року Україна зазнала втричі більше кібератак з боку Росії, ніж до війни

Протягом кількох тижнів після вторгнення Росії в Україну російські державні кіберактори здійснили хвилю кібератак на українську інфраструктуру, включно з кількома атаками на фінансові компанії, прозвітувала на Конференції з катастрофічних кіберзагроз в Нью-Йорку в п’ятницю заступниця міністра фінансів США Грем Стіл.

Вона додала, що Росія координувала руйнівні та підривні кібератаки, спрямовані проти України, проникнення в мережу та шпигунство в країнах, які сприймаються як союзники України, а також операції кібервпливу на людей у всьому світі. Стіл зазначила, що Команда реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з комп’ютерами в Україні (CERT-UA) зафіксувала майже 4000 кіберінцидентів у період з січня 2022 року по вересень 2023 року. Це втричі більше, ніж у довоєнний період.

Кіберактивність у контексті російсько-українського конфлікту не обмежується урядовими акторами, зауважила посадовця.

«Ми помітили, що недержавні кіберактори обох сторін конфлікту атакували широкий спектр організацій, у тому числі в секторі фінансових послуг, за допомогою відносно нескладних інцидентів, відомих як розподілені атаки на відмову в обслуговуванні (DDOS)», - зазначила Стіл.

Як повідомляв раніше Голос Америки, на початку жовтня США оголосили про те, що разом з Данією будуть працювати над зміцненням кібербезпеки критично важливої інфраструктури України. Проєкт з американського боку очолило Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Данія інвестує у проєкт 2,8 млн доларів США. Раніше вклад у аналогічні кібербезпекові програми зробила Нова Зеландія, інвестувавши у 0,49 мільйона доларів США.