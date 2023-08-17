Росія намагається заблокувати морську торгівлю України. Експерти називають її дії «чистим театром»

Інцидент із рейдом Росії на судно біля узбережжя Туреччини західні експерти розцінюють як спосіб налякати партнерів України, які хотіли б продовжити торгівлю з Києвом. Таким чином, Росія намагається «поступово задушити» Україну, відрізавши її від експортних шляхів у Чорному морі.

Але західні експерти розходяться в оцінках того, чому російські військові обрали відносно мале турецьке судно для демонстрації сили, а також і в тому, чи Росія спроможна встановити морську блокаду України такими діями.

Аналітик вашингтонської Фундації Джеймстауна Владімір Сокор, вважає, що зупинення озброєними морськими піхотинцями цивільного судна Sukru Okan, що базується в Туреччині, який стався у в неділю, не є ізольованим інцидентом. Він нагадує, що вже перед тим, як напасти на судно поблизу у міжнародних водах, поблизу Стамбула, Росія обмежила судноплавство Болгарії.

Ще 17 липня, тобто того ж дня, коли Росія вирішила вийти з Чорноморської зернової угоди, яка протягом року дозволяла вивозити зерно з українських портів, Москва оголосила про проведення військово-морських навчань поблизу берегів Болгарії.

Після цього Росія продовжила попередження ще на 10 днів, а речник Міноборони Росії генерал-лейтенант Ігор Конашенков кілька разів згадував про участь у навчаннях корветів Чорноморського флоту «Сергій Котов» і «Василь Биков», які нібито «супроводжували цивільний транспорт» або «контролювали судноплавство» в цьому «південно-західному напрямку» частини Чорного моря».

Як нагадує Сокор, керівництво Болгарії спочатку намагалося заспокоїти громадськість словами про те, що іноземні військові кораблі мають законне право проходити через виключну економічну зону країни, однак при цьому вони казали, що будь-які військово-морські навчання та зона попередження зазвичай обмежуються кількома днями.

Коли Росія не покинула болгарські води, прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков звернувся до громадян на своїй сторінці у Facebook, сказавши, що агресія Росії мілітаризує Чорне море, і добре, що Болгарія входить у НАТО.

«Російські кораблі затрималися у водах нашої виключної економічної зони вже близько 20 днів... Болгарія повинна тісніше інтегруватися в НАТО. Це для нас сьогодні як бомбосховище», – сказав Денков.

Як зауважує Сокор, з точки зору Києва, дії Росії у болгарських та міжнародних водах мають лише одну мету – перешкоджати морській торгівлі з Україною.

«Кремль може досягти цієї мети без застосування смертоносної сили, просто розмахуючи нею перед великими міжнародними торговцями», – каже Сокор.

На його думку, Москва, може дозволяти дрібним трейдерам працювати в дунайських портах України «в певній обмеженій мірі», але при цьому намагається «поступово задушити Україну, не даючи приводу для гуманітарної операції Заходу в Чорному морі».

Аналітик каже, що не знаходячи підтримки в НАТО для ідеї розблокування українських портів за допомогою союзників, Київ почав діяти самостійно – звертатися до ООН, Міжнародної морської організації та Туреччини із закликами підтримати свободу комерційного судноплавства в Чорному морі.

«Однак, – каже експерт, – не виглядає, що це можна здійснити ні за яких умов, окрім власних умов Росії, за відсутності західних військово-морських сил».

Росія не може заблокувати морську торгівлю України, тому вдається до «акту піратства» – турецький експерт

Тим часом геополітичний аналітик із стамбульської консалтингової компанії Bosphorus Observer вважає, що Росія не може встановити контроль над торговими шляхами в Україну й інцидент з турецьким кораблем це показав.

В інтерв’ю німецькій газеті Bild турецький експерт із судноплавства Йорюк Ішік пояснив, що Росія свідомо обрала цивільне судно, яке пливло під прапором тихоокеанської острівної держави Палау, тому що воно було «маленьке і неважливе».

«Це дійство було чистим театром. Вони не можуть забезпечити свою блокаду, тому вони намагаються переслідувати кораблі. Але вони і цього не можуть зробити, тому вони просто вчиняють акт піратства в міжнародних водах Чорного моря», – каже Ішік у розмові з німецькою газетою.

За словами відомого військово-морського експерта та оператора інтернет-порталу Bosphorus Observer, напад озброєних морських піхотинців на вертольоті Ка-29 в умовах, коли був сильний вітер, був небезпечний для самих росіян і не мав військового сенсу.

«Вони могли просто загинути при цьому. Гелікоптер не може стабільно зависнути біля корабля. Це було просто смішно, театрально і не мало військової цінності», – додає експерт.

В інтерв’ю агентству Reuters він додає, що мовчання Анкари є «дивним». На його думку, воно свідчить про те, що президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган все ще розраховує на те, що російський президент Володимир Путін відвідає Туреччину цього місяця, і йому вдасться умовити його відновити зернову угоду.

Але українці хотіли б не так відновити цю угоду, як відновити всю чорноморську торгівлю, яка була головним торговим шляхом для України: дві третини українського експорту вивозилося через Чорне море. А на думку експертів з польського Інституту міжнародних відносин, Чорноморська зернова угода фактично легітимізувала торгове ембарго, яке Росія наклала на українську морську торгівлю, та ще і зробила це «під егідою ООН», бо організація була посередницею зернової угоди разом із Туреччиною.

Україна випробовує свої варіанти

Минулого тижня Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі для цивільних суден, які прямують до або з її чорноморських портів. Київ запропонував торговим кораблям пройти розробленим в Україні маршрутом вздовж берегів України, Румунії та Болгарії, говорячи про те, що це безпечно з точки зору судноплавства, але попереджаючи, що «на всіх маршрутах існує військова і мінна загроза з боку РФ».

Як повідомив Голосу Америки український морський експерт Андрій Клименко, в українських портах перебувало на той момент сім коралів, які не могли вийти в море з початку російської агресії 24 лютого 2022 року.

У середу вранці один з кораблів, контейнеровоз Joseph Schulte, який належить німецькій компанії з морських перевезень Bernhard Schulte Shipmanagement та китайському банку, вийшов з Одеського порту і, за даними геолокації, станом на ранок четверга перебував неподалік турецького пункту призначення.

«Якщо вони ризикнуть і пройдуть успішно, то це буде приклад усім, що можна робити коридор без Росії. І можна возити зерно морем без Росії», – переконаний Андрій Клименко.

Інші оглядачі вважають, що нещодавні удари українських морських безпілотників по російських кораблях у Чорному морі, а також попередження, що Україна заблокує російські чорноморські порти з 23 серпня, є спробою Києва перехопити ініціативу.

На думку експертів, з якими розмовляли кореспонденти газети Wall Street Journal, оголошуючи, що Київ розглядатиме кораблі, що прямують до російських портів, як потенційні військові цілі, Україна розраховує створити «страхову блокаду». Бо міжнародні компанії можуть відмовитися страхувати цивільні судна, що прямують до російських портів Чорного моря через ризик нападу на них.

Як повідомляв Голос Америки, говорячи про новий напад на Керченський міст за допомогою БПЛА в інтерв'ю телеканалу CNN, голова СБУ Василь Малюк заявив, що такі атаки будуть продовжуватись.

«Морські надводні дрони – це унікальний винахід СБУ. Жодна приватна компанія не задіяна. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля «Оленьогірський гірник» і танкера SIG», – сказав Малюк.

Він додав, що СБУ та ВМС України «працюють над низкою нових цікавих операцій», у тому числі в акваторії Чорного моря, які обіцяють стати «захоплюючими, особливо для ворога».