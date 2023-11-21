"Як і Сталін, Путін використовує їжу як зброю. А Україні заподіяв голод і смерть" - посолка США при ООН

Від початку повномасштабного вторгнення, за даними Верховного комісара ООН з прав людини, загинуло 10 тисяч цивільних мешканців України, ще 18,5 тисяч отримали поранення. Про це у вівторок під час засідання Ради Безпеки ООН повідомив Мирослав Єнча, заступник генсека ООН по Європі, Центральній Азії та Америці.

Засідання на тему, як війна впливає на українську інфраструктуру та світову продовольчу безпеку, скликали США та Албанія. Спочатку воно планувалося на п’ятницю, проте, як повідомили "Голосу Америки" українські дипломати, узгодження дати з Китаєм, який зараз головує в Раді Безпеки, зайняло більше часу. Це перше засідання під час головування Китаю, присвячене ситуації в Україні, яке не ініціювала Росія.

Єнча також додав, що Росія продовжує атакувати українські міста та енергетичну інфраструктуру. Близько 360 тис. українців уже отримали підтримку від ООН. Проте ще 1,7 млн людей потребують будівельних матеріалів, зимового одягу, опалювальних приладів та палива. Аби закрити ці потреби, потрібно 435 млн доларів.

Єнча нагадав, що план гуманітарної допомоги Україні на 2023 рік досі профінансований лише на 54%. Водночас гуманітарні агенції вже надали допомогу понад 10 млн українців. Ще до чотирьох мільйонів, які потребують допомоги та перебувають на тимчасово окупованих територіях, гуманітарні агенції не мають доступу через позицію РФ.

Росія завдала збитків на більше, ніж 400 млрд доларів.

Заступник генсека ООН Єнча також зазначив, що український уряд, Світовий банк, Європейський союз та ООН домовилися про проведення чергової оцінки завданих Росією збитків в Україні. Попередні дані говорили про те, що Росія завдала збитків на понад 400 млрд доларів.

Метью Голлінгворт, директор Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні, виступаючи на засіданні, своєю чергою, заявив, що через війну українці не мають доступу до ринків, щоб купити продовольство, а фермери повідомляють, що вони більше не можуть виробляти достатньо продовольства.

"Ситуація має драматичний вплив в Україні та за її межами. Кожна п’ята українська родина має складнощі з доступом до їжі", - додав він.

Саме тому Всесвітня продовольча програма наразі підтримує їжею близько 750 тис. людей. Крім того, ще 1,5 мільйона українців, які мають ширші потреби, отримують грошову допомогу в районах, які безпосередньо постраждали від конфлікту. "Реагуючи на потреби продовольчої безпеки, ми не повинні забувати про іронію, що в одній з країн-годувальниць світу є сотні тисяч людей, які живуть поблизу бойових дій і зараз залежать від гуманітарної та продовольчої допомоги", - заявив він.

Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні додав, що 174 тис. кв. км, це приблизно 30% території України, постраждали від конфлікту та потенційно забруднені.

"І з цієї величезної кількості 25 тис. кв. км займають сільськогосподарські угіддя. Частина з них була найбільш продуктивними землями", - заявив Голлінгворт.

Він нагадав, що до війни Україна, експортуючи продовольство, годувала 400 млн людей по усьому світу. На Україну припадало 9% світового експорту пшениці, 15% експорту кукурудзи, 44% експорту соняшникової олії. Збитки у сільському господарстві вже склали 40,2 млрд доларів. "Українські фермери та сільські громади потребують нашої підтримки", - наголосив він.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН розпочала свій виступ зі згадки про 90-ті роковини Голодомору.

"Мільйони українських жінок, чоловіків, дітей загинули через сталінський режим, жорстку та репресивну політику сталінського режиму через свідомо створений голод. Це стало попередженням про те, що відбувається, коли ми не стримуємо жорстокість і тиранію. Але Путін не сприйняв це як попередження, він, радше, надихнувся. Як і Сталін, Путін використовує їжу як зброю війни. І як Сталін, Путін заподіяв Україні голод і смерть. Росія веде війну не лише проти народу України та постачання продовольства, вона також веде війну проти незахищених людей у всьому світі, які покладаються на експорт продовольства з України", - заявила Томас-Грінфілд.

Росія веде війну не лише проти народу України та постачання продовольства, вона також веде війну проти незахищених людей у всьому світі, які покладаються на експорт продовольства з України

Вона також додала, що наразі Україна виробляє на 35% менше пшениці, аніж до війни. А одна атака Росії знищує 60 тис. тонн зерна, яке впродовж року могло б прогодувати 270 тис. людей.

"Київ робить усе від нього залежне, щоб нагодувати світ. Росія передбачувано ненавидить це. Вона погрожувала атакувати вантажні судна в порту Чорного моря, а раніше цього місяця з’явилася інформація, що Росія завдала удару по цивільному судну. Ці дії поставили під загрозу судноплавство, безпеку та комерційну діяльність. І ми всі маємо закликати Росію виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання та поважати свободу судноплавства", - заявила американська дипломатка.

За словами посолки США при ООН, Путін сподівається, що, враховуючи кількість криз, з якими сьогодні зіштовхнувся світ - Судан, Сирія, Ємен, Ізраїль, Газа - країни забудуть про тяжке становище українського народу. Проте Томас-Грінфілд запевнила, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у боротьбі за свободу проти російської агресії як зараз, так і в майбутньому.

Вона закликала колег не дозволити Росії зневажати Статут ООН. "Ми не повинні дозволити Росії безкарно здійснювати воєнні злочини, продовжувати використовувати їжу як зброю та завдавати стільки болю та страждань Україні. Давайте ми всі будемо з українським народом стільки, скільки буде потрібно, поки сім’ї не возз’єднаються, поки діти не повернуться до школи, а люди повернуться додому. І поки не буде забезпечено справедливий і всеосяжний мир, відповідно до Статуту ООН", - фіналізувала вона.