Зеленський і фон дер Ляєн обговорили нові зернові коридори

Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили можливі альтернативні "коридори" для експорту українського зерна.

В офісі президента України наголосили, що Зеленський і фон дер Ляєн домовились підтримувати "конструктивний діалог" стосовно зняття обмежень на експорт зерна, введених деякими сусідніми з Україною державами.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський 2 жовтня заявив, що новий коридор, який дозволяє вантажним суднам перевозити українське зерно та залізну руду з чорноморських портів, значно знизив фрахтові розцінки, які, за його словами, швидше за все продовжать знижуватись і надалі.

Так званий тимчасовий гуманітарний коридор, про який говорить Микола Сольський, запустили у серпні, щоб уможливити експорт сільськогосподарської продукції після одностороннього виходу Росії із Чорноморської зернової угоди, що раніше протягом року дозволяла експортувати українське збіжжя морем.

Йдуть нові судна. Кожен фермер найближчим часом зможе відчути, що логістика за рахунок цього маршруту має подешевшати, а відповідно збільшиться (рентабельність) зерна

"Йдуть нові судна. Кожен фермер найближчим часом зможе відчути, що логістика за рахунок цього маршруту має подешевшати, а відповідно збільшиться (рентабельність) зерна", – заявив Микола Сольський.

Нагадаємо, як повідомляв Голос Америки, міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заперечив повідомлення про те, що Королівський флот Великої Британії може допомогти захистити комерційні судна в Чорному морі, які перевозять українське зерно та інше продовольство для експорту.

Як пише Guardian, після інтерв'ю з міністром видання Sunday Telegraph повідомило, що "британський королівський флот може зіграти роль у захисті комерційних суден від російських атак у Чорному морі". Деякі медіа сприйняли це як зобов'язання, яке міністр нібито дав президенту України Володимиру Зеленському під час свого візиту до Києва минулого тижня, але нині на конференції Консервативної партії Шаппс заперечив це: "Я не думаю, що (про) це була моя розмова з президентом Зеленським".

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