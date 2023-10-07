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- Голос Америки
Посолка США: українські кораблі у Босфорі везуть зерно. Британська розвідка заявляє про загрозу російських мін
Посолка США в Україні Бріджит Брінк привітала той факт, що український гуманітарний коридор працює і попри виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, і по ньому можна доставляти українське зерно до країн, які його потребують.
Американська дипломатка поінформувала, що протоці Босфор перебувають ще 2 судна, які везуть українське зерно на міжнародні ринки.
“Український гуманітарний коридор постачає продовольство країнам, які його потребують в умовах цинічного виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи”, – прокоментувала Брінк у мережі Х (колишня Twitter).
Тим часом президент Литви Гітанас Науседа закликав прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького до “активнішої співпраці у справі надання допомоги Україні в експорті зерна”.
Про це пише видання LRT, цитуючи розмову двох політиків на європейському саміті в Іспанії. Вони також обговорили експорт зерна через порти Балтійського моря.
Литовський президент наголосив, що більш активне використання експорту через порти Балтійського моря зробило б “істотний внесок у розв'язання світової продовольчої кризи, спричиненої війною Росії”.
За його словами, для прискорення експорту зерна необхідно усунути перешкоди в транспортній інфраструктурі та збільшити пропускну здатність портів Балтійського моря.
Раніше міністри сільського господарства Литви, Польщі та України домовилися про те, що українське зерно, яке йде транзитом через Польщу до третіх країн, оглядатимуть у Клайпедському порту, а не на українсько-польському кордоні.
Як повідомляв Голос Америки, так званий Балтійський шлях включає 5 морських портів країн Балтії, зокрема, це Таллінн, Рига, Вентспілс, Лієпая та Клайпеда.
Тим часом Україна самостійно забезпечує роботу гуманітарного зернового коридору, за яким іноземні судна заходять в її порти для завантаження і вивозу зерна, призначеного для ранків Африки та Азії.
Охороняти зернові шляхи зобов’язалася також Німеччина – за інформацією Bloomberg, країна надішле системи протиповітряної оборони IRIS-T для їх захисту, зокрема, у напрямку до Румунії на півдні України.
А Велика Британія заявляє, що Росія може використати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, як везуть на експорт українське зерно.
“[Президент РФ Володимир] Путін перешкоджає доставці їжі до найбільш незахищених верств населення світу. Світ це бачить”, – написав у мережі Х міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
“З моменту виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія використовує свою найціннішу зброю, яку вона націлила в українське сільське господарство заради того, щоб завдати шкоди світовим продовольчим ринкам. Знищено 280 тис. тонн зерна”, – пише Міноборони Великої Британії.
"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", -- написав про коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Оглядач каналу CNN пише, що Росія використовує "тиху зброю" експорту зерна, щоб послабити Україну та шантажувати Захід для щодо зняття експортних обмежень та інших санкцій.
СNN цитує експрезидента Росії Дмитра Медведєва, котрий написав у Телеграмі: "Наше продовольство – наша тиха зброя. Тиха, але грізна".
За даними видання, незважаючи на західні санкції, частка Росії на світовому ринку пшениці різко зросла після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Згідно з даними S&P Global, очікується експорт 47,2 мільйона тонн пшениці у поточному сезоні. Це становитиме 22,5% світового експорту пшениці. Два роки тому Росія експортувала 32,6 млн тонн, тобто займала 16% ринку.
У той же період частка України в світовому експорті пшениці скоротилася з 9% до очікуваного рівня трохи більше 6% для цього сезону.
"Слова та дії Москви свідчать про рішучість позбавити Україну її позиції як одного з найбільших світових експортерів пшениці, обмежуючи її економіку та, як наслідок, її потенціал для ведення війни", -- пише CNN.
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Стежитимуть “мільйони очей”. США, Британія та Німеччина допоможуть створити систему контролю за інвестиціями у відбудову України
Лідери коаліції Rise, що об'єднує понад 50 українських та міжнародних організацій, провели низку офіційних зустрічей у Вашингтоні.
У коментарі Голосу Америки вони розповіли, зокрема, про систему управління відбудовою України Dream. Digital Restoration, створення якої стало можливим за підтримки США, Великої Британії та Німеччини.
Олексій Дорогань, голова правління коаліції Rise Ukraine каже, що ця платформа має намір зібрати на одному ресурсі усі проєкти з відбудови України.
“Цифрові технології не тільки допоможуть українським громадам ефективніше керувати своїми проєктами та залучати інвесторів, але дадуть змогу і нам – громадськості України, а також громадянам будь-якої з країн, стежити за цим процесом”, – каже Дорогань.
Мільйони очей зможуть щодня моніторити на платформі прогрес української відбудови, а це значно ефективніше, ніж будь-які бюрократичні нагляди в Україні чи з-за кордону.Олексій Дорогань
За його словами, “мільйони очей” зможуть щодня моніторити на платформі прогрес української відбудови, а це “значно ефективніше, ніж будь-які бюрократичні нагляди в Україні чи з-за кордону”.
Крім того, йдеться про зручний інструмент для інвесторів, оскільки вони зможуть обирати на платформі з-поміж представлених проєктів той, у який бажатимуть вкласти кошти. Мова про десятки тисяч подібних “готових рішень” від українських громад, що постраждали від війни – і нових ідей, і тих, які вже раніше існували у громаді та очікують на потенційне фінансування.
Щодо громад, то платформа спонукатиме їх дбати про власну інвестиційну привабливість, наголосив у коментарі Голосу Америки Юрій Ромашко, директор Інституту аналітики та адвокації. Вже відчувають ефект ті громади, які інвестували зусилля у це ще до війни – були прозорими, публікували свою звітність про здійснені проєкти тощо.
Економічна співпраця заохотить американців підтримувати Україну і надалі
Економічна співпраця між Європою та Україною може стати саме тим дієвим інструментом, який допоможе переконати американців продовжувати підтримувати Україну, вважає очільник коаліції Rise Олексій Дорогань.
За його словами, підтримка миру та демократії важливі, але потужним аргументом всередині США на користь підтримки України є і саме економічний аспект. Якщо Європа – один з головних торговельних партнерів для американців, то відповідно їм невигідна будь-яка нестабільність в ЄС та у сусідстві.
“Останніми днями у новинах почали з’являтися повідомлення про те, що нібито падає підтримка України в Сполучених Америки, що республіканці (або їхня частина) не готові голосувати за надання допомоги, і що загалом змінюється внутрішньополітичний американський підхід до підтримки України. Тому я був доволі “депресивно” налаштований до перших зустрічей", – каже Дорогань.
Але, за його словами, він почув багато слів підтримки і «побачив дуже багато дій» – і від демократів, і від республіканців.
«Підтримка України все ще є двопартійною, єдине, чого не вистачає – є потреба у публічній дипломатії з боку українців, щоб переконати американців, що Україна має перемогти. І що ця війна стратегічно важлива для самих громадян США», – каже Дорогань.
Dream – система як для проєктів з відбудови, так і для підзвітності реформ
На фоні інформації в українських ЗМІ щодо вимог з боку США стосовно реформ, делегати з України розповідали партнерам у Вашингтоні – представникам уряду, законодавцям, бізнесу – про хід реформ в Україні. “Ми моніторимо, наскільки ефективно Україна виконує очікування партнерів, зокрема, саме щодо реформування”, – каже Юрій Ромашко.
Україна робить “домашню роботу”. Зокрема, активно будує систему Dream саме для того, щоб бути прозорою і підзвітною.Юрій Ромашко
“Україна робить “домашню роботу”, – заявив експерт. – Зокрема, активно будує систему Dream саме для того, щоб бути прозорою і підзвітною”.
На зустрічах у Вашингтоні, додає Олексій Дорогань, члени коаліції громадських організацій переконували американців продовжувати підтримувати Україну та говорили про реформи: “Ми відверто розповідаємо, що відбувається, який поступ реформ, що вдається краще, а де ще не вистачає успішних історій, як, наприклад, у судовій реформі”.
У США представники коаліції також презентували звіт, створений разом із “Німецьким фондом Маршалла” – про участь урядових та громадських організацій у відбудові України.
“Ми говорили як про потребу фінансової підтримки з боку США, так і про можливості участі громадянського суспільства у відбудові країни поряд з приватним сектором і урядом. Це золотий трикутник партнерства”, – підсумував вашингтонський візит Юрій Ромашко.
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- Голос Америки
Президент Байден: США «непохитно віддані безпеці Ізраїлю»
Президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у підтримці США та заявив про «свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю». Про це Байден повідомив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Розмова відбулася у суботу на тлі безпрецедентного нападу на Ізраїль терористичного угруповання Хамас.
«Сьогодні я спілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу про жахливі терористичні атаки Хамасу в Ізраїлі. Я запропонував нашу підтримку та підтвердив свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю.
Перша леді США Джіл Байден і я висловлюємо наші щирі співчуття родинам, які втратили близьких», – написав Байден у мережі Х (колишня Twitter).
В окремій заяві держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у суботу, що США «однозначно засуджують жахливі напади терористів Хамасу на Ізраїль, включаючи цивільних осіб і цивільні громади».
"Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими ізраїльськими партнерами", - сказав Блінкен.
Президент України Володимир Зеленський висловив «співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки». І висловив впевненість у тому, що «порядок буде відновлено й терористи будуть знищені».
«Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу. Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу. Світ має бути обʼєднаний та солідарний, щоб терор ніколи й ніде не намагався підкорити чи зламати життя. Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву», – написав Зеленський у мережі Х.
У суботу вранці бойовики з Гази здійснили раптову атаку, випустивши тисячі ракет і увійшовши в Ізраїль по суші, морю та повітрю за допомогою парапланів. За словами офіційних осіб, в Ізраїлі загинули десятки людей і близько 800 поранені.
Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що щонайменше 198 палестинців були вбиті в суботу, 1610 поранені. Ізраїль завдав повітряних ударів по сектору Газа у відповідь на напад, оскільки Нетаньягу пообіцяв "змусити ворога заплатити величезну ціну".
Армія оборони Ізраїлю заявила, що її війська ведуть бої у кількох місцях. Деякі жителі Ізраїлю повідомляють, що бойовики намагалися увірватися до їхніх будинків. Хамас заявив, що захопив кількох ізраїльських солдатів біля кордону.
Суботній напад стався у 50-ту річницю війни Судного дня 1973 року, коли арабські держави завдали синхронізованого удару по Ізраїлю у свято Йом Кіпур, найсвятіший день єврейського календаря.
У матеріалі використано інформацію Reuters, CNN.
Як український гопак у Вашингтоні зірвав овації 180 країн світу. Відео
17 тисяч артистів які представляли культуру 180-ти народів світу, зібралися минулими вихідними у Вашингтоні на Всесвітній Культурний фестиваль. Спеціально для фестивалю, українці у США поставили Гопак на сто танцюристів.
- Голос Америки
Президентка Молдови: Пригожин планував заколот. Росія надсилає банківські картки з Дубаї для підкупу виборців – Санду в інтерв'ю FT
Президентка Молдови Мая Санду розповіла про деталі державного перевороту у Молдові, який, за її словами, планував покійний лідер вагнерівців Євген Пригожин. Також в інтерв’ю виданню Financial Times під час саміту європейських лідерів в Іспанії, лідерка Молдови розповіла про намагання Росії вплинути на хід виборів у країні.
Президентка, як вони пише у мережі Х, прибула на цей саміт, щоб “закликати до подальшої підтримки України, ще раз підтвердити місце Молдови в Європі та закликати партнерів виступити спільним фронтом проти тих, хто загрожує нашим демократіям”.
В інтерв'ю FT президентка Санду заявила, що російські воєнізовані формування Вагнера стоять за зірваною спробою державного перевороту, котрий мав на меті позбавити її посади загалом у рамках кампанії з дестабілізації країни.
За словами Санду, покійний лідер Групи Вагнера Євген Пригожин планував переворот на початку цього року. “Ситуація дійсно драматична, і ми повинні захистити себе”, – каже президентка.
Вона також повідомила, що Москва використовує різні методи у спробі вплинути на хід виборів у Молдові, зокрема, через підкуп. Так, до країни завозили повні літаки осіб, у кожного з яких було по 10 000 євро готівкою, а також завезли тисячі банківських карток, виготовлених у Дубаї. Розвідувальні служби Молдови виявили таємні російські фінанси на суму щонайменше 20 мільйонів євро, а справжня цифра, ймовірно, ще більша, сказала Санду.
Крім того, за словами Санду, Росія використовує газовий тиск як важіль впливу, а також гібридні атаки, включаючи використання кіберінструментів, і крім цього, маніпулює ситуацією у Придністров’ї.
Партія Санду PAS, нагадує Reuters, має більшість у парламенті та веде проєвропейську політику. Цього тижня парламент Молдови почав вживати заходів, щоб не допустити членів забороненої проросійської партії "Шор" до участі у місцевих виборах від інших партій або як незалежних кандидатів.
У червні Конституційний суд визнав опозиційну партію неконституційною, але у вівторок заявив, що її члени мають право балотуватися на місцевих виборах 5 листопада, представляючи інші партії.
Партія, очолювана бізнесменом Іланом Шором, очолювала тривалі протести проти президентки Маї Санду та її уряду, зокрема, під приводом протесту проти зростання цін.
Шор наразі живе в Ізраїлі та заочно засуджений до 15 років ув'язнення за банківські махінації на 1 мільярд доларів і відмивання грошей. Санкції проти нього наклали Сполучені Штати та Європейський Союз.
Санду звинуватила партію Шор і Росію у спробах дестабілізувати країну.
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