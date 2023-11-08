Джеймс О'Браєн: Україна перемагає зараз і так триватиме за умови допомоги США

Під час слухань у Конгресі 8 листопада пролунали тези про те, США не можуть полишити підтримку України зараз, тому що вона на півдорозі до перемоги. А у разі її програшу у війні виграли б такі супротивники США, як Росія, Китай, Північна Корея, а також і ХАМАС.

Один з ключових доповідачів слухань, заступник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн поділився своїми оцінками ситуації з кореспонденткою Голосу Америки Катериною Лісуновою.

Відповідаючи на питання про основні результати слухань, О'Браєн наголосив - найважливішою була позиція самих сенаторів. "А саме те, що переважна більшість представників від обох партій продемонстрували підтримку України. І це є моїм головним висновком із сьогоднішнього засідання", - додав посадовець.

"Україна перемагає, і Україна продовжуватиме перемагати, якщо їм нададуть необхідну підтримку, щоб їхній народ міг продовжувати мужню боротьбу, яку вони розпочали", - переконаний О'Браєн.

Як повідомляв Голос Америки, О'Браєн під час слухань у Конгресі, коментуючи наслідки ймовірного припинення підтримки України Сполученими Штатами, наголосив, що у разі розпаду міжнародної коаліції, яку очолюють США, Росія та її союзники можуть набути більшої ваги:

“Президент Путін нещодавно приймав ХАМАС у Москві. Він співпрацює з Північною Кореєю та відвідує Китай. Це та коаліція, яка проти нас. Ось хто виграє, якщо ми підемо”.



О’Браєн наголосив: щоб протистояти планам Путіна, США і союзники повинні допомагати Україні не тільки боротися проти російського війська, але й відбудовуватися та розвиватися вже сьогодні, навіть під час війни.