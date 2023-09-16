Польща, Угорщина та Словаччина продовжили заборону на продаж українського зерна, але дозволили транзит «із солідарності»

Вони розуміють, що якщо США, ЄС сприймуть їх як прихильників Росії, співучасників або учасників фактичного конфлікту, це може поставити під загрозу їхні відносини

Міжнародні експерти та кубинські опозиціонери вважають, що уряд Куби не міг не знати, що на острові вербують чоловіків для війни Росії проти України. Про це оглядачі говорять у коментарях для світової преси.

Кубинський уряд 8 вересня оголосив про арешт 17 осіб на острові за звинуваченнями у торгівлі людьми, як нещодавно повідомляв Голос Америки. Уряд Куби також доклав зусиль для того, щоб формально дистанціюватися від війни, яку веде Росія, давня союзниця острова.

Це сталося після викриття мережі вербування громадян Куби до російської армії для участі у війні проти України.

Однак, на думку оглядачів та експертів, важко уявити, щоб кубинський уряд, щонайменше, не знав про активне вербування громадян острова для участі у війні Росії проти України.

“Будь-хто, хто хоча б елементарно розуміє, наскільки жорстко керованою є тоталітарна поліційна держава Куби, знав би, що сотні чоловіків практично неможливо переправити до Росії так, щоб режим цього не помітив”, - зазначає у своїй статті для американського видання Hill доктор Орландо Гутьєррес Боронат, член Асамблеї кубинського опору, коаліції правозахисних груп на Кубі та за її межами, який наразі мешкає у США.

Водночас офіційні особи Куби останніми днями видали кілька суперечливих заяв щодо участі громадян країни у російській війні як найманців.

Так, посол Куби в Росії Хуліо Антоніо Гармендіа Пенья заявив російському державному інформаційному агентству РІА: "Ми не маємо нічого проти кубинців, які просто хочуть підписати контракт і легально брати участь разом з російською армією в цій операції”.

Однак, за словами посла, які цитує агентство Reuters, “...ми проти незаконності й проти цих операцій, які не мають нічого спільного з правовим полем", адже особи, заарештовані на Кубі незаконно доправляли громадян острова до Росії.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес, якого також цитує Reuters, зазначив пізніше того самого дня, що “однозначна і непохитна позиція кубинського уряду, відповідно до його національного законодавства, суперечить участі кубинських громадян у будь-яких конфліктах і [спрямована] проти найманства та торгівлі людьми”.

Еріх де ла Фуенте, кубинсько-американський професор міжнародних відносин Флоридського міжнародного університету та експерт з Росії, України та Східної Європи, вважає, що кубинський уряд формально виступив проти війни й участі у ній кубинців, щоб не ставити під загрозу свою міжнародну позицію і відносини з країнами заходу.

“Вони розуміють, що якщо США, ЄС сприймуть їх як прихильників Росії, співучасників або учасників фактичного конфлікту, це може поставити під загрозу їхні відносини”, - зазначив де ла Фуенте в інтерв’ю новинному порталу WLRN.

Водночас де ла Фуенте визнав, що наразі немає конкретних доказів того, що кубинський уряд насправді був якимось чином залучений у схему вербування громадян країни для служби в російській армії.

Своєю чергою, сержант Сил спеціальних операцій і речник волонтерської групи “Інформ напалм” Михайло Макарук заявив у розмові з Голосом Америки 13 вересня, що він переконаний у тому, що кубинців вербували до армії як найманців зі згоди та за участі уряду.

Він вважає, що під час візиту на Кубу на початку літа Микола Патрушев, голова Служби зовнішньої розвідки РФ, домовлявся з урядом Куби про налагодження постачання найманців до Росії, в результаті чого і відбулися описані події.

Такі кроки РФ свідчать про кадровий голод в російській армії, який вона намагається втамувати коштом іноземних найманців, і не лише кубинців, яких одразу відправлятимуть на передову, зауважив Макарук.

“Немає сумнівів, що до певної міри кубинський уряд принаймні знав про це”, додав де ла Фуенте в інтерв’ю WLRN.