Пентагон: Без допомоги США Україна буде у невигідному становищі в плані артилерії та ППО

Міністерство оборони США бачить ризики на полі бою в Україні й вважає, що без американської допомоги Україна буде в невигідному становищі. Про це на слуханнях у Комітеті зі збройних сил Палати представників США 29 лютого заявив міністр оборони Ллойд Остін.

“Ми бачимо ризики на полі бою кожного дня, в міру того, як українці мужньо борються, захищаючи свою суверенну територію. І нагадаю всім, що за нашої підтримки та допомоги у сфері безпеки, вони повернули половину території, яку захопила Росія. Кожного дня ми бачимо, як росіяни продовжують тиснути та досягати поступових територіальних успіхів, і це дуже тривожно. Без нашої підтримки українці будуть в невигідному становищі в плані артилерії. І вони також будуть під загрозою через відсутність належної протиповітряної оборони”, - заявив Остін.

Слухання в Комітеті зі збройних сил проводили через несподівану відсутність міністра оборони за станом здоров’я на початку січня 2024 року, про яку Ллойд Остін кілька днів офіційно не інформував президента Байдена та ключових посадовців Пентагону.

Кілька конгресменів-демократів на слуханнях вкрай критично відгукнулись про небажання спікера Майка Джонсона внести на розгляд в Палаті представників законопроект про додаткове фінансування України та інших партнерів, що був ухвалений у Сенаті близько двох тижнів тому. Законодавці звинуватили радикальне крило республіканців у небажанні підтримати Україну як ключового союзника США.

“Я думаю, що всі в цій залі знають, що якби законопроєкт було винесено на розгляд, ми отримали б переважну більшість голосів, майже дві третини. Я розмовляв з деякими республіканцями, які казали, що це буде 300 голосів”, - заявив конгресмен-демократ Джозеф Кортні.

“Лідерство в цій Палаті зазнало краху. - Зазначив інший конгресмен-демократ Джон Гараменді. - У нас є додаткові асигнування, вкрай необхідні для оборони України, які застрягли на місяці. Сенат вжив заходів, ця Палата представників та її керівництво не вжило заходів. То чи ми кидаємо Україну? Чи республіканці в цій Палаті хочуть взяти відповідальність за поразку України? Очевидно, що так, тому що вони відмовляються надати необхідне фінансування”.

“Коли мої колеги з республіканського боку в цьому комітеті знайдуть у собі сміливість виконати цю роботу?” – питає конгресмен Гараменді.

Відповідаючи опонентам, конгресмен-республіканець Остін Скотт запевнив у тому, що республіканці підтримують Україну і бажають українському народу перемоги у війні. Однак, на його думку, для цього необхідно виконати режим санкцій, запроваджених проти Росії – на додаток до постачання зброї.

“Стосовно деяких коментарів, які були зроблені щодо республіканців і щодо того, кого б ми хотіли бачити переможцем Україні, я запевняю – ми хочемо, щоб українці перемогли. І ми хочемо, щоб Путін програв. Але одна з ключових речей, про яку просили багато з нас, хто неодноразово голосував за українців, це виконання санкцій проти Росії. Просто надсилання українцям зброї чи грошей не виграє війну проти Росії та Путіна. Санкції мають виконуватись. Це те, про що я особисто просив у пакеті, який йде на розгляд. Ті з нас, хто знає це питання, визнають, що Україна має мати більше, ніж просто зброю та гроші, щоб виграти війну”, - заявив конгресмен Скотт.

Кріссі Галаган, конгресвумен-демократка, поділилася власними емоційними переживаннями, аргументуючи потребу у подальшій підтримці України. Так, каже законодавиця, її до сліз вразила табличка зі словами “Знову 1939 рік”, яку вона побачила в руках одного з протестувальників з українськими прапорами у Вашингтоні напередодні.

“Минулого вечора, коли я виходила з голосування, було темно, йшов дощ, а потім мене перехопили люди з українськими прапорами. Один з них тримав табличку з написом: “Знову 1939 рік”. І це мене дуже вразило, буквально викликало у мене сльози. Тому що це справді так, і не буде перебільшенням сказати, що знову 1939 рік”, - зазначила Галаган.

Вона додала, що спостерігала подібні переживання у заступника міністра оборони США, з яким нещодавно відвідала Литву, і який висловив велику стурбованість тим, що станеться з країнами Балтії, Молдовою, усією Європою, в разі поразки України.

“Так що ми робимо? Ми сидимо тут годину за годиною часу, який ми могли б витрачати на голосування за такі речі як Україна та додаткове [фінансування] для України, щоб запобігти повторенню 1939 року”, - підсумувала конгресвумен.