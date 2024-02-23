Нові санкції матимуть "дедалі важчий" вплив на Росію - Блінкен

Запроваджені Сполученими Штатами нові санкції проти Росії за продовження війни проти України, а також за смерть російського опозиціонера Олексія Навального, матимуть дедалі важчий довгостроковий вплив на російську промисловість та здатність Кремля продовжувати війну. Про це у п'ятницю, 23 лютого, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністеркою закордонних справ Аргентини Діаною Мондіно в Буенос-Айресі.

Держсекретар США зазначив, що новий пакет санкцій містить "найбільшу кількість осіб та організацій, визначених в рамках одного такого заходу, вжитого Сполученими Штатами".

"Вони матимуть зростальний і довгостроковий вплив на Росію, на їх здатність модернізувати свої галузі - оборонну промисловість, аеронавтику, видобуток енергії, усі технології, від яких було відмовлено внаслідок цих дій. Матимуть дедалі важчий і важчий вплив", - сказав Блінкен.

Головний дипломат США висловив сподівання, що нові санкції, разом із санкціями, які раніше запровадили щодо Кремля десятки країн світу, матимуть "реальний вплив".

"Звичайно, той факт, що стільки людей покинуло Росію, понад мільйон, зокрема багато з найосвіченіших, задіяних у науці, техніці та виробництві, також матиме глибокий вплив. Тож ми бачимо, що це діє як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - зазначив Ентоні Блінкен.

Він додав, що США також застосовують санкції щодо трьох осіб у зв’язку зі смертю в колонії минулого тижня російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, санкції спрямовані проти начальника російського слідчого ізолятора та керівника СІЗО області, а також заступника директора Федеральної служби виконання покарань РФ.

Ентоні Блінкен також наголосив на необхідності ухвалення Конгресом США нового пакету фінансової допомоги для України:

"Я вважаю, що це лише підкреслює обов’язковість ухвалення Палатою представників додаткового фінансування, за яким звернувся президент Байден. Це необхідне фінансування для того, щоб Україна повинна була в змозі робити те, що вона робить дуже ефективно, - продовжувати протистояти агресії Росії. Також це буде дуже доброю інвестицією в нашу власну оборонно-промислову базу, тому що практично всі кошти, залучені для оборони України, підуть на виробництво в Сполучених Штатах", - сказав Блінкен.

Державний секретар США подякував Аргентині за підтримку Києва "у військовому, економічному, демократичному планах".

"Аргентина підтримує Україну в ООН, Раді ООН з прав людини, допомагає підтримувати Україну в цій півкулі, і буде продовжувати це робити з допомогою майбутнього саміту України в Латинській Америці, а також надає гуманітарну допомогу, що рятує життя - гуманітарна допомога, харчування, ліки, одяг, підтримка біженців", - сказав Блінкен після зустрічі з новообраним президентом країни Хав’єром Мілеєм.

До Аргентини Ентоні Блінкен вирушив після участі в саміті глав МЗС країн "Групи двадцяти" в Ріо-де-Жанейро в Бразилії, який тривав 21-22 лютого. Участь у саміті брав також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Як заявив Ентоні Блінкен на брифінгу за підсумками саміту 22 лютого, візит Лаврова у Бразилію був "у певному розумінні дуже корисним нагадуванням Росії того, як практично весь світ ставиться до цієї агресії, а також про сильне бажання побачити її завершення". За словами держсекретаря США, під час обговорень на зустрічах міністрів Лавров вислухав багато критики щодо російської війни проти України.

"Я думаю, що якби ви були присутніми в тій же кімнаті, в якій перебував міністр закордонних справ Лавров, ви б почули дуже сильний хор не лише від країн "Групи семи" у межах G20, але й від багатьох інших із закликом припинити російську агресію, відновити мир, зробити так, щоб українці самі вирішували своє майбутнє, зберегли територіальну цілісність країни", – сказав Блінкен.

Водночас Блінкен зазначив, що в нього "не було прямих розмов з міністром закордонних справ Росії".

Також державний секретар США наголосив, що під час дводенних зустрічей міністрів закордонних справ у Бразилії було зрозуміло, що "серед практично всіх країн "Групи двадцяти" є сильне та відчутне бажання припинення російської агресії та встановлення миру таким чином, щоб забезпечити захист прав українців, їхню свободу на майбутнє, територіальну цілісність їхньої країни".

Як повідомляв Голос Америки, до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну США запровадили понад 500 нових санкцій проти Росії за продовження війни, а також за смерть в колонії минулого тижня російського опозиціонера Олексія Навального.

"Ці санкції стосуватимуться осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також російського фінансового сектору, військово-промислової бази, мереж закупівель і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах", - йдеться в повідомленні.

"Ми також накладаємо нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російській військовій машині. Ми вживаємо заходів для подальшого зменшення енергетичних доходів Росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", - додав президент.

Дивіться також: