Мелоні говоритиме з Байденом на тлі затримок з американською допомогою для України

Джорджа Мелоні, прем’єр-міністрка Італії, у п’ятницю 1 березня зустрінеться у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом, і питання підтримки України у боротьбі проти російської агресії напевне буде одним з повідних у їхніх переговорах.

Минулого тижня Джорджа Мелоні була у Києві, де підписала угоду про співпрацю Італії з Україною в галузі безпеки, подібно до угод підписаних також з Британією, Німеччиною, Францією і Данією.

Держави Європи забезпечують найбільші обсяги допомоги Україні, але європейські лідери постійно наголошують на важливості американської підтримки, насамперед постачань зброї.

Також важливою міжнародною темою розмов Мелоні і Байдена буде війна Ізраїлю проти сил Хамасу в смузі Газа.

Італійський уряд цього року головує в Групі 7 і в червні прийматиме саміт керівників Великої Британії, Канади, Німеччини, США, Італії, Франції, Японії та чільних посадовців Європейського Союзу.

Джорджа Мелоні очолює найбільш крайньоправу італійську партію, що прийшла до влади після Другої Світової війни, і деякі коментатори мали побоювання щодо її ролі в ЄС і в трансатлантичних відносинах.

Але Мелоні підтвердила свою репутацію прихильниці міцних трансатлантичних зв’язків і засадничих європейських принципів.

Джо Байден дуже схвально відгукувався про італійську допомогу Україні під час попереднього візиту Мелоні до Вашингтона у липні минулого року.

В суботу Джорджу Мелоні очікують в Канаді для переговорів з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

Італія не дотягає до 2%

Італійський міністр оборони Ґуідо Кросетто сказав 28 лютого у парламенті, що Італія цього року знову не зможе виконати зобов’язання в НАТО про виділення принаймні 2% ВВП на свою оборону.

Відповідаючи на запитання депутатів, міністр повідомив, що в Італії зберігається тенденція до зниження цього показника зареєстрованого на рівні 1,59% у 2020 році та 1,46% у 2023 році.

"Ця новина мене не радує", - сказав італійський урядовець.