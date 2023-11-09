Україна готується до можливих російських атак на енергосистему: Ярослав Демченков

Україна готується до другої зими з часу повномасштабного вторгнення. Про те, як триває підготовка до опалювального сезону, з заступником міністра енергетики України Ярославом Демченковим говорили ведучі програми "Брифінг Голосу Америки" Юлія Ярмоленко і Остап Яриш.

Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.

Г.А.: Як ви оцінюєте рівень підготовки України до зими і потенційних спроб Росії вразити об'єкти енергетичної інфраструктури? Чи захищені об'єкти українські енергетичної інфраструктури зараз краще захищені, ніж торік?

Я.Д.: Система стійка і зараз працює стабільно. Генеруючих потужностей, газу та вугілля, які ми маємо, достатньо для того, щоб пройти цей опалювальний сезон. Електроенергії, яку зараз виробляють українські електростанції, повністю достатньо, щоб задовольнити потреби і приватних домогосподарств, й економіки країни.

Якщо зараз десь в Україні і фіксуються тимчасове відключення електричної енергії, то це відбувається винятково в прифронтових зонах через обстріли російськими військами або через технологічне порушення чи через погодні умови. Але система працює достатньо стабільно.

Ремонтна кампанія, яку ми виконали, безпрецедентна

Я впевнений, що ми цей опалювальний сезон пройдемо без проблем, якщо - є одне якщо - не буде таких масових прицільних обстрілів об'єктів генерації та передачі електричної енергії і газогонів, як це було рік тому і на початку цього року.

Ремонтна кампанія, яку ми виконали, безпрецедентна. Я нагадаю, що рік тому 10 жовтня, а потім в листопаді і пізніше, сотні ракет і безпілотників були спрямовані на об'єкти енергетичної інфраструктури. Десятки влучали.

Тільки 10 жовтня 101 ракета і безпілотник були спрямовані на об'єкти енергетичної інфраструктури і 20 об'єктів було пошкоджено.

31 жовтня 88 різних типів ракет і безпілотників спрямовано було саме на енергетичні об'єкти і 15 об'єктів було зруйновано або пошкоджено.

Нас рятувала в той час від великих масштабних руйнувань тільки протиповітряна оборона.

Зараз протиповітряна оборона - на кращому рівні, ніж було. Тому ми очікуємо на обстріли, але й сподіваємось, що й захист буде на належному рівні. Минулого року обстріли вони зосереджували на об'єктах генерації, на теплових та гідроелектростанціях, а також на системі Укренерго, на мережах і на великих підстанціях.

Ми знаємо, що російські війська консультували російські енергетики. Вони знали, які наші системні місця найбільш вразливі. Будуть вони це робити цієї зими? Вірогідно так. Чи захистилися ми краще? Так. Ми цього літа робили систему захисту. Збільшили ми ППО? Так, ми збільшили ППО. Чи готові ми до масових обстрілів?Ми завжди до всього готові.

Ми маємо достатньо сьогодні стійкості, щоб протистояти цим обстрілам. Ми сьогодні на своїх місцях робимо все можливе для того, щоб у разі обстрілу мінімізувати будь-які блекаути, відключення як це було минулої зими. І міністр енергетики Герман Галущенко є відповідальним за енергопостачання та його відновлення. Він регулярно робить моделювання ситуації разом з енергетичними компаніями, разом з розвідувальними підрозділами для того, щоб оптимізувати систему і дуже швидко здійснювати ремонтні роботи.

Г.А.: Минулого року, по суті, вперше масована атака проти енергоінфраструктури тривала всю зиму. Аналітики говорять про те, що система потребує ремонту, а допомога і обладнання надходять не так швидко, як цього би хотілося. Чи означає це, що цієї зими буде більше викликів, зважаючи, що енергосистема була вже вражена минулого року?

Я.Д.: Мирна система зараз працює стабільно і ми підготувалися до цієї зими. Ми не можемо прогнозувати, які будуть обстріли: минулого разу 150 ракет одночасно чи їх буде більше, ми не можемо прогнозувати наскільки ефективною буде система протиповітряної оборони.

Якщо обстрілів не буде або вони будуть невлучними і система протиповітряної оборони спрацює і система багатовекторного захисту енергооб'єктів, яку ми теж побудували, спрацює, то ми зможемо на власній генерації, з власним вугіллям і газом, пройти цей опалювальний сезон. Якщо будуть влучання, у нас розроблені різні протоколи відповідних диспетчерських команд, маємо достатню кількість ремонтних пакетів і система буде працювати. Але в разі влучань, в певних регіонах, безумовно, можуть виникнути проблеми з постачанням.

Навіть зараз біля лінії зіткнення тривають обстріли артилерією, дронами, ракетами. Ми маємо ці проблеми, але ремонтні команди виїжджають, вони ремонтують, там де є можливість відремонтувати, відразу відбуваються ремонтні роботи.

Г.А.: Чого Україна потребує від партнерів просто зараз для допомоги енергетичній системі?

Я.Д.: Щодо допомоги міжнародних партнерів. Мова зараз має йти про Сполучені Штати, які є одними з ключових наших партнерів. Дуже приємно було чути новини від сенаторів, від посадовців, що допомога Україні продовжується. Міністр енергетики України Герман Галущенко має надзвичайно високий рівень співробітництва з його колежанкою, міністеркою енергетики США Дженніфер Ґренголм. Він спілкується з керівниками Державного департаменту, і, звісно з посолкою США в Україні Бріджит Брінк, яка особисто приділяє надзвичайну увагу питанням стійкості і безпеки енергетичної системи.

Ми маємо інформацію про потреби енергетичних компаній, про потреби в регіонах і відразу цю інформацію перевіряємо і передаємо пріоритетний перелік нашим міжнародним партнерам

Ми в Міністерстві енергетики отримуємо всю інформацію, яка з'являється дуже оперативно. Ми маємо інформацію про потреби енергетичних компаній, про потреби в регіонах і відразу цю інформацію перевіряємо і передаємо пріоритетний перелік нашим міжнародним партнерам, зокрема завдяки платформі за участі колишнього посла США в Україні, а зараз помічника держсекретаря США Джеффрі Паєтта. Це механізм платформи координації всіх донорів на базі Держдепу та G7+.

Г.А.: Чи ви безперебійно отримуєте допомогу по тому списку, який ви надсилаєте до Сполучених Штатів? Чи задоволені ви рівнем співпраці зі США?

Я.Д.: Так, ми підписали нещодавно меморандум під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів і отримали додаткову допомогу на 522 мільйони доларів. І ця допомога йде саме на енергетичний сектор.

Для того, щоб отримати трансформатори, генератори. Сполучені Штати поставили газову турбіну. Я можу більше сказати. Це довготривала комплексна робота зі Сполучених Штатами. Наприклад, наша синхронізація з ENTSO-E (Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії) не відбулась би, якби Сполучені Штати вчасно не надали консультаційну й технічну допомогу оператору Міністерства енергетики України.

Ми маємо надзвичайні можливості бути в інтегрованій європейській системі. Надзвичайно ефективний проєкт енергетичної безпеки Сполучених Штатів, який реалізує в Україні USAID. Цей масштабний проєкт, який закуповує багато обладнання для енергетичних компаній, компаній теплокомуненерго, які працюють в багатьох регіонах.

Енергобезпека України - це енергобезпека всього європейського континенту

Це допомога регулярна і ми зараз очікуємо черговий внесок в наш енергетичний фонд, який створений при Energy Community секретаріаті у Відні, від Сполучених Штатів 25 млн доларів, які будуть додатковими до 300 мільйонів, які ми маємо і це надзвичайна допомога.

Ми сподіваємось, що жодні зміни в політичному істеблішменті Сполучених Штатів не зменшать увагу до енергетичної безпеки в Україні, тому що енергобезпека України - це енергобезпека всього європейського континенту. Ми настільки взаємопов'язані і це надзвичайно важливо тримати систему українського стійкою і мати ефективні резерви для швидкого ремонту.