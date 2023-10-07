Посолка США: українські кораблі у Босфорі везуть зерно. Британська розвідка заявляє про загрозу російських мін

Посолка США в Україні Бріджит Брінк привітала той факт, що український гуманітарний коридор працює і попри виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, і по ньому можна доставляти українське зерно до країн, які його потребують.

Американська дипломатка поінформувала, що протоці Босфор перебувають ще 2 судна, які везуть українське зерно на міжнародні ринки.

“Український гуманітарний коридор постачає продовольство країнам, які його потребують в умовах цинічного виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи”, – прокоментувала Брінк у мережі Х (колишня Twitter).

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа закликав прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького до “активнішої співпраці у справі надання допомоги Україні в експорті зерна”.

Про це пише видання LRT, цитуючи розмову двох політиків на європейському саміті в Іспанії. Вони також обговорили експорт зерна через порти Балтійського моря.

Литовський президент наголосив, що більш активне використання експорту через порти Балтійського моря зробило б “істотний внесок у розв'язання світової продовольчої кризи, спричиненої війною Росії”.

За його словами, для прискорення експорту зерна необхідно усунути перешкоди в транспортній інфраструктурі та збільшити пропускну здатність портів Балтійського моря.

Раніше міністри сільського господарства Литви, Польщі та України домовилися про те, що українське зерно, яке йде транзитом через Польщу до третіх країн, оглядатимуть у Клайпедському порту, а не на українсько-польському кордоні.

Як повідомляв Голос Америки, так званий Балтійський шлях включає 5 морських портів країн Балтії, зокрема, це Таллінн, Рига, Вентспілс, Лієпая та Клайпеда.

Тим часом Україна самостійно забезпечує роботу гуманітарного зернового коридору, за яким іноземні судна заходять в її порти для завантаження і вивозу зерна, призначеного для ранків Африки та Азії.

Охороняти зернові шляхи зобов’язалася також Німеччина – за інформацією Bloomberg, країна надішле системи протиповітряної оборони IRIS-T для їх захисту, зокрема, у напрямку до Румунії на півдні України.

А Велика Британія заявляє, що Росія може використати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, як везуть на експорт українське зерно.

“[Президент РФ Володимир] Путін перешкоджає доставці їжі до найбільш незахищених верств населення світу. Світ це бачить”, – написав у мережі Х міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

“З моменту виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія використовує свою найціннішу зброю, яку вона націлила в українське сільське господарство заради того, щоб завдати шкоди світовим продовольчим ринкам. Знищено 280 тис. тонн зерна”, – пише Міноборони Великої Британії.

"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", -- написав про коридор для транзиту українського зерна до балтійських портів міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Оглядач каналу CNN пише, що Росія використовує "тиху зброю" експорту зерна, щоб послабити Україну та шантажувати Захід для щодо зняття експортних обмежень та інших санкцій.

СNN цитує експрезидента Росії Дмитра Медведєва, котрий написав у Телеграмі: "Наше продовольство – наша тиха зброя. Тиха, але грізна".

За даними видання, незважаючи на західні санкції, частка Росії на світовому ринку пшениці різко зросла після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з даними S&P Global, очікується експорт 47,2 мільйона тонн пшениці у поточному сезоні. Це становитиме 22,5% світового експорту пшениці. Два роки тому Росія експортувала 32,6 млн тонн, тобто займала 16% ринку.

У той же період частка України в світовому експорті пшениці скоротилася з 9% до очікуваного рівня трохи більше 6% для цього сезону.

"Слова та дії Москви свідчать про рішучість позбавити Україну її позиції як одного з найбільших світових експортерів пшениці, обмежуючи її економіку та, як наслідок, її потенціал для ведення війни", -- пише CNN.