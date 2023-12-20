Блінкен про підтримку України: “Що нам не вдається зробити зараз, матиме глибокі наслідки на десятиліття вперед”

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час підсумкової пресконференції про виклики та досягнення 2023 року, а також про плани на наступний рік, заявив:

“Ми продовжуватимемо згуртовувати країни по всьому світу, щоб підтримати свободу та незалежність України, та щоб переконатися, що агресія Росії залишатиметься стратегічною невдачею”.

Водночас щодо провалів голосування Конгресу США за додаткову підтримку Україні Блінкен застеріг: “Те, що ми робимо, тобто те, що нам не вдається зробити в цей момент, матиме глибокі наслідки на десятиліття вперед”.

Він також звернувся до політиків всередині країни: “Путін робить ставку на те, що наші розбіжності не дозволять нам допомогти Україні. Та ми довели раніше, що він помиляється. І ми знову доведемо, що він неправий”.

Якщо ми хочемо вирішити проблеми американського народу, то потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий запит президента на фінансування потреб національної безпеки.

“Якщо ми хочемо вирішити проблеми, які впливають на життя американського народу, то ми повинні продовжувати інвестувати в себе, у нашу мережу союзників і партнерів, у нашу здатність вирішувати глобальні виклики.

А для цього нам потрібно, щоб Конгрес ухвалив додатковий запит президента на фінансування потреб національної безпеки”, – сказав Блінкен.

Кому вигідне рішення Конгресу про підтримку України

Як повідомляв Голос Америки, Блінкен навів переваги потенційного ухвалення рішення Конгресом про додаткову допомогу Україні та Ізраїлю:

“Виграють від цього “наші [американські] співгромадяни, наші підприємства, наші працівники, наші союзники та партнери, а також люди в усьому світі, які сподіваються, що Сполучені Штати будуть лідером”.

Якщо ж голосування про допомогу “зазнає невдачі”, каже Блінкен, то від цього виграють Москва, Тегеран і Пекін.

Ентоні Блінкен наголосив, що спільно із союзниками США здійснили у 2023 році “значні, часом навіть безпрецедентні кроки, щоб розділити відповідальність лідерства”.

“Наближаючись до 2024 року, ми продовжуватимемо стояти пліч-о-пліч з тими, хто поділяє наше бачення відкритого, процвітаючого та безпечного світу, тому що це те, що відповідає інтересам американського народу”, – запевнив держсекретар.

Путіну вже не вдалося досягти своєї головної мети в Україні, наголосив він – “стерти країну з карти, підпорядкувавши Росії”.

“Це був важкий рік на полі бою, – відзначив Блінкен. – Але знову українці зробили те, на що ніхто й не сподівався. Вони протистояли одному з найбільших військ у світі”.

Блінкен нагадав, що українські сили відтіснили морські сили Росії та забезпечили роботу морського коридору для експорту зерна й іншого продовольства до решти світу.

“Росія ослаблена військово, економічно, дипломатично. А НАТО є більшим, сильнішим і об’єднанішим, ніж будь-коли за свою майже 75-річну історію”, – сказав держсекретар США. - “Міжнародна підтримка була критично важливою для успіху України”.

Він також згадав внесок європейських країн та назвав цю співпрацю “можливо, найкращим прикладом розподілу тягаря”, який він бачив упродовж власної кар'єри.

Водночас партнерство з Японією, Кореєю, Австралією та іншими країнами Індо-Тихоокеанського регіону, за словами держсекретаря, доводить: союзники будуть протистояти агресорам, які є повсюди, а також тим, хто прагне “перекроїти кордони силою”.

Блінкен запевнив, що США готові продовжувати допомагати Україні “міцно стояти на своїх ногах у військовому, економічному і демократичному сенсі”.

Скільки часу зможе вистояти Україна без американської підтримки

Держсекретар відмовився прогнозувати, скільки Україна здатна вистояти без американської підтримки. Але заявив: “Я зосереджений на тому факті, що вони [українці] мають власні плани не тільки стримувати російську агресію, але й продовжувати повертати території, які Росія захопила від них”.

“Як ви знаєте, повернуто понад 50% території, яку Росія захопила в лютому 2022 року. І це буде постійна робота”, – каже Блінкен.

Він додав, що затверджена підтримка Україні від США закінчується: “Закінчуються гроші, а також у нас більше практично немає часу. Я не можу встановити точну дату [скільки протримається Україна на полі бою без американської підтримки, - ред.], але можливості дуже обмежені, що підкреслює терміновість виконання запиту на ухвалення додаткового бюджету. Ми зробили реальну інвестицію в майбутнє, у свободу. І для мене не має сенсу, щоб ми зараз відмовилися від цих інвестицій”.