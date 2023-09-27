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Переговори з Україною щодо зерна йдуть у «хорошому напрямку» – міністр сільського господарства Польщі
Переговори щодо поставок українського зерна до Польщі йдуть у «хорошому напрямку» після того, як «певні емоції» вгамувалися, заявив у середу міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс після віртуальної зустрічі з українським колегою Миколою Сольським, повідомляє CNN.
«Я радий, що у нас відбулася ця зустріч. Я радий, що ми говоримо про майбутнє, що ми будуємо механізми для майбутнього і ми заспокоюємо певні емоції, які, як ви всі знаєте, нам не прислужилися, і це, ймовірно, хороший напрямок», – сказав Телус під час пресконференції після онлайн-зустрічі.
Як повідомив Телус, його український колега Сольський пообіцяв обговорити з міністром економіки України можливість відкликання скарги проти Польщі у Світовій організації торгівлі.
«Це було б добре, тому що якщо ми хочемо поговорити, ми хочемо шукати рішення, і я думаю, що ми всі хочемо шукати довгострокові рішення, не тільки тут і зараз, але рішення на більш тривалий період, тому ця скалка є непотрібною, тому цю скалку, йдеться про скаргу, потрібно буде видаляти», – сказав він.
В офісі Телуса також повідомили, що перебувають "на завершальній стадії" переговорів з Литвою про організацію транзиту українського зерна до портів країни. Аналогічний захід Сольський запропонував і для Німеччини як транзитного пункту.
«Також міністр України запропонував перенести такий самий контроль на німецьку сторону, мова йде про німецькі порти, щоб вони були не на польсько-українському кордоні, а в німецьких портах. Я пообіцяв, що ми це розглянемо також цей варіант", - сказав Телус.
Також у середу в повідомленні Міністерства сільського господарства України йдеться, що "сторони обговорили план дій України щодо експорту сільськогосподарської продукції до Польщі".
Найближчими днями відбудеться тристороння зустріч міністрів сільського господарства України, Польщі та Литви щодо «перенесення ветеринарного контролю на територію країни призначення експорту, для покращення транзиту через Польщу», повідомляє українське Міністерство сільського господарства.
Напруженість між Польщею та Україною дещо послаблюється після серії гарячих суперечок протягом останніх тижнів щодо заборони на продаж у своїх країнах українського зерна, яку Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити, щоб захистити місцевих фермерів, стурбованих низькою ціною на українське зерно.
Один із найсильніших союзників Києва, Варшава також перебуває під тиском ультраправих, щоб вони зайняли більш жорстку позицію щодо України напередодні виборів у країні 15 жовтня.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Президент Польщі Анджей Дуда виступив на захист рішення про заборону продажу українського зерна у Польщі, але пообіцяв транзит збіжжя через польську територію до третіх країн.
Гострі докори, якими обмінялися найвищі посадовці України та Польщі, викликали стурбованість долею партнерства Києва і Варшави на тлі російської війни.
Зокрема минулого тижня Польща викликала до МЗС посла України через критику обмежень для українського зерна президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН. Зеленський звинуватив деяких партнерів у Європі у тому, що вони «підіграють» Москві і роблять "трилер із зерна".
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«Прихилити до себе людей». Дипломатія образів першої леді у США
До американців українська перша леді зверталася під час візиту не лише з промовами, але й мовою своїх образів. Всього за 4 дні у Сполучених Штатах Олена Зеленська з’явилася у 8-ми різних образах.
Такі виходи вже давно вважають модною дипломатією та невербальним способом спілкування зі світом. Які сигнали хотіла послати Олена Зеленська і які вбрання вона для цього обрала? Розбираємо головні образи разом з експерткою з дипломатичного протоколу Наталією Адаменко.
Стримана двійка з накладними кишенями у відтінках хакі — кольорі, в якому ходить з початку широкомасштабної агресії її чоловік, — у такому образі перша леді України прилетіла до США. І вже в цьому вбранні є символізм, каже Наталія Адаменко:
“Цим кежуал-мілітарі стилем, що обрала пані Зеленська, вона сказала: вона тільки що з країни, де іде війна. І вона буде говорити про те, що відбувається”.
Перша леді демонструвала публіці, що вона — українка і коли отримувала нагороду за громадянське лідерство від родини Клінтонів. Зеленська була в чорних штанах-палаццо та шовковій блузі молочного відтінку з рукавами фасону “єпископ”.
“Темний низ і світлий верх — 100% образ, який вражає діловим стилем і він святковий. Єпископські рукави мені нагадують нашу вишиванку. І це теж говорить про те, що пані Зеленська не забуває ніколи, що вона українка, дружина президента України й водночас ділова жінка”.
Важливий захід — ще стриманіший образ. На саміті Генасамблеї ООН перша леді в — чорному піджаку з білим облямуванням. Адаменко погоджується з думкою, що побутує в мережі, що ця смужка символізує прагнення та надії українського народу у найтемніші часи.
“Це як промінь надії на те, що так, чорна смуга закінчується в житті, починається біла смуга, але у вас надія, що ви дасте нам змогу скоріше відчути цей білий колір в нашому житті”, - інтерпретує Адаменко.
Суцільний чорний костюм Зеленська обрала для візиту до Пентагону. Таке вбрання — наче шана пам’яті загиблим унаслідок катастрофи 11 вересня 2001 р. у США, каже експертка з диппротоколу Наталія Адаменко.
До слова, цей же образ дружина українського президента згодом одягне й для візиту з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо. Але завдяки розпущеному волоссю наряд має зовсім інший настрій — каже вона.
"Трюдо — це Трюдо. Ви ж знаєте, що він може до класичного костюма надіти червоненькі шкарпеточки. Він такий трішки бунтар. Тому можна й розпущене волосся. Це не Пентагон, це Джастін Трюдо. Але не скажу, що він порушує дрес-код. І пані Зеленська цим рухом не порушила правила поведінки. Вона підкреслила, мабуть, дружні стосунки, менш ділові”.
“Натомість візит до подружжя Байденів мав вже не такий офіційний присмак. Тому бути у чомусь такому 100% діловому або підкреслено-стриманому немає сенсу, — каже Наталія Адаменко, — Олена підкреслила те, що вона — дружина президента України цією брошкою зі справжніми контурами нашої країни”.
А на зустріч із представниками української громади та американськими політиками, а перед тим — зі студентами університету Джорджтауну — Зеленська прийшла у вишиванці та чорних штанах. Адаменко говорить — цей образ поза будь-якою критикою.
"Студенти — це такий народ, до яких, мабуть, в чому ти не прийшов, вони завжди тебе будуть, мабуть, критикувати. Тому пані Зеленська обрала просто чорні штани, які носять усі, а вишиванка — це я. Я — українка. А національний одяг критикувати дуже складно. Вона молодець, вона знає шлях справжній до будь-якої аудиторії.”
Варто відзначити й манікюр першої леді — важко сказати, чи нафарбовані у неї нігті, чи ні. Відтак одразу стає зрозуміло: її вигляд — за усіма стандартами протоколу, запевняє Наталія Адаменко.
“Жінкам такого статусу не можна мати яскравий манікюр. Це прописане й непрописане правило. Тільки нюдовий. І не дуже довгі нігті. Це норма для жінки, яка посідає особливе місце у світі”.
Традиційно, кожен образ першої леді — від українських дизайнерів, що є обов’язковим в теперішній час, каже фахівчиня з диппротоколу.
"Вона презентує нашу державу. Вона - візитна картка свого чоловіка і нашої держави. І якщо вона б з'явилася в бренді від Armani, цього б ніхто не зрозумів”.
Мінімалізм, пастельні кольори та мінімум прикрас неначе символізують важливість м’якої сили інституту перших леді, каже фахівчиня.
“Одягом, невербальним методом спілкування, Олена багато чого розповіла. І про себе, і про нашу країну. І дійсно зробила все задля того, щоб досягнути мети. А знаєте, яка єдина мета правил поведінки? Прихилити до себе людей. І пані Олена правильно зробила одягом все, щоб прихилити до себе ООН, студентів, подружжя Байденів, Гілларі Клінтон — усіх.”
НАТО збільшить виробництво зброї для України та власних запасів – посолка США
У НАТО збільшать виробництво боєприпасів як для України, так і для країн-членів НАТО, які передали значну частку своїх озброєнь Україні.
На цьому наголосила посолка США при НАТО Джуліан Сміт час під віртуального форуму “Виграти війну. Виграти мир”, організованого в Центрі аналізу європейської політики (CEPA) в середу, 27 вересня.
Кожен союзник НАТО в той чи інший спосіб підтримує Україну, надаючи гуманітарну, економічну чи безпекову допомогу, але тривалі бойові дії показали, що запаси деякої зброї та боєприпасів до неї не вистачає, сказала посолка Сміт.
“Ми бачили випадки, коли союзники по НАТО надавали українцям усе, що вони могли, у двосторонньому порядку, що створювало певну нестачу у їх власних запасах. Тож в НАТО розпочали роботу в рамках того, що ми називаємо планом дій щодо оборонного виробництва, зосереджуючись на дефіциті боєприпасів як для українців, так і для деяких членів НАТО, які надавали допомогу Україні, що призвело до власного дефіциту”, – говорить посолка США при НАТО Джуліан Сміт.
Ми бачили випадки, коли союзники по НАТО надавали українцям усе, що вони могли у двосторонньому порядку, що створювало певну нестачу у їх власних запасах.Джуліан Сміт
За словами Сміт, в альянсі зосередженні на посиленні зв’язків з приватним сектором, щоб спробувати прискорити виробничі лінії оборонної продукції.
Посолка США при НАТО наголосила, що підтримка України всіма 31 союзниками по НАТО є «залізною і вона не згасає».
“Питання, яке ми чуємо за столом переговорів НАТО, полягає в тому, що ще ми можемо зробити для наших друзів в Україні. Ми поділяємо зобов’язання підтримувати Україну. Ми розуміємо, що поставлено на карту. Україна не просто захищає свою територію. Україна захищає цінності, які всі ми тут захищаємо”, – говорить Джуліан Сміт.
За її словами, ніхто із союзників не пропонував зменшити допомогу Україні.
Джуліан Сміт також наголосила на значній ролі Європейського Союзу у допомозі Україні.
“Це надихає спостерігати, як НАТО та Європейський Союз розв'язують питання оборонної промисловості, співпрацюючи з приватним сектором, збільшуючи виробництво та гарантуючи, що не лише Україна отримує те, що їй потрібно для нагальних потреб на полі бою, але й що союзники по НАТО мають у своїх запасах те, що їм потрібно для власного захисту”.
Як раніше повідомляв Голос Америки, сьогодні під час дискусії в CEPA головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО генерал Сухопутних сил США Кріс Каволі наголосив на тому, що вивчаючи війну в Україні, в НАТО виносять висновки щодо нових та старих уроків ведення бойових дій.
Серед старих – конкуренція військового виробництва має значення, а от новіші уроки – дрони стали новим, недорогим і ефективним способом додати третій вимір до воєнних операцій. Інші ж уроки отримують своє підтвердження, як то поєднання розвідданих із проведенням операцій. За словами Кріса Каволі, НАТО ділиться цими уроками з українськими колегами, які їх успішно та швидко адаптують.
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- Голос Америки
"Американський народ введено в оману". Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл каже, що підтримка України вигідна США
Лідер республіканців у американському Сенаті Мітч Макконнелл пояснив, чому в інтересах Сполучених Штатів продовжувати та навіть посилювати допомогу Україні у війні з Росією. Також він поклав відповідальність за те, що підтримка України серед американців, у першу чергу, республіканців, зменшується, як на колишнього президента країни Дональда Трампа, так і на чинного лідера Джо Байдена. Про це він сказав, відповідаючи на питання Аліни Полякової, президентки та виконавчої директорки CEPA (Центру аналізу європейської політики), під час віртуального форуму «Виграти війну. Виграти мир», організованого цією інституцією.
«Ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже говорить, що ви на правильному боці. По-друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють, - навів аргументи Макконнелл на користь допомоги США Україні. - Щодо нашого ВВП - це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, – це самі українці. Українці проявляють мужність та відвагу і, я думаю, що це надихає решту світу, яка обирає своїх лідерів, країни, якими не керують автократи».
Крім того, пояснив він, передача Україні озброєння для ведення військових дій сприяє розвитку промислової бази у США, створює робочі місця для американців.
«Коли ми відправляємо зброю та боєприпаси в Україну, ми заміщуємо чимало наших активів на більш сучасне, передове обладнання. Ми мали б відновлювати нашу промислову базу й без війни в Україні через зростання конкуренції з боку Росії та Китаю», - зауважив він.
І останній його аргумент – захист свободи в Європі сприяє миру на Далекому Сході.
«Є деякі американці, які кажуть, що це далеко від Далекого Сходу, і ось там наші справжні тривоги. Але прем’єр-міністр Японії сказав, що якщо ви хочете надіслати повідомлення президенту Сі, бийте Путіна в Україні. Південні корейці стурбовані, філіппінці стурбовані, австралійці стурбовані. Отже, це справді має величезний вплив на Азію та майбутнє Тайваню», - сказав він.
Ці країни, підкреслив Макконнелл, знають і розуміють загрозу, що надходить від Китаю у зв’язку із війною Росії в Україні більше ніж США.
«Вони надсилають гроші. Вони відправляють обладнання в іншу частину світу, яка не має прямого відношення до президента Сі та Китаю та прагнень Китаю в регіоні», - вказав лідер республіканців у Сенаті.
На його думку, падінню підтримки продовження допомоги України з боку США серед американців, у першу чергу, сприяє пряма опозиція з боку колишнього президента Дональда Трампа, який має великий вплив на республіканський електорат. Згідно з одними з останніх опитувань (ABC News/Washington Post), 41% респондентів вважають, що США роблять занадто багато для підтримки України. Частка серед виборців-республіканців, хто так думає становить 58%, а серед демократів - 22%.
«Причиною того, що підтримка серед республіканців падає, є опозиція колишнього президента. Це погана новина. Хороша новина полягає в тому, що керівництво Конгресу, (лідери комітетів) збройних сил, зовнішніх відносин і розвідки, бюджетних питань – у таборі підтримки українців. Я думаю, що американський народ певною мірою введений в оману. Я не думаю, що вони розуміють факти», - сказав він.
За його словами, політику чинної адміністрації він загалом підтримує, хоча вважає, що зброя має надходити швидше, а президент - активніше пояснювати політику його адміністрації щодо України.
«Ніхто не має більшої аудиторії, ніж президент. І ось у вас є нинішній президент із великою аудиторією та колишній президент із великою аудиторією. Не дивно, що колишній президент має більший вплив на республіканців», - зауважив Макконнелл.
Також в інтерв’ю Поляковій він розповів історію свого батька, який воював у Другій світовій війні та зіткнувся із росіянами – тоді солдатами Радянського Союзу – в Чехословаччині.
«Він написав моїй матері листа, сказавши, що я думаю, що у нас будуть проблеми з росіянами. Минув короткий період, коли ми думали, що ця країна буде діяти інакше. Президент Буш і президент Обама намагалися ставитися до Путіна як до нормального лідера. Але цілком очевидно, що його шлях дуже схожий на той, яким йшов Радянський Союз», - розповів впливовий республіканець.
CEPA вручила лідеру республіканців у Сенаті нагороду за трансатлантичне лідерство, відзначивши його стійке лідерство та підтримку України.
Як писав раніше Голос Америки, у вівторок, 26 вересня, Сенат США проголосував за механізм затвердження проєкту постанови з бюджету, в якій передбачено 6 мільярдів доларів на допомогу Україні. А в Палаті представників потужне крило республіканців виступає проти внесення допомоги Україні у законопроєкти, прийняття яких необхідне для фінансування роботи американського уряду.
- Голос Америки
Польща приєднується до Великої Британії у відмові грати проти російських команд у категорії U17
Польща приєднається до Англії та України у відмові грати проти російських команд, якщо знову допустять до змагань УЄФА команди у віковій категорії до 17 років, повідомляє Sky News.
Футбольна асоціація проголосувала проти пропозиції, піднятої на вчорашньому засіданні виконавчого комітету в Лімассолі, щодо розробки технічного рішення, яке б дозволило російським командам в категорії до 17 років повернутися до змагань, незважаючи на війну в Україні.
Президент УЄФА Александер Чеферін, який, як виглядає, висунув цю ініціативу, заявив після зустрічі, що УЄФА буде "прямо дискримінувати" проти російських дітей, якщо ці команди не будуть знову допущені.
Але FA заявила, що її позиція залишається незмінною - що англійські команди не будуть грати проти команд з Росії.
Швеція, яка в травні наступного року приймає жіночий турнір U17, заявила, що не допустить жодну кваліфіковану російську команду до змагань.
Президент Футбольної асоціації Польщі Цезарій Кулеша написав в мережі X: «Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення».
Російські клуби та всі національні збірні були відсторонені від змагань УЄФА та ФІФА через кілька днів після вторгнення в Україну минулого року.
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