Брінк: 5,6 млн тонн зерна пройшли через гуманітарний коридор України в Чорному морі

США відзначили роботу Чорноморського гуманітарного коридору, який "підтримує фермерів та інші підприємства в Україні та забезпечує продовольством та іншими товарами світ". Про це йдеться в твіті посолки США в Україні Бріджит Брінк.
Брінк зауважила, що станом на 24 листопада 153 судна, що перевозять понад 5,6 мільйона метричних тонн зерна та інших вантажів, пройшли Чорноморським гуманітарним коридором України.
В українському уряді заявляють - Україна змогла самотужки забезпечити роботу зернового коридору.
"Ви, певно, знаєте, що Україна забезпечила зерновий коридор в Чорному морі власними силами, а не завдяки угоді між Туреччиною, ООН та Росією. Так от, ми самі забезпечили зерновий коридор, і зернові судна зараз звільнено", - заявила віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина на пресконференції у Єврокомісії у Відні, пишуть ЗМІ.
В ООН занепокоєні - обстріли української зернової інфраструктури можуть завадити Україні забезпечити внутрішні та експортні потреби.
"Якщо напади на продовольчу інфраструктуру триватимуть і блокаду експортних шляхів продовжать, це значно вплине не прогнози щодо сільського господарства на майбутні роки і в найгіршому випадку призведе до того, що виробництво пшениці не зможе забезпечити внутрішній та експортний попит", - заявив директор продовольчої програми ООН в Україні Меттью Голлінворт.
Про те, що Київ робить все від нього залежне, "щоб нагодувати світ", попри російські обстріли заявила на засіданні Ради Безпеки ООН посолка США в організації Лінда Томас-Грінфілд. Вона також додала, що наразі Україна виробляє на 35% менше пшениці, аніж до війни. А одна атака Росії знищує 60 тис. тонн зерна, яке впродовж року могло б прогодувати 270 тис. людей.
"Київ робить усе від нього залежне, щоб нагодувати світ. Росія передбачувано ненавидить це. Вона погрожувала атакувати вантажні судна в порту Чорного моря, а раніше цього місяця з’явилася інформація, що Росія завдала удару по цивільному судну. Ці дії поставили під загрозу судноплавство, безпеку та комерційну діяльність. І ми всі маємо закликати Росію виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання та поважати свободу судноплавства", - заявила американська дипломатка.
Росія заперечує напади на цивільну інфраструктуру.
Як повідомляв Голос Америки, звіт під назвою “Перетворення сільського господарства на зброю” міжнародної юридичної компанії Global Rights Compliance наводить докази того, що Росія заздалегідь планувала системне розкрадання українського зерна й використання коштів, вилучених від його продажу, для фінансування війни проти України та окупації.
План Росії, названий у звіті “широкомасштабним та організованим”, передбачав викрадення 12 000 тонн зерна на день загальною вартістю 1 мільярд доларів на рік. Завчасна підготовка до вивезення зерна з України свідчить про попереднє планування “у безпрецедентних масштабах”. Ця підготовка почалася задовго до російського вторгнення у лютому 2022 року.