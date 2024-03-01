Байден та Мелоні у Білому домі обговорили допомогу Україні

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі у Вашингтоні 1 березня обговорили питання допомоги Україні у боротьбі проти російської агресії.

На початку зустрічі у Білому домі Байден подякував Італії за "непохитну підтримку" України та лідерству в G7 цього року, наголосивши при цьому, що Італія та США разом стоять із Україною.

"Тому я закликаю Палату представників ухвалити закон, який дозволить нам на двопартійній основі продовжувати підтримувати Україну зараз. Нам потрібен безпековий законопроєкт про національну безпеку зараз. Законопроєкт включає фінансування України, щоб ми могли втримати Путіна від натиску та просування в Україні", - сказав Джо Байден.

Джорджа Мелоні висловила сподівання на зустріч із Джо Байденом на саміті "Групи семи", який відбудеться із 13 по 15 червня в регіоні Апулія на півдні Італії, головним питанням якого стане війна в Україні.

"Працюючи над предметним та змістовним самітом "Групи семи" ми маємо намір передусім підтвердити заснований на правилах міжнародний порядок, що захищає свободу і створює мир для України", - заявила Мелоні.

Також, за словами лідерів, на порядку денному їхньої зустрічі важливим питанням є війна Ізраїлю проти сил ХАМАСу та допомога населенню смуги Газа.

"Криза на Близькому Сході викликає велике занепокоєння. Нам необхідно скоординувати свої дії, щоб уникнути ескалації. І щодо цього ми повністю підтримуємо посередницькі зусилля США," - сказала Мелоні.

Радник Білого дому з питань комунікацій в сфері національної безпеки Джон Кірбі 1 березня заявив, що президент Байден "із нетерпінням чекав на можливість узгодити з прем’єр-міністеркою Мелоні спільні пріоритети для саміту G7 та саміту лідерів НАТО, які відбудуться цього літа".

"Лідери підкреслять свою прихильність продовженню підтримки України у час, коли вона протистоїть російській агресії. Президент, звичайно, збільшить зусилля, які ми докладаємо, щоб наше додаткове фінансування було схвалено Конгресом. Президент цінує лідерство прем'єр-міністерки Мелоні в усіх цих питаннях", - сказав Кірбі.

Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня Джорджа Мелоні відвідала Київ, де підписала угоду про співпрацю Італії з Україною в галузі безпеки, подібно до угод, які Київ підписав з Британією, Німеччиною, Францією і Данією.

Італійський уряд цього року головує у "Групі семи" і в червні прийматиме саміт лідерів Британії, Канади, Німеччини, США, Італії, Франції, Японії та чільних посадовців Європейського Союзу.

Джорджа Мелоні очолює крайньоправу італійську партію, що прийшла до влади після Другої Світової війни, і деякі коментатори мали побоювання щодо її ролі в ЄС і в трансатлантичних відносинах. Але Мелоні підтвердила свою репутацію прихильниці міцних трансатлантичних зв’язків і засадничих європейських принципів.

У суботу Джорджу Мелоні очікують в Канаді для переговорів з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

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