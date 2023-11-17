У 2024 році Нідерланди нададуть Україні 2 млрд євро військової допомоги

Уряд Нідерландів виділить додаткові 2 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2024 році, що, за словами міністерки оборони країни Кайси Оллонгрен, є ознакою непохитної підтримки війни Києва проти Росії, повідомляє The Guardian.

Це частина ширшого пакету, який Нідерланди нададуть Україні наступного року, який включає початкові 102 мільйони євро на реконструкцію та гуманітарну допомогу. Ця сума буде збільшена протягом року, якщо це буде необхідно. Разом о останнім пакетом допомоги, загальна сума підтримки України Нідерландами за час повномасштабного вторгнення становить приблизно 7,5 млрд євро, сказала Оллонгрен.

«Це забезпечить нашу підтримку України та її безперервність, що є критично важливим для України», — сказала Оллонгрен агентству Reuters.

Підтримка надаватиметься, залежно від потреб Києва, сказала Оллонгрен, і може включати високотехнологічні безпілотники. Протиповітряна оборона, боєприпаси та підтримка ВПС залишатимуться пріоритетними після того, як Нідерланди, Данія та інші союзники по НАТО створили центр підготовки F-16 для українських пілотів.

Своєю чергою уряд Фінляндії оголосив про новий пакет оборонного обладнання для України вартістю 100 мільйонів євро, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що цей пакет стане 20-м, наданим Фінляндією з початку війни, і збільшить вартість усієї наданої підтримки до 1,5 мільярда євро.

Міністр оборони країни Антті Хаккянен заявив, що подальші подробиці про вміст пакету та графік доставки не розголошуються з міркувань безпеки.

«На карту в оборонній боротьбі України поставлено безпекове середовище Європи та Фінляндії. Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними у своїй відданості підтримці українців — сказав він.

Як повідомляв раніше Голос Америки, протягом кількох наступних днів Пентагон оголосить плани щодо чергової зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбудеться цього місяця, повідомила Сінгх у відповідь на питання журналіста Голосу Америки Остапа Яриша.