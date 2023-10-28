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«За російську війну розплачуються ті, хто виростив урожай в Україні». Представник аграріїв про наслідки агресії Росії у Чорному морі
Бомбардування портів та зерносховищ, викрадання продукції виробників, перешкоджання експорту вже у Чорному морі – українські аграрії несуть колосальні збитки від російської агресії, каже в інтерв'ю Голосу Америки один з керівників асоціації агровиробників.
«Тільки за рахунок просідання ціни втрати товаровиробників становлять більше 3,5 мільярдів доларів. А ще ж є додаткові витрати через військові дії», – намагається оцінити збитки, завдані українським аграріям, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.
Говорячи про нещодавні події, він каже, що два дні простою кораблів з українським зерном у портах, поки військові перевіряли рівень загрози після обстрілів російською авіацією акваторії Чорного моря, коштували десятки тисяч доларів збитків.
Він розповів, що рух кораблів тимчасовим коридором було призупинено у середу, 25-го вересня, через російські обстріли, поки українські військові спільно з силами розвідки перевіряли потенційні загрози зі сторони Росії у Чорному морі.
А день простою завантаженого корабля, каже Марчук, коштує від 25 до 40 тисяч доларів США.
Один день простою завантаженого корабля коштує від 25 до 40 тисяч доларів США.Денис Марчук
“Збройні Сили роблять все можливе для того, щоб економіка України працювала. Але нас – і екіпажі кораблів, і бізнес – попереджають про можливі провокації з боку Росії. Ризики будуть виникати час від часу, тому можливі такі призупинення роботи коридору”, – каже Марчук.
У кінцевому результаті ці витрати ляжуть на плечі українських виробників, як і кілька мільярдів доларів збитків, яких сумарно за рік завдала російська блокада українського експорту, наголошує він у коментарі Голосу Америки.
Ще на початку вторгнення Росія заблокувала усі українські порти, і лише великими зусиллями ООН і Туреччини вдалося переконати її дозволити експорт українського збіжжя на світові ринки. Зернова угода тривала близько року, поки Росія не вийшла з неї і знову не постало питання про вивіз товарів і передусім збіжжя з українських портів.
Україні вдалося самотужки прокласти шлях від своїх портів західним узбережжям Чорного моря, який почали використовувати торговельні кораблі.
Цим тимчасовим гуманітарним коридором спочатку змогли вийти судна, які опинилися заручниками ще з початку повномасштабного вторгнення Росії, а потім його почали використовувати для вивозу українського збіжжя.
Зернова складова має особливу вагу, адже йдеться про продовольчу безпеку загалом у світі, наголошують політики та міжнародні організації.
Експортний потенціал зерна України наразі є досить високий, каже Марчук, і якби не російська війна, то Україна могла б щомісяця відправляти на світові ринки близько 5 мільйонів тонн збіжжя.
“Ми зацікавлені в тому, щоб експортний потенціал зростав. Тому що за півтори року війни аграрії несуть збитки через неможливість доступної, дешевшої логістики для реалізації своєї продукції”, – каже Марчук.
З кінця серпня коридором скористалися 62 судна, 37 із них експортували близько 1,3 мільйонів тонн української агропродукції та інших вантажів.
Загалом ситуація ускладнює роботу бізнесу та приносить суттєві збитки судновласникам, трейдерам, а у кінцевому результаті – українським товаровиробникам, які несуть основні збитки.
Щодо черги у портах Великої Одеси, тобто тих, що розташовані неподалік основного порту, то наразі туди зайшли близько 50 суден та вийшли трохи більше 30, каже Денис Марчук.
Для безпечного експорту сьогодні потрібен не лише захист інфраструктури портів системами ППО та озброєнням, яке б могло б давати бій росіянам, а й безпосередньо розмінування у Чорному морі, наголошує Марчук.
Лише гарантії безпеки привабили б захід до українських портів більшої кількості суден, що вивозили б на світові ринки українську продукцію.
За додаткові витрати через російську війну платитимуть ті, хто виростив і зібрав урожай в Україні
Нам дуже не вистачає моря. Зараз експортуємо в середньому 2-2,5 млн тонн продукції за місяць, тоді як потрібно не менше 5 мільйонів тонн.Денис Марчук
“Нам дуже не вистачає моря, – каже Марчук. – Зараз ми експортуємо в середньому 2-2,5 млн тонн продукції за місяць, тоді як з огляду на зібраний урожай, щоб продати його і заробити якісь кошти, потрібні об'єми експорту не менше 5 мільйонів тонн.
Це потрібно для підтримання життєдіяльності аграріїв, щоб у них з'являлися якісь обігові кошти та для економіки країни загалом, адже це валютна виручка”.
Наразі ризики у чорноморських водах закладаються у ціну транспортування зерна. Страхування кораблів, що прямують до України, є особливо дорогим, а витрати перекладаються на ту ціну, яку отримають у підсумку аграрії України, нагадав Денис Марчук.
І якщо покупець зерна заплатить ринкову вартість, то за витрати на здорожчання експорту через російську війну платитимуть безпосередньо ті, хто виростив і зібрав урожай в Україні. Вони отримають оплату на 45-50% ринкової ціни менше, констатує заступник голови ВАР.
“Це – катастрофа”. Понад 3,5 млрд доларів збитків призведуть до закриття аграрних підприємств
“Це, звичайно, катастрофа. Прогнозуємо на 2024 рік дуже великі збитки, що несуть за собою закриття значної кількості підприємств. Тільки за рахунок просідання ціни втрати товаровиробників становлять більше 3,5 мільярдів доларів. А ще ж є додаткові витрати через військові дії. Це все накладається на господарську діяльність українських аграріїв”, – підсумував Марчук.
Росія намагається протидіяти не лише мінами, але і пропагандою – ГУР
Тим часом Головне управління розвідки України повідомляє, що теза "Україна використовує зерновий коридор для незаконної торгівлі зброєю" увійшла до так званих російських методичок для чергової кампанії з дискредитації України.
"Російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим “технологам” нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході", - йдеться у повідомленні ГУР.
Запланована, зокрема, інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова, а набір фейків містить повідомлення про корупцію в Україні, ніби-то продаж зброї терористам ХАМАСу тощо.
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- Голос Америки
Підозрюваного у масовій стрілянині в штаті Мен знайшли мертвим
Влада штату Мен оголосила, що чоловіка, звинуваченого у вбивстві 18 людей у боулінгу та ресторані на початку цього тижня, знайшли мертвим у п’ятницю ввечері.
Тіло 40-річного Роберта Карда було виявлено біля річки приблизно в 10 милях від містечка Льюїстон, де відбулася стрілянина, із вогнепальним пораненням, якого, ймовірно, він завдав самим собі, заявив комісар із громадської безпеки штату Мен Майкл Сошук на пресконференції в п’ятницю ввечері.
Протягом пошуків імовірного вбивці, що тривали протягом двох днів, багато мешканців тихої мальовничої місцевості на півночі США, жили у напрузі й боялися залишати свої домівки, повідомляє зі штату Мен телеканал CNN.
Пізно ввечері у середу підозрюваний резервіст армії США Роберт Кард зайшов у боулінг центр Just-In-Time Recreation та зробив низку пострілів із напівавтоматичної зброї.
Потім, за даними влади, він перемістився до розташованого неподалік бару Schemengees Bar & Grille, де через 12 хвилин зробив ще серію пострілів.
Поліція повідомила, що у боулінг клубі загинуло семеро людей, восьмеро - у ресторані, ще троє померли пізніше внаслідок вогнепальних поранень у місцевих лікарнях. Тринадцять осіб отримали поранення.
За даними поліції, Роберт Кард нещодавно повідомив, що він мав проблеми з психічним здоров’ям.
Масові стрілянини у США, коли вбили чотирьох або більше людей, стали звичайним явищем і зросли з початку пандемії Ковід-19 з 2020 року.
За даними Gun Violence Archive, у 2022 році в країні зафіксували 647 масових стрілянин, у 2023 році прогнозується 679, виходячи з тенденцій станом на липень цього року.
Озброєні напади відбувалися в найбільш публічних місцях — у церквах, школах, синагогах, торгових центрах, продуктових магазинах, ресторанах.
У п’ятницю біля Білого дому приспустили прапори. Президент Джо Байден вкотре закликав до жорсткішого регулювання зброї.
У США Конституція гарантує право на володіння зброєю. Положення Основного закону дозволяє широке володіння вогнепальною зброєю і стримує Конгрес від ухвалення обмежень щодо контролю над зброєю.
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Масова стрілянина у штаті Мейн. У США продовжують шукати чоловіка, який розстріляв 18 людей
Сотні працівників правоохоронних органів США в п'ятницю продовжують інтенсивні пошуки 40-річного чоловіка, якого влада вважає причетним до вбивства 18 людей у боулінг клубі та гриль-барі невеличкого міста Льюістон, штат Мейн, на північному сході США.
Начальник поліції штату Мейн полковник Вільям Росс заявив, що підозрюваного Роберта Карда “слід вважати озброєним і небезпечним”, і якщо хтось його побачить, мають негайно викликати поліцію, і не виступати проти нього.
У четвер правоохоронці зосередили свою роботу на території помешкання, що належить родичу Карда.
У Льюістоні у п’ятницю, поки тривають пошуки, закрили школи та шкільні округи.
За даними поліції, Роберт Кард - резервіст армії США, який нещодавно повідомив, що має проблеми з психічним здоров’ям. Пізно ввечері у середу він зайшов у боулінг центр Just-In-Time Recreation та зробив низку пострілів із напівавтоматичної зброї.
Потім, за даними влади, він перемістився до розташованого неподалік бару Schemengees Bar & Grille, де через 12 хвилин зробив ще серію пострілів.
Начальник поліції Росс повідомив, що у боулінг клубі загинуло семеро людей, восьмеро - у ресторані, ще троє померли пізніше внаслідок вогнепальних поранень у місцевих лікарнях. Тринадцять осіб отримали поранення.
Наразі видано ордери на арешт Карда, його звинувачують за вісьмома пунктами вбивства.
“Причина, чому є 8 пунктів звинувачення, тому що 10 осіб ще не ідентифіковано. Коли цих людей ідентифікують, кількість пунктів звинувачення, ймовірно, сягне 18”, - заявив начальник поліції Льюістона.
У п’ятницю біля Білого дому приспустили прапори. Президент Джо Байден вкотре закликав до жорсткішого регулювання зброї.
У США Конституція гарантує право на володіння зброєю. Положення Основного закону дозволяє широке володіння вогнепальною зброєю і стримує Конгрес від ухвалення обмежень щодо контролю над зброєю.
Коментуючи чергове масове вбивство в країні, президент Байден заявив:
“Сьогодні, після ще однієї трагедії, я закликаю законодавців-республіканців у Конгресі виконати свій обов’язок захистити американський народ. Працюйте з нами, щоб ухвалити законопроєкт про заборону штурмової зброї та магазинів збільшеної ємності, запровадити загальну перевірку даних [власника зброї], вимагати безпечного зберігання зброї та скасувати імунітет від відповідальності для виробників зброї”.
Новообраний спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон у свій перший робочий день заявив: “Це темний час в Америці. Ми дуже, дуже сподіваємось і молимось. Молитва є доречною в такий час, щоб зло закінчилося, а безглузде насильство зупинилося”.
При цьому Джонсон не відповів на жодне питання журналістів, зокрема, чи повинен Конгрес ухвалити законодавство про посилений контроль над зброєю.
Міністр юстиції США Меррік Гарланд заявив, що федеральні правоохоронні органи приєдналися до поліції Мейн, щоб допомогти знайти втікача.
Масові стрілянини у США, коли вбили чотирьох або більше людей, стали звичайним явищем і зросли з початку пандемії Ковід-19 з 2020 року.
За даними Gun Violence Archive, у 2022 році в країні зафіксували 647 масових стрілянин, у 2023 році прогнозується 679, виходячи з тенденцій станом на липень цього року.
Озброєні напади відбувалися в найбільш публічних місцях — у церквах, школах, синагогах, торгових центрах, продуктових магазинах, ресторанах.
Найбільш смертоносна сучасна масова стрілянина в США – це вбивство 58 людей на фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі у 2017 році. Озброєний чоловік стріляв по натовпу учасників фестивалю з високоповерхівки готелю.
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