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- Голос Америки
Польща, Угорщина та Словаччина продовжили заборону на продаж українського зерна, але дозволили транзит «із солідарності»
Польща, Угорщина та Словаччина продовжили заборону на продаж українського зерна на території своїх країн у той час, як Європейський Союз скасував тимчасову заборону на імпорт українського зерна та інших продуктів до п’яти країн-членів ЄС, повідомляє агентство Reuters.
Три країни-сусідки України оголосили про власні обмеження на імпорт українського зерна в п’ятницю, 15 вересня, після того, як Єврокомісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт до п’яти сусідів України з ЄС.
Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс у п’ятницю закликав країни ЄС утриматися від односторонніх заходів проти імпорту українського зерна. Але Варшава, Братислава та Будапешт негайно відреагували забороною, хоча заявили, що вони надалі дозволятимуть транзит української продукції.
Міністр сільського господарства Польщі сказав, що заборона стосуватиметься чотирьох видів зернових та борошна з кукурудзи, пшениці та ріпаку. Міністерство сільського господарства Словаччини також оголосило про продовження заборони, але наголосило, що вона не стосується транзиту через країну. Таким чином Словаччина, за словами міністерства, «висловила солідарність з Україною».
Натомість Угорщина запровадила національну заборону на імпорт 24 українських сільськогосподарських продуктів, включаючи зерно, овочі, кілька м'ясних продуктів і мед. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у дописі на Facebook рано вранці в суботу, заявив, що «ми будемо захищати інтереси фермерів».
Після широкомасштабного російського вторгнення ЄС підтримав українських сільськогосподарських виробників тим, що відкрив для них можливість експортувати своє продовольство без мита. Це призвело до зниження цін на продукцію фермерів у кількох країнах на сході Європейського Союзу і протестів європейських фермерів.
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- Голос Америки
Британська розвідка: Росія намагається поповнити запаси крилатих ракет до зими, щоб знову бомбардувати українську інфраструктуру
Росія намагається заощадити крилаті ракети повітряного базування та збільшити їхнє виробництво до зими, щоб поновити обстріли об'єктів української критичної інфраструктури, вважає британська розвідка.
«Існує реалістична можливість, що Росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими», – пише британська розвідка у щоденному зведенні у мережі Х (колишня Twitter).
Як зазначають аналітики британської військової розвідки, Росія витратила значну частину своїх крилатих ракет повітряного базування (КРБН), особливо сучасних ракет AS-23a KODIAK, які вона використовувала для завдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі у період з жовтня 2022 року по березень 2023 року.
Посилаючись на звіти з відкритих джерел, британські аналітики кажуть, що нині для цих цілей Росія використовує стратегічну бомбардувальну авіацію, заощаджує використання ракет і планує збільшити їхнє виробництво.
«З квітня 2023 року витрати на КРВБ скоротилися, тоді як російські лідери підкреслили зусилля щодо збільшення темпів виробництва крилатих ракет, – мовиться у повідомленні.
ЗСУ готуються до форсування Дніпра
Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що українські військові готуються форсувати Дніпро в районі Херсона.
Експерти вашингтонського аналітичного центру повідомляють у щоденному звіті, що українські військові почали створювати плацдарми для майбутнього форсування Дніпра на південному напрямку поблизу Херсона.
«Українські сили посилили свої дії на певних островах у дельті Дніпра поблизу Антонівського мосту з метою консолідації позицій для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області», – кажуть аналітики вашингтонського аналітичного центру.
На думку експертів, російські військові не будуть могти захиститися від великого українського удару у цьому секторі фронту, через недостатню кількість військ. Адже ще перед цим російське командування передислокувало значну кількість російських військових з Херсонської до Запорізької області.
Аналітики зазначають, що російські війська намагаються проводити власні контрнаступальні операції, але їм «бракує спроможності проведення власної масштабної операції із форсування ріки у цьому регіоні, зокрема через дефіцит снарядів для артпідготовки».
Раніше надходили повідомлення про те, що передові підрозділи ЗСУ отримали контрроль над обмеженою територією на лівому березі Дніпра поблизу руїн Антонівського мосту.
- Голос Америки
“Немає сумніву, що до певної міри кубинський уряд принаймні знав про це” – експерти про кубинських найманців у Росії
Вони розуміють, що якщо США, ЄС сприймуть їх як прихильників Росії, співучасників або учасників фактичного конфлікту, це може поставити під загрозу їхні відносиниЕріх Де ла Фуенте
Міжнародні експерти та кубинські опозиціонери вважають, що уряд Куби не міг не знати, що на острові вербують чоловіків для війни Росії проти України. Про це оглядачі говорять у коментарях для світової преси.
Кубинський уряд 8 вересня оголосив про арешт 17 осіб на острові за звинуваченнями у торгівлі людьми, як нещодавно повідомляв Голос Америки. Уряд Куби також доклав зусиль для того, щоб формально дистанціюватися від війни, яку веде Росія, давня союзниця острова.
Це сталося після викриття мережі вербування громадян Куби до російської армії для участі у війні проти України.
Однак, на думку оглядачів та експертів, важко уявити, щоб кубинський уряд, щонайменше, не знав про активне вербування громадян острова для участі у війні Росії проти України.
“Будь-хто, хто хоча б елементарно розуміє, наскільки жорстко керованою є тоталітарна поліційна держава Куби, знав би, що сотні чоловіків практично неможливо переправити до Росії так, щоб режим цього не помітив”, - зазначає у своїй статті для американського видання Hill доктор Орландо Гутьєррес Боронат, член Асамблеї кубинського опору, коаліції правозахисних груп на Кубі та за її межами, який наразі мешкає у США.
Водночас офіційні особи Куби останніми днями видали кілька суперечливих заяв щодо участі громадян країни у російській війні як найманців.
Так, посол Куби в Росії Хуліо Антоніо Гармендіа Пенья заявив російському державному інформаційному агентству РІА: "Ми не маємо нічого проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально брати участь разом з російською армією в цій операції”.
Однак, за словами посла, які цитує агентство Reuters, “...ми проти незаконності й проти цих операцій, які не мають нічого спільного з правовим полем", адже особи, заарештовані на Кубі незаконно доправляли громадян острова до Росії.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес, якого також цитує Reuters, зазначив пізніше того самого дня, що “однозначна і непохитна позиція кубинського уряду, відповідно до його національного законодавства, суперечить участі кубинських громадян у будь-яких конфліктах і [спрямована] проти найманства та торгівлі людьми”.
Еріх де ла Фуенте, кубинсько-американський професор міжнародних відносин Флоридського міжнародного університету та експерт з Росії, України та Східної Європи, вважає, що кубинський уряд формально виступив проти війни й участі у ній кубинців, щоб не ставити під загрозу свою міжнародну позицію і відносини з країнами заходу.
“Вони розуміють, що якщо США, ЄС сприймуть їх як прихильників Росії, співучасників або учасників фактичного конфлікту, це може поставити під загрозу їхні відносини”, - зазначив де ла Фуенте в інтерв’ю новинному порталу WLRN.
Водночас де ла Фуенте визнав, що наразі немає конкретних доказів того, що кубинський уряд насправді був якимось чином залучений у схему вербування громадян країни для служби в російській армії.
Своєю чергою, сержант Сил спеціальних операцій і речник волонтерської групи “Інформ напалм” Михайло Макарук заявив у розмові з Голосом Америки 13 вересня, що він переконаний у тому, що кубинців вербували до армії як найманців зі згоди та за участі уряду.
Він вважає, що під час візиту на Кубу на початку літа Микола Патрушев, голова Служби зовнішньої розвідки РФ, домовлявся з урядом Куби про налагодження постачання найманців до Росії, в результаті чого і відбулися описані події.
Такі кроки РФ свідчать про кадровий голод в російській армії, який вона намагається втамувати коштом іноземних найманців, і не лише кубинців, яких одразу відправлятимуть на передову, зауважив Макарук.
“Немає сумнівів, що до певної міри кубинський уряд принаймні знав про це”, додав де ла Фуенте в інтерв’ю WLRN.
- Голос Америки
Путін просив НАТО у Бухаресті не приймати Україну і Грузію, бо це «послабило б його позиції» – колишній прем’єр Словенії Янез Янша
«Україна повинна перемогти, оскільки непокаране зло завжди повертається» – під таким заголовком очільник Словенської демократичної партії, тричі прем’єр-міністр Словенії Янез Янша описав зокрема перебіг саміту НАТО у Бухаресті у 2008 року, у якому він брав участь разом з лідерами країн альянсу.
“Президент США Джордж Буш і я сиділи в кутку великого конференц-залу... Ми узгоджували порядок денний майбутньої зустрічі ЄС-США, організованої Словенією під час її першого головування в Раді ЄС у червні того року. В іншому кутку кімнати засідань сиділи канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Ніколя Саркозі та держсекретар США Кондоліза Райс”, – описує Янша саміт НАТО 2008 року, на якому Україна, як і Грузія, так і не отримала бажаного Плану дій щодо членства в НАТО.
За його словами, президент Буш прокоментував, що йому "не здається логічною позиція деяких європейських членів НАТО проти розширення, коли, зрештою, це приносить додаткову безпеку, зокрема, європейському крилу альянсу”. Буш, за словами Янші, сподівався, що “Кондоліза [Райс] зможе переконати Меркель і Саркозі”.
“Проти (вступу) України та Грузії виступила Російська Федерація, яка, звісно, як не член [НАТО] не мала права вето, але мала підтримку Німеччини та Франції”, – пише політик.
Далі він описує виступ президента Путіна, якого було запрошено до Бухареста: “На двосторонніх зустрічах і на робочій вечері з усіма лідерами він влаштував шоу, яке можна підсумувати таким повідомленням: “РФ є рівноправним партнером США і ЄС. Вона співпрацює з НАТО у формі консультативних органів і, зокрема, у війні з тероризмом, і відкрила свій повітряний простір для літаків союзників, які беруть участь в операціях в Афганістані. Цей крок не зустрів схвалення серед російської громадськості, що робить його (президента Путіна) позицію як “друга Заходу” нестабільною”.
Путін, пише Янша, заявив, що початок процесу членства України та Грузії в НАТО “ще більше послабить його позиції і на зміну може прийти “хтось, хто є набагато меншим партнером Заходу”. Тому Путін просив лідерів у Бухаресті не розпочинати процес членства обох країн у НАТО.
Польща та країни Балтії попереджали, що не слід піддаватися плану Путіна, пише Янша, “США були з нами. Але Німеччина та Франція наполягали на тому, щоб не ухвалювати це рішення”.
Отриманий у Бухаресті час Путін використав не для демократизації Росії, як обіцяв, пише Янша, а для підготовки нападу на Грузію, “який ще більше віддалив цю країну та Україну від альянсу”.
“Не давши Україні та Грузії зеленого світла на членство, світ став не безпечнішим місцем, як запевняв нас Путін, а небезпечнішим, і саме він таким його зробив”, – наполягає Янез Янша.
Він також вказує на корупцію у європейській політиці, свідченням якої стали посади для впливових людей з ЄС у дочірніх компаніях російських державних енергетичних гігантів “Газпром” і “Лукойл”.
Словенський політик також назвав Польщу з-поміж інших європейських країн “маяком європейського розуму та реалістичної політики, чого так не вистачає столицям на захід від неї” – завдяки історичному досвіду, оскільки Польща як країна та як нація “стала жертвою багатьох історичних зрад і обманів, але засвоїла уроки історії та позбулася наївності”.
“Навіть через 15 років після катастрофічної помилки Франції та Німеччини, які попалися на обман Путіна, НАТО не в змозі дати одностайно реалістичну оцінку причини агресії Росії проти України та її частки провини в цьому. Це правда, що повну відповідальність несе РФ, яка здійснює агресію. Це не можна виправдати жодними підставами. Проте ті, хто міг цьому запобігти, але не зробив цього, незважаючи на застереження, безперечно несуть частку історичної провини”, – заявив Янез Янша.
Текст політика став передмовою до словенського видання книги “Чому Україна повинна перемогти?” Томаса Кромвеля. Англомовне видання було презентоване днями у столиці США, Вашингтоні, в Інституті світової політики.
Янша радить книгу до прочитання “усім учасникам саміту НАТО”, аналізуючи також останнє зібрання альянсу у Вільнюсі цього року.
“Книга Томаса Кромвеля “Чому Україна має перемогти” – це скарбниця уроків історії. Це чудове, надзвичайно зрозуміле пояснення історичних і моральних обставин, які призвели до російської агресії. Водночас це один із найпереконливіших текстів, який дає чітке уявлення про наслідки, які були б у разі успіху Росії в Україні. У книзі зібрано аргументи, які доводять безплідність компромісу зі злом. Протягом історії такі компроміси призводили до більших страждань і смертей, а не менших”, – каже Янез Янша.
Він також наголошує, що автор книги є “одним із небагатьох хто бачить причини російської агресії там, де більшість інших аналітиків мають сліпу пляму”. Наприклад, відсутність “Нюрнберзького процесу” над радянськими лідерами, відповідальними за десятки мільйонів смертей і ГУЛАГ: “Нацизм ніде прямо не повторювався, тому що був юридично і морально засуджений. Комунізм повторюється, бо його не було покарано”.
Як повідомляв Голос Америки, деякі оглядачі називали саміт НАТО у Вільнюсі "повторенням Бухареста", якого "багато хто хотів уникнути". Натомість генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкидав думку про те, що Вільнюс став повторенням Бухарестського саміту 2008 року.
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