Квартири на Флориді та в Колорадо та розкішні яхти російських олігархів під прицілом американських санкцій

Представники Міністерства юстиції США оприлюднили широкий набір судових позовів проти російських олігархів та їхніх союзників та повідомили про арешти двох «посередників» російського олігарха, який потрапив під санкції.

Американські ЗМІ повідомляють, що адміністрація Байдена прагне посилити фінансовий тиск на президента Володимира Путіна через його вторгнення в Україну та смерть в ув'язненні російського політика та активіста боротьби з корупцією Олексія Навального.

Міністерство юстиції повідомило про плани конфіскувати дві елітні квартири в Маямі, що на Флориді, якими володіє інший російський олігарх, який вже перебуває під санкціями США.

Міністерство юстиції також висунуло окремий обвинувальний акт проти посадовця у зв’язку з імовірною схемою управління розкішною яхтою, що належить російському олігарху, який потрапив під санкції.

Йдеться про Владислава Осипова, 52-річного росіянина, якого звинуватили в 17 злочинах, включаючи банківське шахрайство, відмивання грошей, порушення санкцій і змову з метою обману американського уряду.

Росіянина, який проживає у Швейцарії, звинувачують в експлуатації 255-футової розкішної суперяхти, яка нібито належить російському олігарху Віктору Вексельбергу, який потрапив під санкції, мовиться у заяві міністерства.

«Міністерство юстиції більше, ніж будь-коли, віддане перекриттю потоку незаконних коштів, які підживлюють війну Путіна, і притягненню до відповідальності тих, хто продовжує це створювати», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд.

Раніше Державний департамент США оголосив винагороду в розмірі до 1 мільйона доларів за будь-яку інформацію про Осипова, яка може призвести до його арешту та подальшого засудження.

Ця винагорода пропонується в рамках Програми винагороди за транснаціональну організовану злочинність (TOCRP) Державного департаменту США, яка підтримує зусилля правоохоронних органів з припинення транснаціональної злочинності в усьому світі та притягнення втікачів до відповідальності.

Вважається, що подвійний російсько-швейцарський громадянин обіймав керівні посади в компаніях, що належать Вексельбергу, заявив Держдепартамент.

Як пише газета Washington Post, заступниця генерального прокурора Ліза Монако повідомила, що на сьогодні висунуто 70 кримінальних звинувачень проти фізичних осіб і п’ять звинувачень проти юридичних осіб, у яких адміністрація США намагається конфіскувати активів приблизно на 700 мільйонів доларів.

Раніше, за даними міністерства юстиції США, близько $6 млн арештованих російських активів було переказано в Україну, в першу чергу для допомоги ветеранам війни.

Також, як пише WP, Міністерство юстиції повідомило, що влада окружного суду США Південного округу Нью-Йорка оголосила звинувачення проти трьох осіб, у тому числі підсанкційного олігарха Андрія Костіна, і заарештувала двох осіб, звинувачених у тому, що вони були «посередниками» Костіна.

Міністерство юстиції також повідомило про подачу цивільного позову про конфіскацію двох розкішних квартир у Маямі, розташованих у Ritz Carlton у Бел-Харборі та вартістю 2,5 мільйона доларів, що належать російському олігарху Віктору Перевалову, який потрапив під санкції.

Як повідомляв Голос Америки, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила у четвер, що США мають намір запровадити “нищівний пакет санкцій” щодо Росії.

"Деякі з них будуть націлені на людей, безпосередньо причетних до смерті Навального, проте переважна більшість із них спрямована на подальше послаблення військової машини Путіна, на ліквідацію прогалин у режимі санкцій, яких йому вдалося уникнути. Але я очікую, що з часом ми зможемо запровадити все більше і більше санкцій", – заявила посадовиця Держдепу США 22 лютого під час відкритої дискусії в аналітичному центрі CSIS.