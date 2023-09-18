Низка країн Євросоюзу підтримала зняття обмежень на ввіз українського збіжжя, а Україна подала позови до СОТ

Білий дім ще не ухвалив рішення, чи надсилати Україні ракети великої дальності ATACMS, дискусії на цю тему тривають, про це повідомив координатор зі стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю виданню Telegraph.

"Тут, у Сполучених Штатах, триває довга дискусія щодо цих крилатих ракет великої дальності, і ця розмова триває, навіть в цей час, коли ми з вами зараз говоримо. Жодного рішення ще не ухвалено", - сказав Кірбі в інтерв'ю, яке було опубліковане у понеділок, 18 вересня.

"Президент не сказав, що він це зробить. Але він продовжує хотіти, щоб міжвідомчі органи розглянули питання ATACMS - Міністерство оборони, Державний департамент, Рада національної безпеки. І ми збираємося це зробити. Це питання не зняте з порядку денного", - зазначив Джон Кірбі.

Застереження щодо ударів по Росії

Представник Білого дому також наголосив, що США хвилюються, щоб Україна не використовувала американську зброю для ударів по території РФ.

"Ми не заохочуємо і не хочемо призвести до нападів на територію Росії. Ми вважаємо, що війна йде в Україні, і ми вважаємо, що саме там Україна повинна зосередитися - на окупованих Росією територіях всередині України. Ми вважаємо, що саме тут іде боротьба, і саме на цьому ми хочемо, щоб була зосереджена увага", - сказав він.

Кірбі продовжив: "Президент Зеленський - головнокомандувач своїх збройних сил, він має право визначати, де він завдає удару, а де не завдає удару. Ми надаємо їм можливості, але в кінцевому рахунку рішення за ним, і ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, щоб надані Сполученими Штатами засоби вдаряли по Росії".

Кірбі зауважив, що війна Росії з Україною не повинна перерости у війну Росії з країнами Заходу, як про це говорить російська пропаганда.

"Ми також повинні бути стурбовані потенційними ризиками ескалації, без жодних виправдань … ескалація цього конфлікту не принесе нічого доброго не лише для народу України, але це не буде добре і для інтересів нашої національної безпеки, і для наших союзників та партнерів".

Допомога - проактивна чи реактивна

На питання, чому Захід не є проактивним у наданні зброї Україні, а реагує на загрози з Росії, Кірбі заперечив. За його словами, союзники надають Україну безпекову допомогу, виходячи з того, як розвивається війна і як змінюються потреби українських військ.

"Йдеться не про реакцію на дії Росії, а про реакцію на потреби в битві. І вони змінюються. Деякі з тих можливостей надали Україні для використання в наступі на російські позиції. І вони це роблять. Є певний прогрес у контрнаступі. Чи він просувається так швидко, як хотілося б українцям? Вони були б першими, хто сказав би, що це не так, але ми рухаємося в цьому напрямку".

Джон Кірбі навів приклад, як із початку російського вторгнення змінювались потреби українців на полі бою.

"Про що всі говорили, коли це почалося 18 місяців тому? Про протиповітряні Стінгери, ракети, які стріляють через плече - протитанкові Джавеліни, стрілецьку зброю, боєприпаси, тактичні машини... бо Путін рухався на Київ наземним конвоєм.

Потім, коли пан Путін не зміг взяти Київ, він стягнув усі свої війська на північ, щоб провести переозброїтись і перегрупуватись. Що він зробив? Він повернувся на Донбас. І що тоді було потрібно? Артилерія (і протиповітряна оборона, але переважно атилерія) та ракетні системи більшої дальності. Тож Сполучені Штати очолили світові зусилля, щоб це забезпечити", - розповів представник Білого дому.

"За останні шість-вісім місяців потреба протиповітряної оборони стала ще більш гострою, оскільки Росія продовжує атакувати безпілотниками та ракетами цивільну інфраструктуру, тому ми активізували ракети Patriot та іншу протиповітряну оборону малої та середньої дальності. Тож ми розвиваємо можливості разом із тим, як розвивається війна. І ми вважаємо, що це правильний курс, тому що війна змінилася та її характер", - наголосив Кірбі.

Захист України зараз - це захист НАТО в майбутньому

Кірбі наголосив, що західні партнери не залишать Україну у війні проти Росії, інакше наступною жертвою Путіна може виявитись хтось із союзників НАТО.

"Очевидно, що, перш за все, це відбувається там, але виходить за рамки цього. Якщо ми просто підемо – і це те, про що президент Байден казав – якщо ми просто залишимо їх, мовляв, нехай Путін має Україну, де він потім зупиниться?"

"Те, що відбувається в Україні, стосується не лише України. Тепер, перш за все, це так. У вас є тисячі людей, які були вбиті або поранені. У вас є люди, які тікають зі своїх домівок, малих дітей виривають із сімей і відправляють у концентраційні табори на окуповані Росією території. Це жорстока війна", - зазначив Кірбі.

На питання, чи могли б США бути активнішими у переконанні інших країн посилити допомогу Україні, Кірбі наголосив, що "рук нікому не викручують", натомість розмовляють із союзниками, хто яку допомогу може запропонувати.

"З самого початку ми дуже обережно ставимося до того, щоб кожна окрема нація сама визначала, що вона може надати Україні. Не тільки з фінансової точки зору, але й з точки зору змісту. Це залежить від них, це суверенні рішення. Ми не викручуємо руки, не вмовляємо, не намагаємося змусити когось. Ми хочемо, щоб кожна нація сама вирішувала, як вона може і буде підтримувати Україну, і робила це у спосіб, який відповідає їхнім власним цінностям, економіці та волі народу", - зазначив Кірбі.

Цього тижня міністр оборони США Ллойд Остін візьме учать у зустрічі контактної групи з питань оборони України Rammstein, щоб згуртувати більше підтримки.

"Ми продовжуватимемо вести розмови з усіма нашими союзниками та партнерами, як ми це будемо робити в Німеччині. І ми, звичайно, будемо робити це і приватно, щоб розуміти, хто що може запропонувати", - підсумував Кірбі.