Нові санкції проти Росії будуть "найближчим часом" – Блінкен на саміті G20

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Новий пакет санкцій проти Росії, який анонсував президент США Джо Байден у зв'язку з другою річницею війни, яку Кремль веде проти України, а також у відповідь на смерть російського політика Олексія Навального, будуть оголошені "найближчим часом".

Про це він заявив на брифінгу за підсумками саміту міністрів закордонних справ країн "Групи двадцяти" в Ріо-де-Жанейро в Бразилії.

Водночас Блінкен прокоментував присутність на саміті міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. За словами Блінкена, під час обговорень рамках саміту питання російської війни проти України Лавров вислухав багато критики.

"Я думаю, що якби ви були присутніми в тій же кімнаті, в якій перебував міністр закордонних справ Лавров, ви б почули дуже сильний хор не лише від країн G7 у межах G 20, але й також від багатьох інших із закликом припинити російську агресію, відновити мир, зробити так, щоб українці самі вирішували своє майбутнє, зберегли територіальну цілісність країни," – сказав Блінкен.

За словами державного секретаря США, візит Лаврова на саміт у Бразилію був "у певному розумінні дуже корисним нагадуванням Росії того, як практично весь світ ставиться до цієї агресії, а також про сильне бажання побачити її завершення".

Водночас Блінкен зазначив, що в нього "не було прямих розмов з міністром закордонних справ Росії".

Підсумовуючи саміт у Бразилії Блінкен зазначив, що під час зустрічі міністри закордонних справ обговорювали питання зміни клімату, а також питання продовольчої безпеки, яке, наголосив Блінкен, спричинене, зокрема, і війною Росії проти України, яку засуджують більшість країн.

"Вона мала наслідки для країн та людей у всьому світі: зростання цін на продовольство, зростання цін на енергоносії, які торкнулися людей переважно через цю російську агресію", – заявив держсекретар.

Блінкен додав, що наразі проблему продовольства частково вдалося вирішити, адже Україна змогла відтіснити російський флот і наростити експорт Чорним морем, "перевищивши його обсяги до російської агресії в лютому 2022 року".

"Однак, я думаю, що країни по всьому світу бачать, який вплив це на них має, і це ще одна причина, через яку вони хочуть її (російську агресію - ред.) зупинити," – сказав Блінкен.

Також державний секретар США зазначив, що під час дводенних зустрічей міністрів закордонних справ у Бразилії було зрозуміло, що "серед практично всіх країн "Групи двадцяти" є сильне та відчутне бажання припинення російської агресії та встановлення миру таким чином, щоб забезпечити захист прав українців, їхню свободу на майбутнє, територіальну цілісність їхньої країни".

Як повідомляв Голос Америки, Держсекретар США Ентоні Блінкен взяв участь у першій у цьому році зустрічі G20 високого рівня в Ріо-де-Жанейро, яка розпочалася у середу, 21 лютого.

Представник Бразилії, яка цього року очолює "двадцятку", відкриваючи зустріч звинуватив ООН та інші багатонаціональні організації в неспроможності зупинити конфлікти, які вбивають невинних людей.

Водночас під час саміту G20 міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який прибув на саміт, був змушений слухати критику щодо російської війни в Україні від низки головних дипломатів західних країн, зауважує видання Independent.

У понеділок, 19 лютого, президент США Джо Байден заявив, що "розглядає можливість запровадження додаткових санкцій" щодо Росії після смерті ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального.

"У нас уже є санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції, так", — сказав Байден журналістам у Білому домі.

Минулого тижня президент США звинуватив президента РФ Путіна у смерті Навального.

Як повідомляв Голос Америки, президент Байден у четвер зустрівся з удовою та дочкою Навального під час своєї поїздки до Каліфорнії.

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