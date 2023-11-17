Докази умисної і спланованої крадіжки зерна з України увійдуть в подання до МКС проти РФ за злочин моріння голодом - автори нового звіту

Новий звіт під назвою “Перетворення сільського господарства на зброю” міжнародної юридичної компанії Global Rights Compliance наводить докази того, що Росія заздалегідь планувала системне розкрадання українського зерна й використання коштів, вилучених від його продажу, для фінансування війни проти України та окупації.

План Росії, названий у звіті “широкомасштабним та організованим”, передбачав викрадення 12 000 тонн зерна на день загальною вартістю 1 мільярд доларів на рік. Завчасна підготовка до вивезення зерна з України свідчить про попереднє планування “у безпрецедентних масштабах”. Ця підготовка почалася задовго до російського вторгнення у лютому 2022 року.

Як зазначено у звіті, міжнародні експерти вважають такі дії “перетворенням зерна на зброю”, адже вони обмежують постачання збіжжя до нестабільних з точки зору продовольчої безпеки країн. Відтак Росія своїми діями “з великою ймовірністю” вчинила воєнний злочин розкрадання.

Global Rights Compliance очікує, що цей звіт стане частиною подання до Міжнародного кримінального суду щодо воєнного злочину моріння голодом, вчиненого Росією.

Кореспондентка The Independent Арпан Рай пише про результати звіту: "Росія активно готувалась вкрасти зерно і позбавити українців їжі за місяці до того, як Путін наказав провести вторгнення минулого року".

Існує “велика ймовірність”, що Росію визнають винною у воєнному злочині через ці дії, вважають автори звіту.

Катріона Мердок, партнер компанії Global Rights Compliance, яка в інтерв’ю британському виданню Independent також заявила: “Росія не лише застосувала багатосторонній підхід, взявши в облогу цивільне населення, знищивши критично важливу інфраструктуру, але й заздалегідь спланувала захоплення та розкрадання сільськогосподарських товарів у рамках підступного плану. Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу та [застосувала] напади на сільськогосподарський сектор України як тактику ведення війни”.

Коментуючи появу звіту, Ґай Ферхофштадт, колишній прем’єр-міністр Бельгії й депутат Європарламенту, зазначив на своїй сторінці в мережі Х: “Міжнародне право має більше значення, ніж будь-коли. Навіть конфлікт і війна зв’язані правилами, правами та стандартами… але тільки якщо міжнародна спільнота забезпечить, щоб вони ефективно застосовувалися від Києва до Гази!”

Своєю чергою, американський історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер на своїй сторінці у мережі Х процитував одного з авторів звіту – Юсуфа Саїда Хана, старшого юриста компанії Global Rights Compliance – який зауважив: “Систематичне перетворення українського зерна на зброю, яке ми документуємо, є безпрецедентним у сучасній історії й потребує надзвичайно складного попереднього планування. Такі дії умисно спрямовані на позбавлення продовольства цивільного населення в третіх країнах”.

Independent також нагадує, що Росію у жовтні цього року не обрали до Ради з прав людини ООН попри “спроби заманити африканських союзників та інші дружні країни вкраденим українським зерном і зброєю в обмін на їхні голоси”.