100 кораблів із зерном вже скористались Чорноморським гуманітарним коридором - посолка США в Україні

Сотий за рахунком корабель вже вийшов з України Чорноморським гуманітарним коридором з моменту його відкриття у серпні 2023 року.

Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк у мережі Х (колишній Twitter).

Посолка назвала Чорноморський гуманітарний коридор "рятівним експортним каналом" для України. Цей шлях, за інформацією посольства, допоміг доставити 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів по всьому світу.

Видання Guardian нагадує, що у серпні Україна оголосила про створення коридору для вантажних суден, що застрягли в її портах з початку війни.

У жовтні Києву доводилося призупиняти використання цього експортного коридору, повідомляв Голос Америки, через можливу загрозу з боку російських військових літаків і морських мін.

А у листопаді росіяни атакували ракетами одне із цивільних суден поблизу Одеси, за інформацією ЗСУ. Три члени екіпажу, громадяни Філіппін, поранені, одного із них госпіталізували. Загинув лоцман і ще один працівник порту зазнав поранення. ООН засудила цю атаку.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав на зібранні міністрів закордонних справ європейських держав 13 листопада, що Росія атакувала цивільне судно в Чорноморському коридорі, через який експортують збіжжя.

Політики та міжнародні експерти неодноразово заявляли, що Росія використовує їжу як зброю, одноосібно вийшовши у липні з Чорноморської зернової угоди.

Це призвело “до захмарного зростання цін у багатьох країнах, що розвиваються, позбавивши багатьох людей права на їжу”, – заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Як розповіли Українській службі Голосу Америки представники аграрного бізнесу в Україні, через бомбардування Росією портів та зерносховищ, українські аграрії зазнають колосальних збитків через викрадання продукції виробників, перешкоджання експорту вже у Чорному морі.