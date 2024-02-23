"Навіть ситуація в Газі не зменшує розуміння того, що відбувається в Україні". Посолка США в ООН заявила про продовження підтримки Києва

Найбільш цінний урок війни в Україні полягає у тому, щоб продовжувати триматися (stick with it) й бути в єдності. Про це посолка й представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила на віртуальному брифінгу для преси 22 лютого.

Але скажімо прямо. Путін може припинити цю безглузду війну та неймовірний біль і страждання, які пов’язані з нею, сьогодні

"Це питання, над яким я довго думала, - зазначила посолка. - Я вважаю, що найцінніший урок, який ми засвоїли, полягає в тому, що ми повинні продовжувати триматися. Ми повинні перебувати в єдності, як прибічники України, у єдності з нашими союзниками, як в межах НАТО, так і з іншими європейськими країнами, і бути у єдності з українцями тут, в ООН".

Ця єдність союзників сприяла українцям в їхній рішучості та здатності стримати росіян, а також уможливила досягнення ізоляції Росії в рамках ООН стосовно війни в Україні. Тому союзникам необхідно триматися в єдності до закінчення війни в Україні, вважає Томас-Грінфілд, адже це, серед іншого, підтримує "непохитну рішучість" та сильний дух українців чинити спротив російські агресії.

"Рішучість простих українців захищати свої родини, домівки, суверенні кордони та демократичні цінності залишається непохитною. Цей дух пояснює, як Україна, попри всі труднощі, зайшла так далеко з лютого 2022 року, включно з поверненням понад 50% території, незаконно захопленої Росією", - зазначила вона.

Розмова, яка відбулася напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та напередодні оголошення Сполученими Штатами додаткових санкцій проти Росії, майже повністю зосередилася на питаннях українсько-російської війни.

"Минуло два роки відтоді, як Росія розпочала своє незаконне, неспровоковане та жорстоке вторгнення в Україну, вторгнення, яке стало кульмінацією десятирічної спроби окупувати українську землю та підкорити її народ", - зазначила посолка у вступному слові, нагадавши про неймовірну жорстокість російських військ, які чинять тортури та сексуальне насильство та вдаються до репресій та примусової депортації українців, включно з депортацією тисяч українських дітей до Росії.

Томас-Грінфілд нагадала, що війна Росії проти України має глобальні наслідки, які загрожують людям в усьому світі, включно зі США. Відтак, посолка повторила слова президента США Джо Байдена, який заявляв, що Сполучені Штати разом з партнерами "підтримуватимуть Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно".

"Але скажімо прямо. Путін може припинити цю безглузду війну та неймовірний біль і страждання, які пов'язані з нею, сьогодні, - додала посолка. - Позиція Сполучених Штатів була і залишається непохитною. Росія повинна негайно вивести свої війська з міжнародно визнаних кордонів України, припинити закупівлі з КНДР і дотримуватися принципів Статуту ООН. Поки це не станеться, ми продовжуватимемо допомагати зміцнювати Україну та підтримувати її зусилля щодо досягнення міжнародного консенсусу навколо всеосяжного, міцного та справедливого миру".

Ця підтримка і допомога збоку міжнародних партнерів за два роки війни сягнула десятків мільярдів доларів. США на цей час виділили Україні понад 74,6 мільярда доларів, там часом як інші партнери разом надали понад 100 мільярдів доларів.

Рішучість підтримувати зусилля України, я б не погоджувалася, що вона зменшилася. Ми все ще повністю підтримуємо Україну, і переважна більшість людей тут, у Нью-Йорку, підтримує Україну

Водночас Томас-Грінфілд не відповіла прямо, скільки часу знадобиться, поки буде погоджено пакет додаткового фінансування для України, який зазнав опору серед республіканців Конгресу. Вона також не змогла надати будь-якої додаткової інформації щодо планів конфіскації російських активів у США на користь України, можливість якої зараз обговорюють у різних колах у Вашингтоні.

"Ми працюємо з нашим Конгресом, щоб забезпечити надання їм фінансування, необхідного для продовження цієї боротьби. Президент пообіцяв це зробити. Це підтримується обома партіями, і ми продовжуватимемо працювати, поки не зможемо надати українцям те, що їм потрібно", - прокоментувала посолка й додала, що адміністрація "забезпечить" надання додаткового фінансування, яке США зобов’язалися надати.

Посолка вкотре наголосила, що будь-які переговори про потенційну мирну угоду з Росією повинні бути ініційовані Україною, й тим часом США підтримуватимуть Україну у боротьбі.

Наостанок Томас-Грінфілд заперечила, що підтримка України на Заході поступово згасає.

"Рішучість підтримувати зусилля України - я б не погоджувалася, що вона зменшилася. Ми все ще повністю підтримуємо Україну, і переважна більшість людей тут, у Нью-Йорку, підтримує Україну. Те, що зробила Росія, — це вчинила акт насильства проти сусіда, і вони фактично посягнули на статут ООН. Ніхто цього не заперечує. І навіть ситуація в Газі, якою б складною вона не була зараз, не зменшує розуміння людьми того, що відбувається в Україні", - підсумувала посолка.