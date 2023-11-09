Росія чимдуж намагається уникнути розмов про свої звірства, але ми зобов'язані викривати цю жорстокість – посол США в ОБСЄ

ОБСЄ має використовувати всі можливі інструменти, щоб викрити злочини Росії в Україні та притягнути Росію до відповідальності за її поведінку – заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер 9 листопада. Він також наголосив, що ОБСЄ має працювати з іншими міжнародними організаціями, щоб викрити порушення міжнародного гуманітарного права.



Карпентер зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було понад 60 зустрічей Постійної ради ОБСЄ і на всіх цих засіданнях Росія безпідставно жалілась на упередженість до неї.



“Коли одна країна-член ОБСЄ відверто бреше цій Раді про свою підготовку до нападу на свого сусіда, незаконно використовує силу, щоб розпочати найбільшу сухопутну війну з часів Другої світової війни, окупує територію свого сусіда, встановлює мережу “фільтраційних центрів”, використовує найжорстокіші та систематичні методи тортур проти цивільних заручників, включно з електрошоком і зґвалтуванням, чи можна назвати ставлення до неї упередженим?” – говорить Карпентер.

Хіба це конфронтація, як про це говорив представник Росії сьогодні, коли ми та багато інших висловлювали жах через крадіжку Росією українських дітей у їхніх сімей та законних опікунів?



Посол США в ОБСЄ наголошує, що говорити про систематичні, централізовані зусилля з переселення та перевиховання українських дітей в Росії – не упередження, як не є упередженням цитувати задокументовані Незалежною слідчою комісією ООН випадки, коли російські солдати вривались в будинки окупованих ними сил, ґвалтували жінок, вчиняли воєнні злочини проти жертв та членів їхніх родин.



Карпентер нагадує про злочини Росії із депортації українських дітей та атаку на Грозу, в якій загинуло 59 людей, серед яких була восьмирічна дитина. “Хіба це конфронтація, як про це говорив представник Росії сьогодні, коли ми та багато інших висловлювали жах через крадіжку Росією українських дітей у їхніх сімей та законних опікунів? Або коли на Спеціальному засіданні 6 жовтня понад 25 країн-членів ОБСЄ засудили напад Росії на Гроза після такої кількості смертей серед цивільного населення?” – запитує американський представник.



Посол США в ОБСЄ наголошує – подібні звинувачення на адресу Росії – не упередженість, а жорстка правда. Він наводить ще один приклад жорстоких воєнних злочинів Росії, коли експертна місія задокументувала виявлення після звільнення Забуччі 18 понівечених тіл убитих чоловіків, жінок і дітей, в яких були відрізані вуха або вирвані зуби. “Це факти, наполегливі, вперті, справді жахливі факти”, – підкреслює Карпентер. Він наполягає, що в ОБСЄ є обов’язок підіймати теми цих злочинів.



Раніше Карпентер заявляв, що російським дипломатам, які “змушені повторювати брехню” Москви “має бути соромно”. Він також припускав, що, можливо, саме через сором російський посол не присутній більшість днів на засіданнях ОБСЄ. Серед неправдивих наративів Москви посол США в ОБСЄ, зокрема, називав російські заяви про “боротьбу проти мілітаризованого нацистського режиму” та “західного сатанізму” в Україні. “Як загарбницька війна Росії проти України провалюється, так і її війна проти правди. Брехня Росії ніколи не змінить фактів, і з плином часу світ бачить це все ясніше”, – зазначив Карпентер.



Натомість Росії, наголошував він, доведеться “жити вічно з цією правдою” – про порушення нею Статуту ООН та Гельсінського заключного акту.

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