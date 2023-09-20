МЗС Польщі викликало українського посла через слова Зеленського на Генасамблеї ООН про зерно. Київ закликав "відкинути емоції"

Польща викликала до МЗС посла України через критику обмежень для українського зерна президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН.

"(Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський) передав рішучий протест польської сторони проти вчорашніх заяв президента Зеленського на Генеральній асамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію", – йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

Там додали, що Яблонський також сказав послу України Василю Зваричу, що "тиснути на Польщу на багатосторонніх форумах або надсилати скарги до міжнародних трибуналів не є відповідними методами вирішення суперечок між нашими країнами".

У відповідь речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook повідомив, що під час зустрічі українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі "український посол вкотре роз'яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна".

"Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка", - додав Ніколенко і закликав Варшаву "відкинути емоції".

"Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Очікуємо, що наші пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло", - йдеться в дописі.

Заяви президентів на Генасамблеї

Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу

Напередодні після виступу на Генасамблеї ООН президент Польщі Анджей Дуда заявив журналістам: "Було б добре, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу, і пам'ятала, що ми також є транзитною країною для України".

"Я б порівняв це з чимось на кшталт людини, що потопає... Людина, яка тоне, надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину... Вона може просто втопити рятівника", - додав він.

Пізніше під час свого виступу із трибуни Генасамблеї президент Зеленський заявив: "Тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер. Викликає занепокоєння те, що дехто у Європі грає солідарність у політичному театрі, й робить трилер із зерна. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".

дехто у Європі "грає" солідарність у політичному "театрі", й робить "трилер" із зерна

У понеділок польський президент казав, що на полях Генасамблеї ООН планує обговорити зернове питання під час двосторонньої зустрічі із Зеленським, однак українська сторона не підтверджувала плани про цю зустріч.

Скарга України до СОТ

Нагадаємо, міністри низки країн висловили підтримку рішенню Єврокомісії від 15 вересня не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції та заявили про солідарність з Україною. Однак Польща, Угорщина і Словаччина заявили, що, запроваджуючи власні обмеження, вони діють в інтересах своїх економік і задля захисту своїх фермерів від надлишку продукції на ринку.

У відповідь Україна подала до Світової організації торгівлі вимоги про проведення консультацій щодо обмежень.

Коментуючи це, Дуда напередодні зазначив, що якщо Україна подасть скаргу до СОТ, Польща пояснить ситуацію перед трибуналом, і наголосив, що заборона стосується імпорту, а не транзиту українського зерна.

Подальші обмеження на імпорт

Також у вівторок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

"Одночасно наш уряд пропонує ЄС та країнам-сусідам компромісний сценарій. Ми вже представили Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС", - йдеться в його дописі у Telegram.

Він додав: "Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн".

Нині прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відповів на це в ефірі каналу Polsat News: "Я попереджаю українську владу, тому що якщо вони таким чином загострять цей конфлікт, ми додамо ще більше продуктів під заборону на ввезення на територію Республіки Польща".

Не ціною дестабілізації польського ринку

Моравецький заявив, що Варшава готова допомогти Києву, але "не ціною дестабілізації польського ринку".

У відповідь заступник міністра економіки України й торговий представник у СОТ Тарас Качка заявивши в ефірі польського радіо RMF FM, що він не думає, що Київ запровадить ембарго на польські яблука та овочі. Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив державному інформаційному агентству PAP, що сприйняв коментарі Качки як спосіб "заспокоїти певну атмосферу, яка створювалася два-три дні".

При цьому днями влада Польщі заявляла, що може заблокувати майбутній вступ України до Євросоюзу, якщо не вирішиться зернове питання.

Раніше Голос Америки повідомляв, що важливою обставиною називають те, що Польща готується до виборів 15 жовтня, тож політики переймаються тим, щоб гарантувати собі підтримку виборців, залучений у сільському господарстві. Польська керівна партія "Право і Справедливість" виграла минулі вибори 2019 року значною мірою завдяки голосам селян.

У статті використано матеріали Reuters