Брінк: 5,6 млн тонн зерна пройшли через гуманітарний коридор України в Чорному морі

США відзначили роботу Чорноморського гуманітарного коридору, який "підтримує фермерів та інші підприємства в Україні та забезпечує продовольством та іншими товарами світ". Про це йдеться в твіті посолки США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк зауважила, що станом на 24 листопада 153 судна, що перевозять понад 5,6 мільйона метричних тонн зерна та інших вантажів, пройшли Чорноморським гуманітарним коридором України.

В українському уряді заявляють - Україна змогла самотужки забезпечити роботу зернового коридору.

"Ви, певно, знаєте, що Україна забезпечила зерновий коридор в Чорному морі власними силами, а не завдяки угоді між Туреччиною, ООН та Росією. Так от, ми самі забезпечили зерновий коридор, і зернові судна зараз звільнено", - заявила віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина на пресконференції у Єврокомісії у Відні, пишуть ЗМІ.

В ООН занепокоєні - обстріли української зернової інфраструктури можуть завадити Україні забезпечити внутрішні та експортні потреби.

"Якщо напади на продовольчу інфраструктуру триватимуть і блокаду експортних шляхів продовжать, це значно вплине не прогнози щодо сільського господарства на майбутні роки і в найгіршому випадку призведе до того, що виробництво пшениці не зможе забезпечити внутрішній та експортний попит", - заявив директор продовольчої програми ООН в Україні Меттью Голлінворт.

Про те, що Київ робить все від нього залежне, "щоб нагодувати світ", попри російські обстріли заявила на засіданні Ради Безпеки ООН посолка США в організації Лінда Томас-Грінфілд. Вона також додала, що наразі Україна виробляє на 35% менше пшениці, аніж до війни. А одна атака Росії знищує 60 тис. тонн зерна, яке впродовж року могло б прогодувати 270 тис. людей.

"Київ робить усе від нього залежне, щоб нагодувати світ. Росія передбачувано ненавидить це. Вона погрожувала атакувати вантажні судна в порту Чорного моря, а раніше цього місяця з’явилася інформація, що Росія завдала удару по цивільному судну. Ці дії поставили під загрозу судноплавство, безпеку та комерційну діяльність. І ми всі маємо закликати Росію виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання та поважати свободу судноплавства", - заявила американська дипломатка.

Росія заперечує напади на цивільну інфраструктуру.