Актуально
- Голос Америки
CNN показала кадри СБУ з ударами по Керченському мосту
Американський телеканал CNN оприлюднив кадри СБУ, де видно моменти ударів морських безпілотників по Керченському мосту у липні. Служба Безпеки України вперше взяла на себе відповідальність за операцію.
На відео видно, як морські безпілотники із близько тонною вибухівки прямують до бетонних опор мосту. Також джерела у службі надали CNN відео з камер спостереження з мосту. На окремих кадрах показано, як дрон атакує російський військовий корабель.
Як розповів в інтерв'ю каналу голова відомства Василь Малюк, СБУ використали експериментальний морський безпілотник Sea Baby і попередив, що такі атаки будуть продовжуватись.
"Морські надводні дрони – це унікальний винахід СБУ. Жодна приватна компанія не задіяна. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленьогірський гірник" і танкера SIG", – сказав Малюк.
За його словами, атака на Керченський міст була спільною операцією з ВМС України. "Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, у тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів", – сказав голова СБУ.
Цього місяця розвідка Великої Британії заявила, що через атаки українських дронів шляхи військових постачань Росії в Чорному морі "опинилися під загрозою", а Україні вдалося знайти "слабку ланку", нагадує Радіо Свобода.
Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх навчаннями. Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.
Всі новини дня
- Голос Америки
З Одеси вийшло судно - вперше за місяць після припинення РФ зернової угоди
З порту в Одесі вийшло перше судно з українською продукцією через місяць із часу припинення участі Росії у Чорноморській зерновій ініціативі 16 липня.
"Контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) прямує коридором, встановленим для цивільних суден до/з чорноморських портів України. Цей транспортний коридор в першу чергу буде використовуватися для евакуації кораблів, які перебували в українських портах на момент повномасштабного вторгнення Росії", - повідомив у соцмережах міністр інфраструктури України Олександр Курбаков.
Німецька компанія з морських послуг Bernhard Schulte Shipmanagement, якій спільно із китайським банком належить Joseph Schulte, підтвердило, що корабель прямує до Стамбула. У заяві компанії йдеться, що судно використовує встановлений коридор і рухається через територіальні води України, Румунії та Туреччини, "щоб забезпечити безпечний прохід суден, що прямують на південь".
Минулого тижня Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі цивільних суден, які прямують до або з її чорноморських портів, - попри те, що Росія погрожувала блокувати українські порти. При цьому, у заяві наголошується, що "на всіх маршрутах існує військова і мінна загроза з боку РФ".
Як повідомляв Голос Америки, деякі експерти назвали це рішення "добрим способом" перевірити, наскільки серйозними є погрози росіян обстрілювати цивільні судна.
При цьому ООН і Туреччина продовжують працювати над тим, щоб повернути Росію до участі у Чорноморській зерновій угоді.
Як твітує нині посолка США в Україні Бріджит Брінк, "у той час як Росія цинічно та бездушно намагається перекрити доступ українського зерна до країн світу, Сполучені Штати допомагають Україні створювати та розширювати альтернативні експортні шляхи".
Вона додала: "Цього тижня, через USAID, ми доставили 50 вагонів для перевезення зерна українській компанії "Нібулон", щоб допомогти транспортувати зерно до портів Дунаю, звідки воно буде відправлено на світові ринки, щоб допомогти стабілізувати світові ціни на зерно та прогодувати найбільш вразливі верстви населення світу".
У статті використано матеріали Reuters
Росія більше не "бензоколонка світу"? – Експерти про нафту та рубль. Відео
Банк Росії нині на позачерговому засіданні збільшив ключову ставку через падіння курсу рубля. У понеділок рубль впав нижче психологічної позначки – сто рублів за долар. Внаслідок дії регулятора курс дещо зріс.
- Голос Америки
Пентагон: Допомога, яку надає Північна Корея Росії, подовжує війну в Україні
Допомога, яку Росія отримує від КНДР чи будь-якої іншої країни, лише подовжує несправедливу та неспровоковану війну в Україні. Про це під час брифінгу у Вашингтоні 15 липня заявила заступниця речника Пентагона Сабріна Сінг.
Відповідаючи на запитання про співпрацю Росії та КНДР, про яку говорив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, речниця Міністерства оборони США сказала, що Вашингтон є проти військової співпраці з Росією будь-яких країн.
“Ми вже говорили про наші побоювання щодо засобів, які надають Росії інші країни. Ми не заохочуємо цього. Що важливо - ми продовжимо підтримку України, як сказав президент на стільки, на скільки це буде потрібно”, - наголосила Сінг.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно сказав, що “розвиток військового співробітництва Росії та КНДР відповідає корінним інтересам двох народів”.
Наприкінці липня Шойгу їздив з візитом до Північної Кореї, де за офіційними повідомленнями міноборони РФ, сторони домовились про зміцнення військової співпраці.
За розвідданими Сполучених Штатів, Росія намагається розширити військову взаємодію з Північною Кореєю та придбати у неї партію снарядів для використання у війні проти України. Про це на початку серпня під час телефонного брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Associated Press.
15 серпня — друга річниця входження бойовиків Талібана до столиці Афганістану — Кабула. Відео
15 серпня виповнюється два роки з того моменту, як бойовики Талібану увійшли до Кабула. Захоплення столиці Афганістану, по суті, закінчився наступ Талібану, який взяв владу в країні у свої руки.
Форум