Спікери 23 парламентів закликали Майка Джонсона внести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні - Стефанчук

Спікери парламентів 23 країн звернулись до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона із закликом “внести на розгляд Палати представників ухвалений 13 лютого 2024 року Сенатом США законопроєкт про міжнародну допомогу, що передбачає виділення 60,06 млрд доларів для допомоги Україні”.

Про це у мережі Facebook повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який був ініціатором цього листа.

Серед інших, листа підписали спікери парламентів Німеччини, Польщі, Чехії, Литви, Північної Македонії, Іспанії.

“Наші країни зобов’язались продовжувати збільшувати в майбутньому підтримку України та її сил оборони, - мовиться у листі спікерів. - Ми розглядаємо це як значну інвестицію в нашу індивідуальну та колективну безпеку”.

“Ми просимо вас зробити наступний крок в ухваленні історичного рішення щодо HR815, який забезпечить допомогу США для іноземних країн, і надасть Україні необхідні кошти для продовження її боротьби”, - пишуть спікери.

Стефанчук у мережі Х повідомив, що цей лист лишається відкритим для підписання іншими спікерами.

Днем раніше президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона внести на розгляд законопроєкт про фінансування України та інших партнерів.

“Ціна затягування з голосуванням за двопартійний законопроєкт про національну безпеку зростає щодня. Цей законопроєкт озброїть Україну, інвестує в нашу оборонно-промислову базу, допоможе Ізраїлю захиститися від ХАМАСу та забезпечить більше гуманітарної допомоги для палестинського мирного населення. Зробімо це!” - написав Байден у мережі Х (раніше Twitter).

Голос Америки напередодні опублікував аналіз, який чином Конгрес США міг би схвалити допомогу Україні.

27 лютого президент США Джо Байден зібрав на зустріч у Білому домі лідерів обох палат американського Конгресу, щоб спонукати законодавців ухвалити пакет додаткової допомоги Україні та Ізраїлю, а також запобігти черговому "шатдауну" - частковій призупинці роботи уряду США, яка може настати, якщо бюджетні законопроєкти не буде прийнято на початку березня.