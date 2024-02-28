Три шляхи, як Конгрес США може схвалити допомогу Україні. Аналіз

Якщо законопроєкт, який містить допомогу Україні, винесуть на голосування в Палаті представників Конгресу США, він отримає 300 або й більше голосів із 435 можливих, переконані лідери Демократичної партії. Відповідний законопроєкт вже схвалила інша палата американського Конгресу - Сенат.

Палата представників може підтримати сенатську версію законопроєкту, запропонувати альтернативну версію, або третій варіант - законодавці можуть винести законопроєкт про допомогу Україні в обхід волі спікера, через спеціальну процедуру, пояснили журналістам Голосу Америки конгресмени та лобісти. Крім цього наразі напрацьовуються й інші механізми для винесення на голосування.

13-го лютого Сенат США погодив пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також фінансування на гуманітарні потреби у смузі Гази. Документ підтримали без урахування законодавства щодо кордону США, адже щодо цього питання так і не вдалося дійти згоди. “За” проголосувало 70 сенаторів зі 100, до демократів приєднались 22 республіканці. Цей варіант документа передбачає 60 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон негайно після голосування у Сенаті заявив, що він не винесе законопроєкт на голосування, наголошуючи, що в ньому бракує положень щодо безпекової ситуації на американсько-мексиканському кордоні.

Після зустрічі лідерів обох палат Конгресу із президентом Джо Байденом 27 лютого Джонсон знову заявив, що посилення кордону є пріоритетним питанням, порівняно із допомогою партнерам.

“Я вважав за мету висловити те, що я вважаю очевидною правдою, а саме – ми повинні дбати про потреби Америки насамперед. Якщо говорити про потреби Америки, треба говорити в першу чергу про наш відкритий кордон”, - сказав спікер Палати представників США.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, який щойно повернувся з України, розповів, що решта учасників зустрічі з президентом намагалися переконати Джонсона, що допомога Україні не може чекати, поки американці владнають ситуацію на кордоні.

Це питання настільки важливе для США, сказав він, що “ми не могли дозволити собі чекати місяць, два чи три місяці”, тому що “ймовірно, програли б війну”.

Винесення сенатської версії законопроєкту на голосування в Палаті представників може коштувати Джонсону посади, але є альтернатива

Низка законодавців заявили, що готові розпочати процедуру відкликання Джонсона з позиції спікера, якщо той винесе законопроєкт Сенату на розгляд Палати представників. Зокрема, про це в інтерв`ю CNN сказав конгресмен від Республіканської партії зі штату Огайо Воррен Девідсон.

“Кілька моїх колег вже пообіцяли це. Я вважаю, що це не порожня погроза”, - сказав він.

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік пояснює, що зробити це можна через спрощену форму звільнення спікера, яка діє зараз, і завдяки якій було звільнено попереднього спікера Кевіна Маккарті.

"Це буквально паралізує Палату представників", - розповів Браян Фіцпатрік, який є співголовою українського конгресового кокусу, під час онлайн дискусії в американській політичній організації No Labels.

Деякі демократи навіть заявили, що готові розглянути можливість порятунку спікера, якщо той винесе на голосування допомогу Україні та постане перед ризиком повторити долю Кевіна Маккарті.

“Я думаю, що ми повинні подумати про це. Я думаю, що ми серйозно повинні це зробити. Ми говоримо про життя та смерть”, - заявив конгресмен-демократ Білл Паскрелл у коментарі Голосу Америки.

Альтернативою може стати законопроєкт “Захистимо кордон. Захистимо демократію”, запропонований конгресменом-республіканцем Брайяном Фіцпатріком і конгресменом-демократом Джаредом Голденом.

На відміну від пакета допомоги, погодженого в Сенаті, цей законопроєкт передбачає понад 66 мільярдів доларів винятково на оборонну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без гуманітарної складової. Для Києва із цієї суми закладено $47,69 мільярда доларів на підтримку оборони, із них $13,7 мільярда - на Ініціативу сприяння безпеці України.

Також у документі прописані заходи для посилення безпеки на південному кордоні США, але немає гуманітарної допомоги для Гази.

Перебувачи в Києві минулого тижня, Браян Фіцпатрік висловив впевненість, що спікер Джонсон винесе цей законопроєкт на голосування.

“Він сам у це вірить. Єдине, що його стримує, це жорстка політична ситуація в Палаті представників. Але він вірить в Україну. Він вірить у мир через силу. Він розуміє, що поставлено на карту. Тому він за замовчуванням підтримує Україну. Якщо мені потрібно бути тим, хто візьме на себе політичний удар, я із задоволенням це зроблю”, - сказав він у коментарі Голосу Америки.

У те, що спікер винесе на голосування законопроєкт, який містить допомогу Україні, вірять й інші законодавці-республіканці.

“Я абсолютно вірю в спікера Майка Джонсона. Він докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити законодавство, за яким ми, республіканці, хочемо захистити кордон України, Ізраїлю, Тайваню та Сполучених Штатів. Я переконаний, що у співпраці з нашими колегами-демократами ми зможемо прийти до позитивного рішення”, - сказав республіканець Джо Вілсон перед тим, як відбутти у законодавчу відпустку на початку лютого.

Скотт Каллінейн, директор з урядових відносин громадського об'єднання “Разом” в інтерв'ю Голосу Америки припустив, що шанси на проходження цього законопроєкт не дуже високі, але, можливо, таким чином конгресмени Фіцпатрік та Голден намагаються розпочати дискусію в Палаті представників, запропонувавши свій варіант для поправок та покращення як базу для подальших переговорів із Сенатом.

“Цей законопроєкт не включає бюджетної підтримки чи гуманітарної допомоги, не містить пари інших ключових речей, які присутні в законопроєкті Сенату, і додає деякі положення щодо прикордонної політики, щоб бути більш прийнятним для ширшого кола рядових членів республіканців”, - говорить Каллінейн.

Один із конгресменів-республіканців у розмові з журналістами Голосу Америки висловив припущення, що альтернативний законопроєкт його влаштував би.

“Я думаю, що законопроєкт у тій формі, в якій його ухвалив Сенат, не пройде Палату представників. Принаймні, саме такі настрої зараз. Одним із питань, яке нині обговорюють, є видалення із законопроєкту пункту про необоронну допомогу, як для Ізраїлю, так і для України. Особисто мене влаштовує допомога Україні. Але я хотів би, щоб вона була зосереджена на військовій техніці. Також нам потрібно налагодити стабільну та надійну систему перевірок, “ - каже Білл Гуізенга, конгресмен-республіканець.

Втім, вже наприкінці минулого тижня співавтор законопроєкту “Захистимо кордони. Захистимо демократії” Джаред Голден припустив, що навряд чи спікер винесе цю версію законопроєкту на голосування. У цьому разі, сказав він, законодавці готові зареєструвати петицію, яка б дозволила винести законопроєкт на голосування.

Винесення законопроєкту на голосування в обхід волі спікера – акт політичної нелояльності

Певні республіканці у Палаті представників виступають проти допомоги Україні в принципі. Не виключено, що посада спікера може опинитися під загрозою у разі винесення будь-якого законопроєкту, що містить підтримку Україні.

“Від Зеленського та його команди немає жодної військової стратегії. Ми вже витратили 114 мільярдів доларів, частина з яких пішла на корупцію. Вони не провели 100-відсотковий аудит. Вони не показують нам, який у них військовий план. Я не бачу, як це вигідно стабільності, і я не підтримаю, щоб ми виділяли жодної копійки для України”, - сказав конгресмен-республіканець Корі Міллс, не надавши доказів своїх звинувачень.

Спікер Джонсон й сам не має бажання виносити підтримку Україні на голосування, вважають у кампанії “Республіканці за Україну”, яку у серпні запустила організація консервативних республіканців “Захистимо демократію разом”.

“Якщо подивитися на все, що він зробив, немає даних, які б свідчили, що він хоче підтримувати фінансування України. Якщо подивитися на його заяви про російське вторгнення в Україну, якщо ви подивитися на його історію голосувань, цьому немає ознак”, - заявив речник кампанії Ганнер Реймер.

Минулого тижня “Республіканці за Україну” розпочали велику рекламну кампанію із метою закликати конгресменів-республіканців у Палаті представників приєднатися до винесення на голосування сенатської версії законопроєкту про фінансування допомоги Україні в обхід спікера Майка Джонсона. Зробити це можна за допомогою спеціальної петиції.

За словами речника кампанії, для цього не вистачає підписів лише чотирьох республіканців. Всього необхідно 218 підписів, демократів в Палаті представників – 212. Щодо інших двох голосів речник кампанії відповідати не став.

У своєму ролику кампанія звертається персонально до десяти конгресменів, які відомі своєю підтримкою України, а саме – до Майка Галлахера, Кена Бака, Майка Маккола, Майка Роджерса, Майка Тернера, Дона Бейкона, Стіва Вомака, Джейка Елтці, Браяна Фіцпатріка та Дена Кріншо.

“Ми вважаємо, що ми ідентифікували членів Конгресу, які, найімовірніше, підуть назустріч і підтримають Україну в цих зусиллях. Петиція про звільнення — це не те, що часто трапляється в нашій політиці. Це більш радикальний захід”, - говорить Реймер.

За словами Каллінейна, до подібних петицій вдаються надзвичайно рідко, тому що вони є процедурно складними, і їх проходження через обидві палати Конгресу вимагає певного часу. Але найголовніше, що вони вимагають від кількох членів Республіканської партії відкрито проявити нелояльність до свого керівництва.

“Подання петиції про звільнення є в певному сенсі актом політичної нелояльності. Це справді розрив з вашим керівництвом. Отже, це досить рідкісні та екстремальні політичні дії, які більшість членів не бажають робити”, - сказав представник “Разом”.

Додатковою проблемою може стати позиція кількох демократів щодо частини законопроєкту про військову допомогу Ізраїлю.

Коли Білий дім подавав запит в Конгрес на додаткове фінансування, здавалося, що включення до спільного пакету військової допомоги Ізраїлю полегшить його проходження через Конгрес, каже він.

“Але, звісно, час минув, політика змінилася, ситуація змінилася. І допомога Ізраїлю, яка раніше була менш суперечливою частиною пакета, стала більш суперечливою, а допомога Україні, можливо, стала менш суперечливою”, - сказав Каллінейн.

Конгресмен-демократ Джим Коста припустив, що сенатський законопроєкт може бути розбитий на три частини – допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню – кожна з яких буде винесена на голосування окремо.



“Я думаю, що для більшості конгресменів було б прийнятно зробити це таким чином”, - сказав він.

Конгресмен-республіканець Піт Сешнс вірить, що документ у тій чи іншій формі зрештою винесуть на розгляд Палати представників та проголосують.

“Тому, що Україна знищила свої ядерні запаси, ми погодились підтримувати їх у майбутньому. Але це майбутнє настало не через 300 років, а через 30. І я вважаю, що Сполучені Штати все ще мають ці зобов’язання перед свободою та можливостями для прекрасного народу України. Отже, що я думаю станеться далі? Далі, ухвалений Сенатом законопроєкт буде винесено на голосування в Палаті представників частинами, якщо не в цілому, і я очікую, що його погодять”, - сказав конгресмен Піт Сешнс.

Остаточний шлях, яким може пройти законопроєкт про допомогу Україні в Конгресі, залишається невизначеним, але, як говорить Каллінейн, в його стінах відчувається “багато енергії та імпульсу, щоб допомогти Україні та допомогти Україні швидко”.

До створення статті були долучені матеріали журналістів Голосу Америки Мирослави Гонгадзе, Наталки Пісні.