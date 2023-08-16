CNN показала кадри СБУ з ударами по Керченському мосту

Американський телеканал CNN оприлюднив кадри СБУ, де видно моменти ударів морських безпілотників по Керченському мосту у липні. Служба Безпеки України вперше взяла на себе відповідальність за операцію.

На відео видно, як морські безпілотники із близько тонною вибухівки прямують до бетонних опор мосту. Також джерела у службі надали CNN відео з камер спостереження з мосту. На окремих кадрах показано, як дрон атакує російський військовий корабель.

Як розповів в інтерв'ю каналу голова відомства Василь Малюк, СБУ використали експериментальний морський безпілотник Sea Baby і попередив, що такі атаки будуть продовжуватись.

"Морські надводні дрони – це унікальний винахід СБУ. Жодна приватна компанія не задіяна. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленьогірський гірник" і танкера SIG", – сказав Малюк.

За його словами, атака на Керченський міст була спільною операцією з ВМС України. "Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, у тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів", – сказав голова СБУ.

Цього місяця розвідка Великої Британії заявила, що через атаки українських дронів шляхи військових постачань Росії в Чорному морі "опинилися під загрозою", а Україні вдалося знайти "слабку ланку", нагадує Радіо Свобода.

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.