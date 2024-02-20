Мати Навального вимагає від Путіна видати тіло її сина. США розглядають нові санкції проти Кремля

Людмила Навальна, мати загиблого російського опозиціонера Олексія Навального, у вівторок оприлюднила відео, в якому вимагає від президента РФ Путіна видати тіло її сина, щоб вона могла його поховати.

На відео, знятому перед в'язницею, одягнена у чорне Людмила Навальна каже, що навіть не знає, де знаходиться труп її сина, і вимагає від Путіна наказу видати його.

"Вже п'ятий день я не можу його побачити, мені не видають його тіло і навіть не повідомляють, де він", - сказала Навальна в повідомленні, яке транслювалося на YouTube-каналі Навальний LIVE.

"Звертаюся до вас, Владімір Путін. Тільки від вас залежить розв'язання цього питання. Дозвольте мені нарешті побачити свого сина. Я вимагаю негайно видати тіло Олексія, щоб поховати його по-людськи", - закликала жінка. З такою ж вимогою вона також надіслала офіційного листа Путіну.

Соратники Навального посилалися на слова російського слідчого, що владі потрібно щонайменше 14 днів, щоб провести різні хімічні тести на його тілі, і тому поки що не можуть передати його тіло, повідомляє NBC News.

Тим часом мережа Х у вівторок тимчасово заблокувала обліковий запис удови Навального Юлії Навальної, яка оприлюднила відео Людмили Навальної з вимогою до Путіна видати тіло її сина. В обліковому записі Навальної, яка напередодні заявила про намір продовжувати боротьбу з Кремлем, з'явилося повідомлення про те, що його призупинено, і що X призупиняє облікові записи, які порушують його правила. Навальна має понад 90 000 підписників. Акаунт відновили приблизно через 20 хвилин.

Згодом безпекова служба компанії повідомила: "Механізм захисту нашої платформи від маніпуляцій і спаму помилково позначив Юлія Навальну як таку, що порушує наші правила. Ми скасували призупинення облікового запису, щойно нам стало відомо про помилку, і будемо оновлювати захист".

Команда Навального використовувала X для спілкування протягом кількох днів після його смерті, ділячись оновленнями про спроби його матері та адвокатів побачити його тіло.

Під час покладання квітів в пам'ять Олексія Навального, з даними "ОВД Инфо" було арештовано понад 400 людей з найбільшою кількістю затриманих в Москві та Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Reuters, Франція та Німеччина викликали до своїх МЗС російських послів у Парижі і Берліні після смерті Навального.

Повідомляв раніше Голос Америки, 19 лютого президент Байден сказав, що "розглядає можливість запровадження додаткових санкцій" щодо Росії після смерті Навального.

"У нас уже є санкції, але ми розглядаємо додаткові санкції, так", — сказав Байден журналістам у Білому домі.

Минулого тижня президент США звинуватив президента РФ Путіна у смерті Навального.

У понеділок лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер закликав спікера Майка Джонсона та республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про допомогу союзникам, зокрема Україні. Раніше Шумер підкреслив, що смерть лідера російської опозиції додає нагальності допомозі Україні в її протистоянні російській агресії.