Столтенберг подякував Німеччині за міцну підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Берліна подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за внесок країни в НАТО та міцну допомогу Україні.



Столтенберг привітав рішення Німеччини активізувати зусилля та спрямувати військових для захисту Європи в критичний для європейської безпеки момент включно із бригадою НАТО в Литві та бойовою групою НАТО в Словаччині.



Також Генсек НАТО наголосив на позитивній оцінці зобов’язання Німеччини інвестувати 2% ВВП в оборону. “Збереження такого рівня інвестицій змінить правила гри для нашої колективної оборони”, – наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він також схвально оцінив лідерство Німеччини у сфері кіберзахисту.

Збереження такого рівня інвестицій змінить правила гри для нашої колективної оборони



Генсек НАТО також прокоментував вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі, зазначивши, що зараз Росія вийшла з усіх договорів про контроль над озброєннями. “Це модель безрозсудної поведінки, яка робить світ небезпечнішим”, – заявив Столтенберг. Він зазначив, що НАТО залишається повністю відданим контролю над озброєннями, роззброєнням і нерозповсюдженням зброї, і закликав Росію відігравати відповідальну роль.



Столтенберг подякував Німеччині за надання надзвичайно важливої підтримки Україні, включаючи танки Marder і Leopard, засоби ППО IRIS-T і боєприпаси: “Ці внески допомагають Україні захистити свою свободу. І вони допомагають убезпечувати Європу”.



Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив сьогодні в інтерв’ю виданню Tagesspiegel, що Берлін має намір зробити свої збройні сили “основою стримування та колективної оборони в Європі”. За його словами, агресія Росії проти України означає, що континент зіткнувся з новою військовою загрозою, яка змінила роль Німеччини та її збройних сил.



Пісторіус наголошує, що так само як Німеччина отримала вигоду від розгортання союзницьких сил під час Холодної війни, так само партнери Німеччини тепер очікують, що Німеччина виконає свою відповідальність і очолить оборону Європи.



Міністр оборони Німеччини підкреслив, що німецька армія проходить фундаментальні зміни, щоб зробити її “готовою до війни”, а структура цієї армії визначатиметься тим, що необхідно для захисту країни та її союзників.



Нагадаємо, що раніше в жовтні Пісторіус наголосив в інтервʼю німецькому каналу ZDF, що Німеччина має бути готовою до війни в Європі, а німецьке суспільство та військо мають бути готовими захистити країну. “Ми повинні призвичаїтися до ідеї, що в Європі може виникнути загроза війни”, - заявив Пісторіус, закликаючи до створення нової ментальності у німецькому суспільстві з огляду на загрози, подібні конфлікту на Близькому Сході та війні в Україні, які матимуть наслідки в німецькому суспільстві.

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