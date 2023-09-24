Дуда підтримав заборону продажу українського зерна у Польщі, але пообіцяв транзит збіжжя в інші країни

Президент Польщі Анджей Дуда виступив на захист рішення про заборону продажу українського зерна у Польщі, але пообіцяв транзит збіжжя через польську територію до третіх країн, повідомляє польський канал TVP.

"Рішення уряду зберегти заборону на продаж українського зерна на польському ринку було правильним; однак потрібно зробити все, щоб зробити транзит цього зерна до найбідніших країн світу якомога більшим", – сказав Дуда і підкреслив, що Польща намагається підтримати Україну в експорті зерна до найбідніших країн Африки чи Азії.

Він розкритикував ЄС за відмову продовжити ембарго на продаж продовольства з України й додав: "На жаль, під час війни дуже мало цього зерна потрапило до тих країн, які його справді потребують; тим часом воно експортувалося на такі ринки, як польський. Польський уряд змушений був прийняти радикальні рішення, підтримуючи польських фермерів, захищаючи наш ринок і польське сільське господарство".

При цьому він підкреслив, що налагоджено спеціальні транзитні маршрути, за якими українське зерно може проходити через Польщу, а потім експортуватись туди, "де воно справді потрібне".

Нагадаємо, гострі докори, якими обмінюються найвищі посадовці України та Польщі, викликали стурбованість долею партнерства Києва і Варшави на тлі російської війни.

Зокрема минулого тижня Польща викликала до МЗС посла України через критику обмежень для українського зерна президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН про те, що "що дехто у Європі грає солідарність у політичному театрі, й робить трилер із зерна", що допомагає "підготувати сцену для московського актора".

При цьому президент Дуда із трибуни Генасамблеї ООН підкреслив, що Україна має пам'ятати, що отримує допомогу від Польщі і порівняв ситуацію із "людиною, яка тоне", що "може затягнути на глибину... рятівника".

Експерти припустили, що така риторика може зберегтись на тлі підготовки виборів у Польщі 15 жовтня, де польська керівна партія "Право і Справедливість" виграла вибори 2019 року значною мірою завдяки голосам селян. А деякі медіа назвали це "найнижчою точкою тісних відносин між Києвом і Варшавою".