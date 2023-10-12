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Посолка США Брінк: Україна продовжує експорт зерна до країн світу, попри «бездушні атаки Росії»
Посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Чорноморський гуманітарний коридор, який запровадила Україна, працює й дозволяє експортувати українське збіжжя на світові ринки пропри протидію Росії.
“Український Чорноморський гуманітарний коридор уможливлює експорт продовольства. 19 кораблів вийшли з чорноморських портів [України] із 740 000 тоннами зерна та іншими вантажами для світових ринків, а інші кораблі чекають ще на завантаження. [Україна] продовжує рух зерна до країн світу, незважаючи на бездушні атаки Росії”, – написала Брінк на своїй сторінці в мережі Х (колишня Twitter).
Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди у липні 2023 року, через рік після її підписання, й відтоді здійснювала регулярні повітряні напади на українську портову й зернову інфраструктуру.
Попри це Україна зуміла організувати «гуманітарний коридор» для суден, які заходять у три її чорноморські порти та вивозять зернові на світові ринки.
Як кажуть українські оглядачі, кількість вивезеного зерна через гуманітарний коридор, що пролягає вздовж берегів України, Румунії, Болгарії та Туреччини, вже можна порівняти з тією, яку вивозила Україна в рамках Чорноморської зернової угоди.
Напередодні посолка привітала надання Сполученими Штатами кредиту для зміцнення українських логістичних потужностей у сфері продовольства.
“Уряд Сполучених Штатів через [Міжнародну фінансову корпорацію розвитку США] надав $250 млн на зміцнення ланцюгів постачання продовольства в Україні. Ця інвестиція збільшить виробничі, складські та експортні потужності для птахівництва і зернової галузі”, - зазначила Брінк в мережі Х.
Ця позика, згідно з пресрелізом корпорації, оприлюдненим на її вебсайті, буде використана зокрема для рефінансування наявних боргів, оплати витрат, пов’язаних з війною, збільшення виробництва й зберігання харчових продуктів й підтримки експортних можливостей українського птахівництва й зерновиробництва.
Коментуючи успішне функціонування гуманітарного коридору, аналітик Андерс Аслунд зазначив у дописі в мережі Х:
“Це велика справа. Україна самотужки прориває російську чорноморську блокаду своїх портів”.
Своєю чергою, міністри фінансів та керівники центральних банків країн Групи семи спільно з представниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку і Ради фінансової стабільності після зустрічі в Марракеші 12 жовтня видали заяву, в якій, серед іншого, вчергове засудили “незаконну, невиправдану й неспровоковану” війну Росії проти України.
“Ми як і раніше сповнені рішучості сприяти міжнародній співпраці для подолання глобальних економічних труднощів, спричинених війною Росії проти України та використанням нею продовольства та енергії як зброї. У цьому контексті ми закликаємо Росію припинити напади на українські ланцюги постачання зерна та інфраструктуру, та оперативно відновити Чорноморську зернову ініціативу, щоб покращити постачання на світовий ринок і зменшити коливання цін на продовольство”, - йдеться у заяві.
Чорноморська зернова угода, яку досягнута за сприяння ООН і Туреччини, діяла впродовж року і була припинена Росією у липні 2023 року. За цей час Україна змогла експортувати близько 33 мільйонів тонн зернових, переважно до найбільш нужденних країн світу.
Натомість Росія здійснювала регулярні повітряні напади на українську портову й зернову інфраструктуру в її Чорноморських, а потім і Дунайських портах.
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США організують чартерні рейси для евакуації американців з Ізраїлю
США цього тижня розпочинають організацію чартерних рейсів для евакуації американських громадян з Ізраїлю. Про це на брифінгу в четвер 12 жовтня оголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Чартерні рейси з Ізраїлю будуть здійснюватися в Європу, починаючи з цієї п’ятниці. Рішення пов’язано з обмеженою кількістю авіакомпаній, які продовжують працювати в Ізраїлі. Хоч деякі комерційні авіаперевізники, включно з ізраїльськими авіалініями продовжують працювати, більшість авіакомпаній призупинили роботу в Ізраїлі.
“Ми зрозуміли, що з розвитком ситуації все більше американців бажають виїхати”, – заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому. Він наголосив, що Джо Байден доручив своїй команді забезпечити громадянам США засоби для виїзду з Ізраїлю, якщо вони хочуть це зробити.
Ми зрозуміли, що з розвитком ситуації все більше американців бажають виїхатиДжон Кірбі
За словами Джона Кірбі, адміністрація президента США також допрацьовує деякі деталі операції з евакуації, включно із вивченням наземних і морських маршрутів. Невідомо, чи чартерні рейси будуть безкоштовними, але, за словами Кірбі, у попередніх подібних ситуаціях це було саме так.
Немає жодного способу вивести американців із Гази – Кірбі
Кірбі сказав, що через блокаду Ізраїлю зараз немає жодного способу вивести американців із Гази. Водночас він також зауважив, що влада США підтримає шляхи безпечного проходу для американців, які бажають виїхати, а згодом сприятиме подорожі, коли вони покинуть Газу.
Кірбі під час брифінгу оголосив оновлену інформацію про загибель в Ізраїлі 27 американських громадян, 14 залишаються зниклими.
Вчора, 11 жовтня, Ізраїль отримав перших транш допомоги від США. “Це перший транш американської військової допомоги Ізраїлю. Це буде продовжуватись. Як наголосив президент, ми змогли поповнити частину ракет-перехоплювачів “Залізного купола”. Це ті ракети, які ми вже мали на складах в Ізраїлі”, – мовив Кірбі.
Дивіться також: Наскільки ефективний "Залізний купол" Ізраїлю, в чому його відмінність від Patriot і чи міг би він допомогти Україні?
«Ми просто бігли і надіялися, що зможемо вижити». Свідок нападу ХАМАСу під час музичного фестивалю в Ізраїлі
Дмитро Ротман був серед учасників музичного фестивалю Supernova Israel Universo Paralello 2023 минулої суботи. У той же день, коли він врятувався від нападу бойовиків ХАМАСу, він мобілізувався до армії.
Тими днями в Ізраїлі тривало свято Суккот, час, коли родини збираються разом у наметах для спільного святкування. З Бразилії до Ізраїлю привезли великий фестиваль Paralello, який організували у пустелі, неподалік Смуги Газа. Там було близько 3 тисяч людей. У колі друзів на фестиваль приїхав і Дмитро, який народився в Україні і у віці 8 років переїхав з родиною до Ізраїлю.
Йому вдалося врятуватися. Але так пощастило не всім. Сотні учасників фестивалю були страчені або викрадені. За даними рятувального агентства Zaka, понад 260 тіл було знайдено на місці фестивалю, десятки людей було вивезено в Газу, де, як кажуть представники ізраїльської влади, їх використовують як живий щит для ХАМАСу.
“Це акти тероризму, просто неможливо таке терпіти. Я навіть їх людьми не можу назвати, ані тваринами. Такого не може відбуватися”, – говорить Дмитро Ротман про моторошну розправу, свідком якої він став.
Голосу Америки вдалося поспілкуватися з ним та почути з перших вуст про те, що сталося 8-го вересня, коли Дмитро разом з друзями та тисячами інших людей насолоджувалися атмосферою музичного свята, а світанкове небо почали пронизувати ракети.
"Приблизно на світанку, біля 6:30 ми побачили, що над нами вибухають ракети. Музика ще лунала і люди просто не зрозуміли, що відбувається. За декілька хвилин вирішили вимкнути музику, і ми почули, як просто десятки, сотні ракет вибухали прямо над нами.
Люди не зовсім зрозуміли, що відбувається, тому що навколо сектору Газа досить часто лунають вибухи, обстріли - нічого нового. Але ніхто не міг собі навіть уявити, що станеться далі.
Та було пізно. Дуже багато людей не змогли втекти.
Деякі люди вирішили все-таки тікати, хто міг. Інші не знали, що робити, оскільки не було бомбосховищ довкола цього місця, це було у лісі.
Ближче до сьомої години нам почали дзвонити друзі, питати, що відбувається і сказали, що нам потрібно чим швидше звідти забратися, тому що до Ізраїлю із Сектора Газа прямують машини із людьми, повністю озброєними автоматами Калашнікова, кулеметами, РПГ, всім, чим тільки можна. Але було пізно. Дуже багато людей не змогли втекти.
Усіх тих, хто зміг виїхати на машинах першими, обстріляли.
Люди запанікували.
Почали тікати в ліс, поле, бігли, куди тільки можна було чи тікали на авто, як тільки могли.
Але це не допомогло. Тому що терористи вже були і в самому лісі, і в полях, і просто обстрілювали усіх, як мух просто.
Багато людей не змогли втекти. Деяким пощастило.
Просто безжально обстрілювали людей.
Ніхто не знав місцевість, ніхто не знав, куди бігти, де вони можуть бути. Вони просто на машинах з кулеметами обстрілювали людей. Сотні не змогли врятуватися, ще сотні були викрадені в Сектор Гази і не зможуть бути повернуті звідти, поки що.
Ми не могли зрозуміти, куди бігти, люди були у дуже великій паніці. Ми просто бігли у тому напрямку, куди бігли інші, і щоразу люди бігли в інший бік. Ми з друзями розділилися, люди постійно мінялися.
Ми бігли в один бік, звідти стріляли – тоді ми бігли в інший бік. А звідти теж стріляли в нас.
Більшість друзів ми втратили у той момент; когось викрали, когось вбили.
Деякі змогли втекти – ті, хто мали машини. А ми приїхали на автобусі, тому єдиним виходом було просто бігти в поле. Ми бігли години дві, не зупиняючись, поки нас підібрали.
На жаль, армії не було там годин 6-7. Ті, хто вирішив заховатися… Сотні терористів просто ходили лісом шукали тих, хто вижив.
Проблема у тому, що до найближчих сіл було кілька кілометрів, але у всіх селах довкола сектора Газа вже були терористи.
Тому що, як ми знаємо, понад 500 терористів зайшли до Ізраїлю. По суті, не було навіть куди бігти. Деякі змогли добігти до якихось сіл, але там вже були терористи, які їх вичікували і які їх розстріляли.
Ми не знали на той момент, бо були не на зв'язку, ми просто бігли і сподівалися, що зможемо вижити.
Як тільки я зміг дістатися додому, через годин 10 після початку обстрілу, одразу всіх викликали до армії. Тож я одразу по суті поїхав назад.
Нас мобілізували, оскільки війна у країні, і ми всі готуємося до бою.
Як тільки тих терористів, які ще ховаються десь у країні, в лісах, можемо знайти, будемо діяти далі.
Дуже багато цивільних психологів пропонують свою допомогу безплатно. Тож ті, хто хоче - я особисто також дуже раджу працювати з психологами - ми можемо розмовляти через Zoom або телефоном, вони хочуть допомогти нам наскільки можливо. Бо в армії не зовсім вдається з цим справитися, ми, як правило, просто замінюємо ці почуття іншими почуттям, щоб їх уникнути.
Поки що я не можу навіть описати, що я відчуваю, не можу сам навіть зрозуміти.
Я намагаюся говорити телефоном з психологом у вільний час, щоб отримати допомогу, щоб я зміг розібратися зі своїми почуттями", - каже Дмитро Голосу Америки.
І в країні, в якій я народився війна, і тут - війна.
На запитання стосовно останніх заяв про допомогу Ізраїлю та допомогу Україні у протистоянні російській війні, Дмитро відповів:
“Мені дуже важко [оцінювати міжнародну допомогу Ізраїлю та Україні], бо і в країні, в якій я народився війна, і тут війна. Ситуація дуже важка. Я не вважаю, що комусь потрібно більше допомоги, а комусь менше.
Вважаю, що увесь світ повинен допомагати і Україні, і Ізраїлю у такий момент, у такий важкий час.
І ділити, кому менше, кому більше – неможливо.
Ні в якому разі не можна порівнювати ситуації, бо ситуації абсолютно різні. Америка та будь-яка інші країна повинні допомагати наскільки тільки можливо, бо ці акти тероризму – це неможливо терпіти.
Я навіть не можу це описати — вбивати дітей, викрадати, відрізати голови, просто так, просто за день вбити 1000 людей – такого просто не може бути. Це не те що солдати, це просто люди, які спали у своїх домівках, їх вбивали, вбивали цілі сім’ї просто за день, тих, хто абсолютно не був готовим до такого. Такого не було ніколи, з часу Голокосту не було такого ніколи, ніхто не був готовим до цього – ні армія, ні Ізраїль, це просто не описати”, – каже Дмитро Ротман.
Їхня втрата невимірна, страждання величезні
Війна, яку розпалила кривава та широкомасштабна атака бойовиків ХАМАС на Ізраїль, уже забрала щонайменше 2500 життів з обох сторін, - інформує агенція Associated Press.
Президент США Джо Байден заявив, що не міг собі уявити такої жорстокості щодо мирних мешканців – батьків, дітей.
А держсекретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи в Ізраїлі 12 жовтня, розповів, що побачив жахливі наслідки нападу ХАМАСу на фото, наданих урядом країни: діти і немовлята, пронизані кулями, обезголовлені люди, спалені живцем у машинах учасники музичного фестивалю. "Це не піддається розумінню", - сказав посадовець.
Перебуваючи в Ізраїлі, Блінкен зустрівся із молодою парою, які заледве врятувалися під час того ж фестивалю: “Вони розповідали мені про своїх друзів, яким не пощастило, які були вбиті на тому фестивалі. Про інших, взятих у заручники”.
Блінкен сказав, що побачив переповнену горем націю Ізраїлю, але також націю об’єднану та рішучу.
Держсекретар також зустрівся з родинами американських громадян, убитих чи взятих у заручники під час нападу ХАМАСу. “Їхня втрата невимірна, страждання величезні… Сполучені Штати є однією з понад 30 країн, де сім’ї, друзі, цілі громади змушені пройти через цей жахливий досвід, через найбільшу зневагу до людського життя та базових людських цінностей”.
Як повідомляв Голос Америки, Блінкен перебуває 12 жовтня в Ізраїлі на знак солідарності після терактів ХАМАСу.
“Я сьогодні в Ізраїлі, щоб прояснити одну річ: Сполучені Штати підтримують Ізраїль та його народ, і ми завжди будемо рішуче виступати проти тероризму”, – сказав держсекретар.
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США не мають доказів причетності Ірану до планування чи організації нападу на Ізраїль - глава Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США не мають інформації, яка б свідчила про причетність Ірану до планування чи організації атаки на Ізраїль. Про це він заявив у четвер, 12 жовтня, після засідання НАТО у Брюсселі.
"Ми не бачили жодних ознак того, що Іран брав участь у плануванні чи виконанні цієї атаки. Це те, на чому ми зосереджуємось, але наразі немає жодних ознак того, що це було так", – сказав Остін.
Він додав, що Іран «має довгий досвід» підтримки ХАМАСу, але щодо цієї атаки прямих доказів участі Ірану немає.
"Це стосунки, які тривають роками. Але, у питанні їхньої активної участі в плануванні та виконанні цієї атаки, ми не бачили жодних ознак цього”, – заявив глава Пентагону.
Остін також додав, що США не мали жодноїʼ інформації про планування цієї атаки заздалегідь. “З точки зору попередження заздалегідь, що це має статися, звичайно, ми б поділилися цим з Ізраїлем. Але наскільки мені відомо, у нас цієї інформації не було”.
Міністр оборони США також повідомив, що США не ставили для Ізраїлю жодних вимог щодо користування озброєнням, яке Вашингтон постачає Тель-Авіву.
“Ми не ставили жодних умов щодо надання їм цього обладнання. Вони професійні військові, там управляє професійне керівництво. Ми сподіваємось і очікуємо, що вони будуть робити правильні речі у виконанні своєї кампанії. Ми залишимо їм самим право визначити, як виглядатимуть їхні операції”, - сказав Ллойд Остін.
Як повідомляв Голос Америки, наразі в Ізраїлі перебуває Держсекретар США Ентоні Блінкен на знак солідарності після атаки ХАМАСу.
За словами держсекретаря, США дотримуються обіцянок підтримки, постачаючи боєприпаси для поповнення ізраїльського “Залізного купола” разом з іншими оборонними матеріалами. Чотири вантажі американської військової підтримки вже прибули до Ізраїлю, і ще частина в дорозі.
Наскільки ефективний "Залізний купол" Ізраїлю, в чому його відмінність від Patriot і чи міг би він допомогти Україні?
Атака бойовиків ХАМАСу в Ізраїлі знову пожвавила дискусію щодо того, як працює система протиповітряної оборони "Залізний купол", як вона порівнюється із системою Patriot та чи була б ця ізраїльська технологія ефективною для України.
Що таке "Залізний купол"
Iron Dome, або "Залізний купол", розроблявся спільно США та Ізраїлем і вперше запрацював у 2011 році. Це високотехнологічна система система радарів і пускових установок, яку постійно вдосконалюють і яка коштує багато мільярдів доларів, пише NPR. Виготовлення однієї батареї оцінюють у 100 мільйонів доларів, однак у розробку системи лише США вклали 2,9 мільярда доларів.
"Залізний купол" був створений для захисту від ракет малої дії, а його ефективність, як стверджує офіційний Єрусалим, сягає 90-97% у перехопленні саме таких типів загроз. При цьому якщо система визначає, що якщо ракета не влучить у густонаселений район чи стратегічно важливе місце, а просто впаде у пустелі, то її не перехоплюватимуть.
BBC пише, що Iron Dome, як припускається, складається із 10 батарей із 3-4 пусковими установками кожна, розміщених по всьому Ізраїлю, а в кожній пусковій установці - 20 ракет Tamir, й у випадку необхідності перехоплення по кожній ракеті-цілі випускають по дві таких ракети. Кожна така ракета-перехоплювач Tamir обходиться, за різними оцінками, від 40-50 до 100 тисяч доларів.
Чим Iron Dome відрізняється від Patriot
У 2019 році США оголосили про придбання та випробування Iron Dome й зараз мають дві системи Iron Dome на додаток до власної системи протиракетної оборони Patriot. Patriot працює подібно до "Залізного купола", але в основному призначений для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет, нагадує BBC.
Таким чином, Patriot ефективний проти цілей, які летять високо й швидко, а "Залізний купол" - проти дронів і ракет малої дії, пояснюють опитані Newsweek експерти. При цьому, Iron Dome служить єдиною повноцінною системою, а Patriot можуть взаємодіяти з іншими системами ППО.
Нещодавно виготовлена батарея Patriot коштує понад 1 мільярд доларів: з них 400 мільйонів доларів коштує сама систему і 690 мільйонів доларів - ракети в батареї. Кожна ракета-перехоплювач вартує 4 мільйони доларів.
Patriot стоїть на озброєнні у близько 20 країнах світу, а у грудні 2022 президент США Джо Байден під час візиту президента України Володимира Зеленського оголосив про надання цих систем Києву.
Після проходження навчань для українських військовиків на цій установці у США, у травні 2023 травня силам оборони України вперше вдалось перехопити російську ракету "Кинджал", про начебто невразливість якої заявляла російська влада. Після того видання Politico вже порівняло українське ППО у Києві з ізраїльським "Залізним куполом".
При цьому під час чергового російського обстрілу була пошкоджена одна з батарей Patriot, але після ремонту вона знову запрацювала.
Переваги й недоліки ізраїльської системи
Експерт аналітичного центру CSIS Том Карако пояснив NPR, що Iron Dome - не ідеальна система з погляду ефективності, однак вона гарантує досить високі показники перехоплення відносно невеликим коштом.
При цьому у CSIS припустили в записці 2021 року, що якщо противник випустить одночасно забагато ракет з різних напрямків, то система "Залізного купола" не зможе ефективно їм протидіяти.
Також, як повідомляв Голос Америки, деякі експерти з протиракетної оборони вважають, що система "Залізний купол", хоча й ефективна проти ракет малої дальності, артилерії та повільних крилатих ракет, але не є особливо дієвою проти крилатих ракет, які Росія часто використовує у війні проти України.
"Залізний купол" для України?
Попри численні заклики з боку Києва та Вашингтона про надання систем "Залізний купол" для захисту українського неба, у червні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відмовив у проханні через побоювання, що ці системи можуть потрапити до рук іранської влади, й Тегеран може почати використовувати ізраїльські системи - проти Ізраїлю.
Як співвиробник систем Ізраїль має право вето щодо передачі їх третім країнам. Тож у відповідь Вашингтон повідомив, що обмірковує альтернативи. Сенатор-демократ Кріс Ван Голлен запропонував Пентагону план тристороннього обміну, за яким Польща, як союзник по НАТО, отримає американські системи "Залізний купол" і надішле частину наявних засобів ППО, зокрема Patriot, в Україну, пише Politico.
Попри невизначеність, Карако, як пише NPR, припускає, що невдовзі Iron Dome може опинитись в країнах Європи чи інших місцях через доведену ефективність та невисоку вартість.
На важливості протиповітряної оборони України наголошують на усіх рівнях українські, американські та європейські високопосадовці, адже очікується, що Росія цієї зими знову спробує масово атакувати українську енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру.
Через це в межах зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" західні союзні країни оголосили нові пакети допомоги Києву, значна частина яких зосереджена на ППО.
Так Німеччина оголосила "другий зимовий пакет" допомоги Україні на суму близько 1 мільярда євро, що включатиме систему Patriot і дві системи "земля-повітря" IRIS-T, а США й Велика Британія повідомили, що надають додаткові засоби протиповітряної оборони на мільйони доларів.
Тим часом авіаційні експерти підкреслюють, що значну роль у протиповітряній обороні відіграє саме винищувальна авіація. Українські пілоти вже проходять навчання у Данії та США, а перші літаки Київ зможе отримати, за попередніми повідомленнями, у грудні.
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