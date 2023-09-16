Два вантажні судна прямують до українських портів, щоб завантажити зерно для африканських та азійських ринків

Два вантажні судна прямують до українських портів у суботу для завантаження зерна для африканських та азійських ринків, повідомило агентство Reuters з посиланням на віцепрем’єр-міністра України Олександра Кубракова.

Балкери "Resilient Africa" і "Aroyat", які прямують через Чорне море до українських портів, стали першими кораблями, які використовують тимчасовий коридор для входу в порти Чорного моря, який Україна оголосила минулого місяця.

Як написав Курбаков у мережі Х (колишня Twitter) це є перші цивільні судна, які користуються тимчасовим коридором, щоб дістатися до українських портів. Протягом останніх кількох тижнів цей шлях вздовж берегів України, Румунії та Болгарії використовували п'ять кораблів, які були заблоковані в Одеському порту з початку російської агресії у лютому 2022 року.



«Після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих російською агресією суден із портів Одеса, Чорноморськ та Південний балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність використати маршрут до порту Чорноморськ для завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці для Африки та Азії», – твітить Курбаков.

Він додав, що судна ходять під прапорами Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Як зауважує Reuters, Україна, провідний світовий виробник і експортер продуктів харчування, хоче використовувати коридор для експорту продуктів харчування. За словами Кубракова, Україна планує завантажити майже 20 тисяч тонн пшениці для Африки та Азії.

Неназваний представник ООН сказав Reuters, що хоча ООН не бере участі в переміщенні цих суден, «ми вітаємо всі зусилля щодо відновлення нормальної торгівлі, особливо життєво важливими продовольчими товарами, які допомагають постачати та стабілізувати глобальні продовольчі ринки».

Він наголосив, що ООН продовжуємо працювати «задля сприяння експорту сільськогосподарської продукції як з України, так і з Російської Федерації».

Як зауважує Reuters, ці завантаження є перевіркою здатності України знову відкрити судноплавні шляхи в той час, як Росія намагається відновити свою де-факто блокаду українських портів, відмовившись від зернової угоди в липні. З того часу Москва завдає ударів з безпілотників і ракет по інфраструктурі українського експорту зерна.