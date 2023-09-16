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Два вантажні судна прямують до українських портів, щоб завантажити зерно для африканських та азійських ринків
Два вантажні судна прямують до українських портів у суботу для завантаження зерна для африканських та азійських ринків, повідомило агентство Reuters з посиланням на віцепрем’єр-міністра України Олександра Кубракова.
Балкери "Resilient Africa" і "Aroyat", які прямують через Чорне море до українських портів, стали першими кораблями, які використовують тимчасовий коридор для входу в порти Чорного моря, який Україна оголосила минулого місяця.
Як написав Курбаков у мережі Х (колишня Twitter) це є перші цивільні судна, які користуються тимчасовим коридором, щоб дістатися до українських портів. Протягом останніх кількох тижнів цей шлях вздовж берегів України, Румунії та Болгарії використовували п'ять кораблів, які були заблоковані в Одеському порту з початку російської агресії у лютому 2022 року.
«Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих російською агресією суден із портів Одеса, Чорноморськ та Південний балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність використати маршрут до порту Чорноморськ для завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці для Африки та Азії», – твітить Курбаков.
Він додав, що судна ходять під прапорами Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.
Як зауважує Reuters, Україна, провідний світовий виробник і експортер продуктів харчування, хоче використовувати коридор для експорту продуктів харчування. За словами Кубракова, Україна планує завантажити майже 20 тисяч тонн пшениці для Африки та Азії.
Неназваний представник ООН сказав Reuters, що хоча ООН не бере участі в переміщенні цих суден, «ми вітаємо всі зусилля щодо відновлення нормальної торгівлі, особливо життєво важливими продовольчими товарами, які допомагають постачати та стабілізувати глобальні продовольчі ринки».
Він наголосив, що ООН продовжуємо працювати «задля сприяння експорту сільськогосподарської продукції як з України, так і з Російської Федерації».
Як зауважує Reuters, ці завантаження є перевіркою здатності України знову відкрити судноплавні шляхи в той час, як Росія намагається відновити свою де-факто блокаду українських портів, відмовившись від зернової угоди в липні. З того часу Москва завдає ударів з безпілотників і ракет по інфраструктурі українського експорту зерна.
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- Голос Америки
Польща, Угорщина та Словаччина продовжили заборону на продаж українського зерна, але дозволили транзит «із солідарності»
Польща, Угорщина та Словаччина продовжили заборону на продаж українського зерна на території своїх країн у той час, як Європейський Союз скасував тимчасову заборону на імпорт українського зерна та інших продуктів до п’яти країн-членів ЄС, повідомляє агентство Reuters.
Три країни-сусідки України оголосили про власні обмеження на імпорт українського зерна в п’ятницю, 15 вересня, після того, як Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт до п’яти сусідів України з ЄС.
Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у п’ятницю закликав країни ЄС утриматися від односторонніх заходів проти імпорту українського зерна. Але Варшава, Братислава та Будапешт негайно відреагували забороною, хоча заявили, що вони надалі дозволятимуть транзит української продукції.
Міністр сільського господарства Польщі сказав, що заборона стосуватиметься чотирьох видів зернових та борошна з кукурудзи, пшениці та ріпаку. Міністерство сільського господарства Словаччини також оголосило про продовження заборони, але наголосило, що вона не стосується транзиту через країну. Таким чином Словаччина, за словами міністерства, «висловила солідарність з Україною».
Натомість Угорщина запровадила національну заборону на імпорт 24 українських сільськогосподарських продуктів, включаючи зерно, овочі, кілька м'ясних продуктів і мед. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у дописі на Facebook рано вранці в суботу, заявив, що «ми будемо захищати інтереси фермерів».
Після широкомасштабного російського вторгнення ЄС підтримав українських сільськогосподарських виробників тим, що відкрив для них можливість експортувати своє продовольство без мита. Це призвело до зниження цін на продукцію фермерів у кількох країнах на сході Європейського Союзу і протестів європейських фермерів.
Життя містян у прифронтовому Куп’янську — репортаж. Відео
Кореспондентка Голосу Америки Хезер Мердок відвідала два прифронтових міста в Україні — Велику Новосілку та Куп'янськ. З її репортажем ознайомить Юрій Мамон
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Британська розвідка: Росія намагається поповнити запаси крилатих ракет до зими, щоб знову бомбардувати українську інфраструктуру
Росія намагається заощадити крилаті ракети повітряного базування та збільшити їхнє виробництво до зими, щоб поновити обстріли об'єктів української критичної інфраструктури, вважає британська розвідка.
«Існує реалістична можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими», – пише британська розвідка у щоденному зведенні у мережі Х (колишня Twitter).
Як зазначають аналітики британської військової розвідки, Росія витратила значну частину своїх крилатих ракет повітряного базування (КРБН), особливо сучасних ракет AS-23a KODIAK, які вона використовувала для завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року.
Посилаючись на звіти з відкритих джерел, британські аналітики кажуть, що нині для цих цілей Росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, заощаджує використання ракет і планує збільшити їхнє виробництво.
«З квітня 2023 року витрати на КРВБ скоротилися, тоді як російські лідери підкреслили зусилля щодо збільшення темпів виробництва крилатих ракет, – мовиться у повідомленні.
ЗСУ готуються до форсування Дніпра
Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що українські військові готуються форсувати Дніпро в районі Херсона.
Експерти вашингтонського аналітичного центру повідомляють у щоденному звіті, що українські військові почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра на південному напрямку поблизу Херсона.
«Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області», – кажуть аналітики вашингтонського аналітичного центру.
На думку експертів, російські військові не будуть могти захиститися від великого українського удару у цьому секторі фронту, через недостатню кількість військ. Адже ще перед цим російське командування передислокувало значну кількість російських військових з Херсонської до Запорізької області.
Аналітики зазначають, що російські війська намагаються проводити власні контрнаступальні операції, але їм «бракує спроможності проведення власної масштабної операції із форсування ріки у цьому регіоні, зокрема через дефіцит снарядів для артпідготовки».
Раніше надходили повідомлення про те, що передові підрозділи ЗСУ отримали контрроль над обмеженою територією на лівому березі Дніпра поблизу руїн Антонівського мосту.
- Голос Америки
“Немає сумніву, що до певної міри кубинський уряд принаймні знав про це” – експерти про кубинських найманців у Росії
Вони розуміють, що якщо США, ЄС сприймуть їх як прихильників Росії, співучасників або учасників фактичного конфлікту, це може поставити під загрозу їхні відносиниЕріх Де ла Фуенте
Міжнародні експерти та кубинські опозиціонери вважають, що уряд Куби не міг не знати, що на острові вербують чоловіків для війни Росії проти України. Про це оглядачі говорять у коментарях для світової преси.
Кубинський уряд 8 вересня оголосив про арешт 17 осіб на острові за звинуваченнями у торгівлі людьми, як нещодавно повідомляв Голос Америки. Уряд Куби також доклав зусиль для того, щоб формально дистанціюватися від війни, яку веде Росія, давня союзниця острова.
Це сталося після викриття мережі вербування громадян Куби до російської армії для участі у війні проти України.
Однак, на думку оглядачів та експертів, важко уявити, щоб кубинський уряд, щонайменше, не знав про активне вербування громадян острова для участі у війні Росії проти України.
“Будь-хто, хто хоча б елементарно розуміє, наскільки жорстко керованою є тоталітарна поліційна держава Куби, знав би, що сотні чоловіків практично неможливо переправити до Росії так, щоб режим цього не помітив”, - зазначає у своїй статті для американського видання Hill доктор Орландо Гутьєррес Боронат, член Асамблеї кубинського опору, коаліції правозахисних груп на Кубі та за її межами, який наразі мешкає у США.
Водночас офіційні особи Куби останніми днями видали кілька суперечливих заяв щодо участі громадян країни у російській війні як найманців.
Так, посол Куби в Росії Хуліо Антоніо Гармендіа Пенья заявив російському державному інформаційному агентству РІА: "Ми не маємо нічого проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально брати участь разом з російською армією в цій операції”.
Однак, за словами посла, які цитує агентство Reuters, “...ми проти незаконності й проти цих операцій, які не мають нічого спільного з правовим полем", адже особи, заарештовані на Кубі незаконно доправляли громадян острова до Росії.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес, якого також цитує Reuters, зазначив пізніше того самого дня, що “однозначна і непохитна позиція кубинського уряду, відповідно до його національного законодавства, суперечить участі кубинських громадян у будь-яких конфліктах і [спрямована] проти найманства та торгівлі людьми”.
Еріх де ла Фуенте, кубинсько-американський професор міжнародних відносин Флоридського міжнародного університету та експерт з Росії, України та Східної Європи, вважає, що кубинський уряд формально виступив проти війни й участі у ній кубинців, щоб не ставити під загрозу свою міжнародну позицію і відносини з країнами заходу.
“Вони розуміють, що якщо США, ЄС сприймуть їх як прихильників Росії, співучасників або учасників фактичного конфлікту, це може поставити під загрозу їхні відносини”, - зазначив де ла Фуенте в інтерв’ю новинному порталу WLRN.
Водночас де ла Фуенте визнав, що наразі немає конкретних доказів того, що кубинський уряд насправді був якимось чином залучений у схему вербування громадян країни для служби в російській армії.
Своєю чергою, сержант Сил спеціальних операцій і речник волонтерської групи “Інформ напалм” Михайло Макарук заявив у розмові з Голосом Америки 13 вересня, що він переконаний у тому, що кубинців вербували до армії як найманців зі згоди та за участі уряду.
Він вважає, що під час візиту на Кубу на початку літа Микола Патрушев, голова Служби зовнішньої розвідки РФ, домовлявся з урядом Куби про налагодження постачання найманців до Росії, в результаті чого і відбулися описані події.
Такі кроки РФ свідчать про кадровий голод в російській армії, який вона намагається втамувати коштом іноземних найманців, і не лише кубинців, яких одразу відправлятимуть на передову, зауважив Макарук.
“Немає сумнівів, що до певної міри кубинський уряд принаймні знав про це”, додав де ла Фуенте в інтерв’ю WLRN.
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