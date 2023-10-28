«За російську війну розплачуються ті, хто виростив урожай в Україні». Представник аграріїв про наслідки агресії Росії у Чорному морі

Бомбардування портів та зерносховищ, викрадання продукції виробників, перешкоджання експорту вже у Чорному морі – українські аграрії несуть колосальні збитки від російської агресії, каже в інтерв'ю Голосу Америки один з керівників асоціації агровиробників.

«Тільки за рахунок просідання ціни втрати товаровиробників становлять більше 3,5 мільярдів доларів. А ще ж є додаткові витрати через військові дії», – намагається оцінити збитки, завдані українським аграріям, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Говорячи про нещодавні події, він каже, що два дні простою кораблів з українським зерном у портах, поки військові перевіряли рівень загрози після обстрілів російською авіацією акваторії Чорного моря, коштували десятки тисяч доларів збитків.

Він розповів, що рух кораблів тимчасовим коридором було призупинено у середу, 25-го вересня, через російські обстріли, поки українські військові спільно з силами розвідки перевіряли потенційні загрози зі сторони Росії у Чорному морі.

А день простою завантаженого корабля, каже Марчук, коштує від 25 до 40 тисяч доларів США.

Один день простою завантаженого корабля коштує від 25 до 40 тисяч доларів США.

“Збройні Сили роблять все можливе для того, щоб економіка України працювала. Але нас – і екіпажі кораблів, і бізнес – попереджають про можливі провокації з боку Росії. Ризики будуть виникати час від часу, тому можливі такі призупинення роботи коридору”, – каже Марчук.

У кінцевому результаті ці витрати ляжуть на плечі українських виробників, як і кілька мільярдів доларів збитків, яких сумарно за рік завдала російська блокада українського експорту, наголошує він у коментарі Голосу Америки.

Ще на початку вторгнення Росія заблокувала усі українські порти, і лише великими зусиллями ООН і Туреччини вдалося переконати її дозволити експорт українського збіжжя на світові ринки. Зернова угода тривала близько року, поки Росія не вийшла з неї і знову не постало питання про вивіз товарів і передусім збіжжя з українських портів.

Україні вдалося самотужки прокласти шлях від своїх портів західним узбережжям Чорного моря, який почали використовувати торговельні кораблі.

Цим тимчасовим гуманітарним коридором спочатку змогли вийти судна, які опинилися заручниками ще з початку повномасштабного вторгнення Росії, а потім його почали використовувати для вивозу українського збіжжя.

Зернова складова має особливу вагу, адже йдеться про продовольчу безпеку загалом у світі, наголошують політики та міжнародні організації.

Експортний потенціал зерна України наразі є досить високий, каже Марчук, і якби не російська війна, то Україна могла б щомісяця відправляти на світові ринки близько 5 мільйонів тонн збіжжя.

“Ми зацікавлені в тому, щоб експортний потенціал зростав. Тому що за півтори року війни аграрії несуть збитки через неможливість доступної, дешевшої логістики для реалізації своєї продукції”, – каже Марчук.

З кінця серпня коридором скористалися 62 судна, 37 із них експортували близько 1,3 мільйонів тонн української агропродукції та інших вантажів.

Загалом ситуація ускладнює роботу бізнесу та приносить суттєві збитки судновласникам, трейдерам, а у кінцевому результаті – українським товаровиробникам, які несуть основні збитки.

Щодо черги у портах Великої Одеси, тобто тих, що розташовані неподалік основного порту, то наразі туди зайшли близько 50 суден та вийшли трохи більше 30, каже Денис Марчук.

Для безпечного експорту сьогодні потрібен не лише захист інфраструктури портів системами ППО та озброєнням, яке б могло б давати бій росіянам, а й безпосередньо розмінування у Чорному морі, наголошує Марчук.

Лише гарантії безпеки привабили б захід до українських портів більшої кількості суден, що вивозили б на світові ринки українську продукцію.

За додаткові витрати через російську війну платитимуть ті, хто виростив і зібрав урожай в Україні

Нам дуже не вистачає моря. Зараз експортуємо в середньому 2-2,5 млн тонн продукції за місяць, тоді як потрібно не менше 5 мільйонів тонн.

“Нам дуже не вистачає моря, – каже Марчук. – Зараз ми експортуємо в середньому 2-2,5 млн тонн продукції за місяць, тоді як з огляду на зібраний урожай, щоб продати його і заробити якісь кошти, потрібні об'єми експорту не менше 5 мільйонів тонн.

Це потрібно для підтримання життєдіяльності аграріїв, щоб у них з'являлися якісь обігові кошти та для економіки країни загалом, адже це валютна виручка”.

Наразі ризики у чорноморських водах закладаються у ціну транспортування зерна. Страхування кораблів, що прямують до України, є особливо дорогим, а витрати перекладаються на ту ціну, яку отримають у підсумку аграрії України, нагадав Денис Марчук.

І якщо покупець зерна заплатить ринкову вартість, то за витрати на здорожчання експорту через російську війну платитимуть безпосередньо ті, хто виростив і зібрав урожай в Україні. Вони отримають оплату на 45-50% ринкової ціни менше, констатує заступник голови ВАР.

“Це – катастрофа”. Понад 3,5 млрд доларів збитків призведуть до закриття аграрних підприємств

“Це, звичайно, катастрофа. Прогнозуємо на 2024 рік дуже великі збитки, що несуть за собою закриття значної кількості підприємств. Тільки за рахунок просідання ціни втрати товаровиробників становлять більше 3,5 мільярдів доларів. А ще ж є додаткові витрати через військові дії. Це все накладається на господарську діяльність українських аграріїв”, – підсумував Марчук.

Росія намагається протидіяти не лише мінами, але і пропагандою – ГУР

Тим часом Головне управління розвідки України повідомляє, що теза "Україна використовує зерновий коридор для незаконної торгівлі зброєю" увійшла до так званих російських методичок для чергової кампанії з дискредитації України.

"Російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим “технологам” нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході", - йдеться у повідомленні ГУР.

Запланована, зокрема, інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова, а набір фейків містить повідомлення про корупцію в Україні, ніби-то продаж зброї терористам ХАМАСу тощо.