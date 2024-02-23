Байден оголосив понад 500 нових санкцій проти Росії й закликав Конгрес погодити допомогу Україні

До другої річниці повномасштабної війни Росії проти України Сполучені Штати запроваджують понад 500 нових санкцій проти Росії за продовження війни, а також за смерть в колонії минулого тижня російського опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому 23 лютого 2024 року.

"Ці санкції стосуватимуться осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також російського фінансового сектору, військово-промислової бази, мереж закупівель і тих, хто ухиляється від санкцій на багатьох континентах", - йдеться в повідомленні.

"Ми також накладаємо нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російській військовій машині. Ми вживаємо заходів для подальшого зменшення енергетичних доходів Росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних медіа та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", - додав президент.

Історія спостерігає. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута. Зараз настав час для нас міцно стояти на боці України та об’єднатися з нашими союзниками та партнерами

В документі також визнано, що війна Росії проти України несе загрози для всього світу, а неспроможність зупинити Росію в Україні може спонукати Росію до подальшої агресії за її межами.

"Американський народ і люди в усьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України", - йдеться в тексті.

"Десять років тому Путін окупував Крим і створив маріонеткові режими в Луганській і Донецькій областях України. Два роки тому він намагався стерти Україну з мапи світу. Якщо Путін не заплатить ціну за [спричинені ним] смерть і знищення, він йтиме далі. І витрати для Сполучених Штатів — разом із нашими союзниками по НАТО та партнерами в Європі та в усьому світі — зростатимуть".

Тому, на тлі дедалі більшого дефіциту боєприпасів в українського війська, Україні потрібна оборонна допомога США, щоб протистояти російській агресії, підтримуваній постачанням зброї з Ірану та Північної Кореї.

В цьому контексті президент закликав Палату представників Конгресу ухвалити запропонований двопартійною групою сенаторів й підтриманий Сенатом законопроєкт про додаткове фінансування України та інших союзників США – "поки не пізно", зазначено в пресрелізі.

На думку Байдена, "немає жодних сумнівів", що, якби спікер Палати представників Майк Джонсон призначив голосування, законопроєкт був би швидко ухвалений у Палаті представників. Натомість виступати проти нього означає грати на руку Путіна.

"Історія спостерігає. Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент не буде забута. Зараз настав час для нас міцно стояти на боці України та об'єднатися з нашими союзниками та партнерами. Зараз настав час довести, що Сполучені Штати відстоюють свободу і ні перед ким не схиляються", - підсумував президент.

Підбиваючи підсумки напередодні другої річниці війни в Україні, Байден вкотре зазначив, що Путін прорахувався у своїх прагненнях "зламати волю і рішучість вільного народу" України.

"Хоробрий народ України бореться далі, незламний у своїй рішучості захистити свою свободу та майбутнє. НАТО сильніше, більше та згуртованіше, ніж будь-коли. І безпрецедентна глобальна коаліція з 50 країн на підтримку України на чолі зі Сполученими Штатами залишається відданою наданню критичної допомоги Україні та притягненню Росії до відповідальності за її агресію", - підсумовано в документі.