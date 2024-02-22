Байден підтвердив нові санкції проти Путіна, «відповідального за смерть» Навального на зустрічі з його дочкою і вдовою

Президент США Джо Байден підтвердив, що 23-го лютого буде оголошено про нові серйозні санкції проти Росії у відповідь на смерть у в'язниці опозиціонера Олексія Навального та жорстоку та незаконну війну Росії в Україні.

Про це Байден заявив після зустрічі у Каліфорнії з вдовою Олексія Навального Юлею та його дочкою.

«Сьогодні вранці я мав честь зустрітися з дружиною та донькою Олексія Навального. Завтра ми оголосимо санкції проти Путіна, відповідального за його смерть», – сказав Байден під час короткої розмови з журналістами.

«Ми не здаємося», – додав Байден.

Про нові санкції оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час саміту G20 у Бразилії.

Як повідомили на сайті Білого дому, президент Байден зустрівся з родиною загиблого російського політика, “щоб висловити щирі співчуття з приводу їхньої жахливої втрати після смерті Олексія Навального у російській в’язниці”.

“Президент висловив своє захоплення надзвичайною мужністю Олексія Навального та його спадщиною у боротьбі з корупцією та вільною і демократичною Росією, в якій верховенство права однаково поширюється на всіх”, – сказано у повідомленні Адміністрації президента США.

Байден висловив сподівання, що “спадщина Олексія буде продовжуватися через людей у всій Росії та в усьому світі, які оплакують його втрату та борються за свободу, демократію та права людини”.

Смерть російського політика, за словами Байдена, доводить – “настав час для ще більшої єдності серед союзників по НАТО, щоб протистояти загрозі, яку становить путінська Росія”.

Байден також висловив упевненість раніше, що “це буде не єдина сміливість, яку ми побачимо в Росії в найближчій перспективі”.

Про зустріч з Навальними не анонсувалося і вона не фігурувала в офіційному розкладі Байдена, зазначає видання NBC та нагадує, що дочка Навального є студенткою Стенфордського університету.

Байден назвав Путіна відповідальним у смерті Навального, як повідомляв Голос Америки.

Юлія Навальна озвучила намір “продовжити справу” свого чоловіка. У своєму відеозверненні на його YouTube-каналі вона закликала "боротися проти війни, проти корупції, проти несправедливості".

"Ми знаємо, через що саме Путін вбив Олексія і ми скоро вам про це розповімо", –е пообіцяла вдова політика у цьому зверненні.

Вона виступила перед міністрами закордонних справ країн-членів ЄС та зустрілася з посадовцями Євросоюзу, яких переконувала, що президент Росії Володимир Путін – “це не Росія”, а “Росія – це не Путін”.

Навальна також попросила ЄС надати підтримку росіянам в еміграції, розробити механізм допомоги росіянам, які втекли до ЄС через загрозу політичного переслідування чи мобілізації, а також не визнавати вибори у Росії.