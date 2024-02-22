Нуланд анонсувала “сотні, сотні й сотні” нових санкцій щодо банків, мереж, Росії та інших країн

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США маю намір запровадити “нищівний пакет санкцій” щодо Росії та інших країн до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

“У нас буде нищівний новий пакет санкцій, сотні, сотні, сотні з них, у найближчі пару днів. ... Деякі з них будуть націлені на людей, безпосередньо причетних до смерті Навального, проте переважна більшість із них спрямована на подальше послаблення військової машини Путіна, на ліквідацію прогалин у режимі санкцій, яких йому вдалося уникнути. Але я очікую, що з часом ми зможемо запровадити все більше і більше санкцій”, - заявила посадовиця Держдепу США 22 лютого під час відкритої дискусії в аналітичному центрі CSIS.

На питання, наскільки ефективними були вже запроваджені санкції щодо РФ, Нуланд визнала, що вони не зупинили оборонну промисловість Росії, тому що росіяни знайшли в них "багато прогалин".

Нуланд переконана, що нові обмеження, про які США оголосять незабаром, адресують цю проблему.

"Коли ви побачите цей пакет через кілька днів, він глибоко зосереджений на ухиленні від санкцій, на мережах і країнах, які допомагають обходити санкції – добровільно чи ні. А також на банках, які підтримують і допускають таке ухилення, і деякі компоненти до зброї", - сказала представниця Держдепу США.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що в п’ятницю [23 лютого - ред.] США оголосять масштабний пакет санкцій проти Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками саміту глав МЗС країн G20 у Бразилії також анонсував новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з другою річницею війни, яку Кремль веде проти України, та у відповідь на смерть російського активіста Навального.