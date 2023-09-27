Переговори з Україною щодо зерна йдуть у «хорошому напрямку» – міністр сільського господарства Польщі

Переговори щодо поставок українського зерна до Польщі йдуть у «хорошому напрямку» після того, як «певні емоції» вгамувалися, заявив у середу міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс після віртуальної зустрічі з українським колегою Миколою Сольським, повідомляє CNN.

«Я радий, що у нас відбулася ця зустріч. Я радий, що ми говоримо про майбутнє, що ми будуємо механізми для майбутнього і ми заспокоюємо певні емоції, які, як ви всі знаєте, нам не прислужилися, і це, ймовірно, хороший напрямок», – сказав Телус під час пресконференції після онлайн-зустрічі.

Як повідомив Телус, його український колега Сольський пообіцяв обговорити з міністром економіки України можливість відкликання скарги проти Польщі у Світовій організації торгівлі.

«Це було б добре, тому що якщо ми хочемо поговорити, ми хочемо шукати рішення, і я думаю, що ми всі хочемо шукати довгострокові рішення, не тільки тут і зараз, але рішення на більш тривалий період, тому ця скалка є непотрібною, тому цю скалку, йдеться про скаргу, потрібно буде видаляти», – сказав він.

В офісі Телуса також повідомили, що перебувають "на завершальній стадії" переговорів з Литвою про організацію транзиту українського зерна до портів країни. Аналогічний захід Сольський запропонував і для Німеччини як транзитного пункту.

«Також міністр України запропонував перенести такий самий контроль на німецьку сторону, мова йде про німецькі порти, щоб вони були не на польсько-українському кордоні, а в німецьких портах. Я пообіцяв, що ми це розглянемо також цей варіант", - сказав Телус.

Також у середу в повідомленні Міністерства сільського господарства України йдеться, що "сторони обговорили план дій України щодо експорту сільськогосподарської продукції до Польщі".

Найближчими днями відбудеться тристороння зустріч міністрів сільського господарства України, Польщі та Литви щодо «перенесення ветеринарного контролю на територію країни призначення експорту, для покращення транзиту через Польщу», повідомляє українське Міністерство сільського господарства.

Напруженість між Польщею та Україною дещо послаблюється після серії гарячих суперечок протягом останніх тижнів щодо заборони на продаж у своїх країнах українського зерна, яку Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити, щоб захистити місцевих фермерів, стурбованих низькою ціною на українське зерно.

Один із найсильніших союзників Києва, Варшава також перебуває під тиском ультраправих, щоб вони зайняли більш жорстку позицію щодо України напередодні виборів у країні 15 жовтня.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Президент Польщі Анджей Дуда виступив на захист рішення про заборону продажу українського зерна у Польщі, але пообіцяв транзит збіжжя через польську територію до третіх країн.

Гострі докори, якими обмінялися найвищі посадовці України та Польщі, викликали стурбованість долею партнерства Києва і Варшави на тлі російської війни.

Зокрема минулого тижня Польща викликала до МЗС посла України через критику обмежень для українського зерна президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН. Зеленський звинуватив деяких партнерів у Європі у тому, що вони «підіграють» Москві і роблять "трилер із зерна".

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