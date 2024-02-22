На саміті G20 Лавров змушений слухати критику російської війни в Україні від інших голів МЗС, пишуть медіа

Росія повинна заплатити за свою агресію в Україні, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон на закритому засіданні Групи двадцяти у Бразилії.

Низка головних дипломатів західних країн під час саміту G20 критикували Кремль за його повномасштабну війну в Україні, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров був змушений сидіти і слухати, пише Independent.

Війна РФ в Україні

"Немає більш серйозної проблеми для світу, і це світ, який тут зібрався, ніж вторгнення однієї країни в іншу таким абсолютно незаконним і неприйнятним способом, — сказав Кемерон. - І весь світ повинен підтримати Україну, повинен підтримати Україну і повинен заявляти про незаконність того, що зробили Путін і його друзі".

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив журналістам, що Лавров спокійно відповів на слова Кемерона "набором альтернативних фактів" про події в Україні, пише Reuters.

"Ми маємо підтримувати Україну, поки вона не стане вільною та незалежною суверенною країною без іншої армії на своїй землі", – сказав Ейде.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звернулась до Лаврова із закликом: "Якщо ви дбаєте про людські життя, якщо ви дбаєте про свій народ, про російських дітей і молодь, ви повинні зараз закінчити цю війну".

Бербок сказав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну - "більше, ніж регіональний конфлікт", пише DW. Російська загарбницька війна, за її словами, "ставить перед нами виклик рішуче захищати фундаментальні принципи, які захищають усіх нас у Статуті Організації Об'єднаних Націй, міжнародному праві та правах людини. Ці принципи захищають усі нації, незалежно від того, наскільки вони великі чи малі".

Нагадаємо, на саміті у вересні лідери G20 ухвалили декларацію, в якій не засуджували Росію за війну в Україні, але закликали всі держави не застосовувати силу для захоплення території.

Конфлікт на Близькому Сході

Зустріч міністрів закордонних справ двадцяти провідних економік світу, що мала підготувати порядок денний саміту лідерів G20 у листопаді, фокусувалась головним чином довкола воєн в Україні та Ізраїлі.

Щодо ситуації у Газі, Ейде сказав, що міністри, які виступали на зустрічі, погодилися з необхідністю рішення про створення двох держав на Близькому Сході, але не було консенсусу щодо того, як цього досягти.

Бразилія, яка цього року очолює "двадцятку", відкриваючи зустріч звинуватила ООН та інші багатонаціональні організації в неспроможності зупинити конфлікти, які вбивають невинних людей.

Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра закликав до "глибокої реформи" глобального управління як пріоритету Бразилії цього року. "Багатосторонні інституції недостатньо оснащені для вирішення поточних викликів, про що свідчить неприпустимий параліч Ради Безпеки щодо безперервних конфліктів, - сказав він. - Цей стан бездіяльності призводить до втрати невинних життів".

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Бразилії Луїсом Ігнасіо Лулою да Сілвою дорогою на зустріч у Ріо та висловив підтримку США порядку денного Бразилії щодо підвищення ефективності глобального управління.

Головний дипломат США обговорив з Лулою війну Ізраїлю в Газі на тлі дипломатичної суперечки після того, як бразильський лідер порівняв війну Ізраїлю з нацистським геноцидом під час Другої світової війни.

Звинувачення Лули минулого тижня у нібито звірствах Ізраїлю в секторі Газа спровокували дипломатичну кризу з доганою Ізраїлю та відкликанням Бразилією свого посла.

Блінкен відкинув порівняння Лули із геноцидом нацистів та поінформував його про зусилля США припинити війну Ізраїлю та ХАМАС у Газі.

У статті використано матеріали Reuters