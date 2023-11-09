В ООН засудили атаку на цивільне судно в Чорному морі

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила вчорашню атаку на цивільне судно у чорноморському порту Одеси.



“Я обурена повідомленнями про удар по цивільному судну вчора”, – заявила Браун. Вона назвала наслідки жорстоких ударів Росії по портовій інфраструктурі нищівними для економіки України, а також сотень мільйонів людей у світі, яким загрожує проблема голоду.

Я обурена повідомленнями про удар по цивільному судну вчора

Гуманітарна координаторка ООН в Україні відзначила, що атака на цивільне судно сталась лише за кілька днів після серії атак, у результаті яких загинули та були поранені мирні жителі, знищено запаси зерна та пошкоджено Одеський національний художній музей.



ЗСУ звинуватили Росію в обстрілах торговельного корабля. Як раніше повідомляло Оперативне командування ЗСУ “Південь”, 8 листопада, на Одещині під російський обстріл потрапило цивільне судно під прапором Ліберії.



Повідомлялось, що ракета влучила в надбудову цивільного судна в момент його заходу в порт. Три члени екіпажу, громадяни Філіппін, поранені, одного із них госпіталізували. Загинув лоцман і ще один працівник порту зазнав поранення.

Попри атаки, зерновий коридор продовжує працювати, кажуть в українському уряді

За даними Міністерства інфраструктури України, після ракетного удару по цивільному судну, шість суден вийшли з українського порту до турецької протоки Босфор. Ці судна перевозять 231 тисячу тонн продуктів харчування, призначених для міжнародного ринку. Ще пʼять суден очікують на завантаження перед відправленням у рейс.

"Рух українським коридором не припиняється, попри систематичні атаки Росії на портову інфраструктуру", – йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.

Чорноморська зернова угода, досягнута за сприяння ООН і Туреччини, діяла впродовж року і була припинена Росією у липні 2023 року. За цей час Україна змогла експортувати близько 33 мільйонів тонн зернових, переважно до найбільш нужденних країн світу.

Натомість Росія здійснювала регулярні повітряні напади на українську портову й зернову інфраструктуру в її Чорноморських, а потім і в Дунайських портах.

З осудом російських нападів на цивільну інфраструктуру в Чорному морі виступили і посли Групи Семи в Україні.

"Ми засуджуємо систематичні напади Росії на українські чорноморські порти та цивільну інфраструктуру і вітаємо кроки України, спрямовані на зміцнення експортних маршрутів, вільних від російського контролю", – написала посолка США в Україні Бріджит Брінк у соціальній мережі X.

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