ООН офіційно підтвердила понад 10 тисяч смертей мирних українців через війну Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії офіційно підтверджено загибель понад 10 тисяч мирних жителів України, й половина смертей за останні три місяці сталась далеко за лінією фронту. Про це повідомляє Управління з прав людини ООН.

Місія ООН з прав людини в Україні заявила: очікує, що реальні втрати "значно вищі", ніж офіційні дані, оскільки робота з підтвердження даних триває. Справжні цифри загибелі цивільних можуть бути у рази вищими, зокрема лише в окупованому силами РФ Маріуполі, тільки за офіційно підтвердженими даними мера міста, загинуло принаймні 20 тисяч мешканців.

"Війна Російської Федерації проти України, яка триває вже 21-й місяць, ризикує перерости у затяжний конфлікт із людською ціною, яку буде боляче осягнути", - сказала Даніель Белл, яка очолює моніторингову місію ООН в Україні.

За даними Організації Об’єднаних Націй, переважна більшість підтверджених жертв спричинена вибуховою зброєю широкої зони дії: снарядами, ракетами та касетними боєприпасами. А майже половина смертей за останні три місяці, що сталися далеко за лінією фронту, спричинені використанням російськими військами ракет великої дальності та вибухами покинутих боєприпасів.

Попри численні докази й свідчення, Москва заперечує навмисне націлювання на цивільне населення.