Все більше кораблів йдуть через Чорноморський гуманітарний коридор

Палата представників Конгресу США знову збереться в четвер і зробить ще одну спробу обрати спікера після того, як конгресмен-республіканець Джим Джордан, вірний союзник колишнього президента Дональда Трампа, в середу програв два голосування.

Джордан, депутат від штату Огайо, який служить в Конгресі вже дев'ятий термін, набрав 199 голосів під час голосування в середу, що значно менше ніж 217 голосів, які йому необхідні для обрання спікером.

Двадцять два його колеги-республіканці проголосували за інших законодавців у конкурсі, що на два більше, ніж у першому турі голосування у вівторок.

Джордан також відстав від лідера меншості в Палаті представників Демократичної партії Хакіма Джеффріса, який отримав голоси всіх 212 демократів, хоча Джеффріс навряд чи стане спікером палати, в якій республіканці мають більшість.

Джордан не полишає спроб стати спікером і сказав журналістам, що очікує на ще одне голосування в Палаті представників у четвер.

Прихильники Джордана закликають законодавців-противників затвердити конгресмена від Огайо спікером і розміщують відповідні дописи в соцмережах. Конгресвумен-республіканка, Маріаннетт Міллер-Мікс з Айови, повідомила, що отримувала «правдоподібні погрози вбивством і шквал погрозливих дзвінків» після того, як вона проголосувала проти Джордана в середу.

Пізніше Джордан написав у X, раніше відомому як Twitter, що «жоден американець не повинен звинувачувати іншого за його переконання».

«Ми засуджуємо всі погрози на адресу наших колег і вкрай необхідно об’єднатися, — додав він. - Припиніть. Це огидно».

Після усунення конгресмена Кевіна Маккарті з посади спікера два тижні тому Палата не могла розглянути будь-які законодавчі акти, такі як бюджетні рішення, які б дозволили запобігти частковому припиненню роботи уряду, коли тимчасова бюджетна резолюція закінчиться 17 листопада, або резолюцію щодо підтримки Ізраїлю після того, як 7 жовтня на союзника США напали бойовики ХАМАСу.

Деякі законодавці, в тому числі республіканці та кілька опозиційних демократів, запропонували надати тимчасовому спікеру Палати представників Патріку Макгенрі додаткові повноваження на короткостроковій основі для винесення ключових законів на голосування в Палаті представників.

Деякі республіканці також підняли питання про можливість відновлення на посаді Маккарті, хоча він відмовився від висування своєї кандидатури. Цього тижня він голосував за Джордана.

Джеффріс закликав республіканців обмежити вплив крайніх правих екстремістів у своїй партії та працювати над двопартійною правлячою коаліцією.

"Є лише два шляхи: або ви продовжуєте ставати навколішки перед найбільш екстремістськими членами вашої конференції, які не зацікавлені в правлінні, або ви можете співпрацювати з демократами, щоб діяти заради американського народу", - Джеффріс. сказав вівторок.

Джордан, кандидатуру якого неоднозначно сприймають на Капітолійському пагорбі, і який часто критикує демократів, може стати третім кандидатом цього місяця, якому не вдасться об’єднати Республіканську партію, після Маккарті та конгресмена Стіва Скаліса.

Скаліз зняв своє ім'я з перегонів після того, як переміг Джордана серед республіканців, але зрозумів, що не може отримати необхідну більшість у 217 голосів під час голосування в Палаті представників. Оскільки партія має дуже незначну більшість у повному складі Палати представників, будь-якому республіканцю потрібна буде майже одностайна підтримка своїх членів, щоб бути обраним спікером.