Актуально
- Голос Америки
Україна й Польща домовились про транзит експорту зерна
Варшава та Київ домовилися прискорити транзит експорту українського зерна через Польщу до третіх країн.
За угодою, в якій також бере участь Литва, частина українського зерна, призначеного для світових ринків, проходитиме транзитом безпосередньо через Польщу без проходження перевірки якості на польському кордоні.
"Ми домовилися про важливе питання", - сказав журналістам міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після онлайн-зустрічі з міністрами України та Литви.
Також, як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, протягом наступних двох днів буде перенесено ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону в литовський порт Клайпеди для всіх аграрних вантажів, які прямують в цей порт, що пришвидшить транзит територією Польщі.
Напруженість між Польщею та Україною послабилась після серії гарячих суперечок протягом останніх тижнів щодо заборони на продаж у своїх країнах українського зерна, яку Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити, щоб захистити місцевих фермерів, стурбованих низькою ціною на українське зерно.
Однак після переговорів минулого тижня Телус повідомив, що Сольський пообіцяв обговорити з міністром економіки України можливість відкликання скарги проти Польщі у Світовій організації торгівлі, яку подав Київ через обмеження для українського збіжжя.
Нагадаємо, напередодні можливі альтернативні "коридори" для експорту українського зерна обговорили президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
При цьому Україна продовжує експорт сільськогосподарської продукції Чорним морем по так званих гуманітарних коридорах після одностороннього виходу Росії із Чорноморської зернової угоди і початку постійних атак на українську зернову інфраструктуру.
Київ нині також повідомив, що хоче залучити 700 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства України для програми доступного кредитування і грантової допомоги для промисловості.
У статті використано матеріали AFP
Всі новини дня
Нобелівську премію з фізики присудили трьом науковцям за дослідження електронів
Нобелівську премію з фізики отримали П'єр Аґостіні, Ференц Крауш та Анна Л'Юйє за створення неймовірно коротких імпульсів світла.
Нобелівська академія заявила, що їхні дослідження дали людству нові інструменти для дослідження руху електронів всередині атомів, де зміни відбуваються за кілька десятих аттосекунди. Це настільки мала одиниця, що в одній секунді - стільки ж аттосекунд, скільки секунд від часу появи Всесвіту.
Раніше вважалося, що ці зміни в електронах не можна побачити, але використання аттосекундних імпульсів змінило це. Прикладом можливих застосувань дослідження - нова діагностична техніка in vitro для виявлення характерних молекулярних слідів захворювань у зразках крові.
Аґостіні та Л'Юйє народилися у Франції, а працюють у Сполучених Штатах і Швеції відповідно, Краус - угорського походження й очолює Інституту квантової оптики Макса Планка в Німеччині.
Напередодні стало відомо, що Нобелівську премію 2023 року з фізіології та медицини отримали Каталін Каріко з Угорщини та Дрю Вайсман зі США за відкриття, які дозволили розробити мРНК-вакцини проти COVID-19.
Найпрестижніша премія світу передбачає 11 мільйонів шведських крон (близько 1 мільйона доларів). Цьогорічних лауреатів решти Нобелівських премій - з хімії, літератури, миру та економіки - буде оприлюднено найближчими днями.
Відвертання уваги Заходу від України. Експерти про ймовірну участь Росії в новому сербо-косівському конфлікті
Росія зацікавлена у новому конфлікті, який спалахнув між Сербією і Косово. Кремль хоче відвернути увагу Заходу від війни в Україні та підірвати довіру до НАТО і США. Так вважають експерти, опитані албанською та сербською службами Голосу Америки.
Нове напруження між сербами і косоварами почалось минулого тижня. На півночі Косова, у селищі Баньска, 24 вересня, 30 чоловіків напали на поліціянтів. Під час сутички загинули один правоохоронець та троє нападників.
Створення нових критичних точок відвертає увагу Заходу від УкраїниБісерко
Міністр внутрішніх справ Косова Целал Свечла звинуватив в організації та озброєнні людей сербську владу. А також додав, що правоохоронці з'ясовують можливу причетність Росії до інциденту. На місці злочину знайшли російську зброю та обладнання, а також документи, які вказують на зв'язок з Москвою, пояснив міністр.
"Росія серйозно підтримує Сербію у всіх її маніпуляціях. Вона зацікавлена в підвищенні напруги регіоні. Створення нових критичних точок відвертає увагу Заходу від України. Це новий фронт. А Балкани дуже важливі для Заходу, особливо для ЄС" - заявила в інтерв'ю Голосу Америки Соня Бісерко, керівниця Гельсінського комітету щодо прав людини у Белграді.
За словами сербської правозахисниці, Росія навряд використає у регіоні свої війська, але у неї є чимало "своїх проксі (довірених людей - ред.), які зроблять брудну справу за них".
"Розпалювання проблем за допомогою Сербії, як свого агента є елементом гібридної війни. Вони хочуть бачити більше нестабільності в регіоні", - вважає генерал у відставці Веслі Кларк, який командував об'єднаними силами НАТО в Європі під час війни у Косово.
Косово - це інструмент у боротьбі із НАТОЯніч
Саме після втручання сил НАТО у 1999 році був завершений конфлікт між косоварами (албанцями) і сербами. Косово через 9 років офіційно проголосило незалежність від Сербії. Незалежність країни визнали 119 держав, в тому числі США та більшість країн ЄС. Україна не визнає суверенітету Косова.
Косово здебільшого населяють етнічні албанці, але на півночі більша частина населення - серби, які нерідко протестують проти присутності там поліції Косова. Миротворчі сили НАТО KFOR досі є гарантами безпеки в регіоні.
"Косово не є головною мішенню російських інтересів у регіоні. Це лише інструмент для боротьби із НАТО, який поширюється по всій Європі" - заявив в інтерв'ю Голосу Америки Душан Яніч, керівник Форуму етнічних відносин у Белграді.
Підбурюючи новий конфлікт, Росія намагається показати, що Америка "не є надійним гарантом стабільного миру", пояснює правозахисник.
Влада Косова вважає, що Сербія переймає російський досвід війни проти України. Зокрема міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц заявила, що поведінка Сербії нагадує дії Росії перед нападом на Україну у 2022 році: "Мало того, що війська стягуються до кордону, так ще й всі схеми однакові. Мова, вибір слів, методи - все схоже на те, як Путін поводиться в Україні".
Військове керівництво Сербії запевняє, що не має ніякого відношення до інциденту на півночі Косово, а кількість військ на кордоні зменшило вдвічі, до "звичайних" розмірів - 4500 осіб, уточнив начальник генштабу армії Сербії генерал Мілан Мойсіловіч.
Схоже на те, як Путін поводиться в УкраїніГервалла-Шварц
Чи так це насправді - ще треба перевірити, кажуть у Держдепі США.
Тим часом американський генерал у відставці Веслі Кларк вказує на ще одну спільність у методах роботи сербів та росіян. Під час інциденту у Косово минулого тижня нападники сховались у православному храмі. Те, що вони отримали там прихисток, - не простий збіг обставин, вважає Кларк.
"Так сталось, що по всій Східній Європі православні церкви стали осередками націоналізму. Не випадково, до речі, що у випадку з Україною необхідно було вжити заходів проти російських православних церков, тому що вони були лояльними та підтримували Москву" - пояснює генерал у відставці.
На думку Кларка, із православним сербськими храмами Косово потрібно діяти жорстко. Миротворці НАТО повинні взяти ці церкви під контроль, не виключаючи, що там можуть зберігатись склади зброї.
Існує ще одна проблема: серби Косово та у самій Сербії перебувають під сильним впливом російської пропаганди, вказує Бісерко: Серед громадської думки превалює переконання в тому, що ЄС та США переживають економічну кризу. Це повторює сам президент Сербії Вучич, а також російські медіа, такі як Sputnik".
Підрив довіри до ЄС - основна мета пропаганди, каже правозахисниця. Адже примирення із Косово - це одна з основних вимог до Сербії на її шляху до членства в Євросоюзі.
Європа і США кажуть, що Путін «не дочекається» припинення допомоги Україні
Представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів виступили із запевненнями, що будуть і надалі допомагати Україні протистояти російській агресії на тлі ознак ймовірної затяжної війни і політичних суперечок в деяких країнах.
Якщо Путін вважає, що він може нас пережити, то він помиляється.Карін Жан-Пєр
Міністри закордонних справ ЄС, щоб засвідчити свою непохитність, вдалися до незвичайної поїздки на нараду 2 жовтня у Києві, з яким досі нема авіасполучення, і де нерідко лунають сирени повітряної тривоги.
Катрін Колонна, очільниця міністерства закордонних справ Франції, окремо наголосила, що це один з сигналів «для Росії, щоб вони не розраховували на нашу втому».
«Наша рішучість у підтримці боротьби за свободу і незалежність України тверда і триватиме далі», - заявив верховний представник ЄС у закордонних справах і з питань безпеки Жозеп Борель.
Борель також скористався нагодою, щоб оголосити новий план допомоги Україні на наступний рік на суму до 5 мільярдів євро ($5,26 млрд.) з Європейської мирного фонду.
Окрім програм ЄС Україна також отримує пряму допомогу від європейських держав на двосторонньому рівні, і за підрахунками Кільського інституту світової економіки загалом Європа тепер випередила США за обсягами заявленої допомоги Україні.
Серед найбільших пакетів двосторонньої допомоги Україні стала чотирирічна програма Німеччини на суму €10,5 мільярда, а також п’ятирічна програма Норвегії (яка не член ЄС) на €6,6 мільярда.
Але Сполучені Штати залишаються найбільшим і найважливішим донором військової допомоги Україні.
У Вашингтоні заявляють про збереження підтримки України попри побоювання про подальшу долю американської допомоги Україні на тлі міжпартійних суперечок у Конгресі США.
«За Україною стоїть потужна міжнародна коаліція. І якщо Путін вважає, що він може нас пережити, то він помиляється. Він помиляється. І у нас незабаром буде новий пакет допомоги Україні, що покаже нашу подальшу підтримку відважного народу України. І це наш сигнал. Якщо він, тобто пан Путін, вважає, що переживе нас, то ми вважаємо, що він неправий», - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Його родину розстріляли росіяни при спробі евакуації. В машині були маленькі діти. Відео
«Я не міг повірити, що можна добити півторамісячну дитину...» 24 лютого родина Дениса Федька намагалась евакуюватись з Херсонщини через наступ російської армії. Але росіяни розстріляли машину, в якій в тому числі було двоє маленьких племінників Дениса.
Форум