З Одеси вийшло судно - вперше за місяць після припинення РФ зернової угоди

З порту в Одесі вийшло перше судно з українською продукцією через місяць із часу припинення участі Росії у Чорноморській зерновій ініціативі 16 липня.

"Контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) прямує коридором, встановленим для цивільних суден до/з чорноморських портів України. Цей транспортний коридор в першу чергу буде використовуватися для евакуації кораблів, які перебували в українських портах на момент повномасштабного вторгнення Росії", - повідомив у соцмережах міністр інфраструктури України Олександр Курбаков.

Німецька компанія з морських послуг Bernhard Schulte Shipmanagement, якій спільно із китайським банком належить Joseph Schulte, підтвердило, що корабель прямує до Стамбула. У заяві компанії йдеться, що судно використовує встановлений коридор і рухається через територіальні води України, Румунії та Туреччини, "щоб забезпечити безпечний прохід суден, що прямують на південь".

Минулого тижня Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі цивільних суден, які прямують до або з її чорноморських портів, - попри те, що Росія погрожувала блокувати українські порти. При цьому, у заяві наголошується, що "на всіх маршрутах існує військова і мінна загроза з боку РФ".

Як повідомляв Голос Америки, деякі експерти назвали це рішення "добрим способом" перевірити, наскільки серйозними є погрози росіян обстрілювати цивільні судна.

При цьому ООН і Туреччина продовжують працювати над тим, щоб повернути Росію до участі у Чорноморській зерновій угоді.

Як твітує нині посолка США в Україні Бріджит Брінк, "у той час як Росія цинічно та бездушно намагається перекрити доступ українського зерна до країн світу, Сполучені Штати допомагають Україні створювати та розширювати альтернативні експортні шляхи".

Вона додала: "Цього тижня, через USAID, ми доставили 50 вагонів для перевезення зерна українській компанії "Нібулон", щоб допомогти транспортувати зерно до портів Дунаю, звідки воно буде відправлено на світові ринки, щоб допомогти стабілізувати світові ціни на зерно та прогодувати найбільш вразливі верстви населення світу".

У статті використано матеріали Reuters