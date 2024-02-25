Конгресмени Фітцпатрік та Голден закликають поставити на голосування їхній законопроєкт про допомогу Україні

Конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік і конгресмен-демократ Джаред Голден у неділю закликали своїх колег у Палаті представників підтримати їх пропозицію щодо допомоги Україні та безпеки кордону.

Двопартійний законопроєкт Сенату, який передбачав значні реформи безпеки кордону та допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню, застряг у Палаті представників на кілька тижнів, а демократи зараз намагаються подати петицію, щоб провести голосування без винесення законопроєкту на голосування спікером Майком Джонсоном.

Голден сказав, що ці зусилля навряд чи увінчаються успіхом, однак натомість представив власний законопроєкт, підкресливши, що допомога Україні потрібна негайно.

"Питання часу критичне. Це екзистенціальне питання", — сказав він в інтерв’ю CBS "Обличчам до нації" у неділю. "Наш законопроект поєднує безпеку кордону з іноземною допомогою, обидва життєво важливі питання, і ми змушуємо розглядати цей законопроект, щоб переконатися, що всі діють".

"Тому що, як сказав президент Зеленський, у них є тижні, а не місяці, щоб отримати підкріплення на передовій", – додав він.

Як раніше повідомляв Голос Америки, йдеться про двопартійний законопроєкт щодо допомоги партнерам та посилення безпеки на кордоні. На відміну від пакета допомоги, погодженого в Сенаті, цей законопроєкт передбачає понад 66 мільярдів доларів винятково на оборонну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без гуманітарної складової. Для Києва із цієї суми закладено $47,69 мільярда доларів на підтримку оборони, із них $13,7 мільярда - на Ініціативу сприяння безпеці України. Також у документі прописані заходи для посилення безпеки на південному кордоні США.

"Вирішить спікер Джонсон. Винести цей законопроєкт на голосування чи ні – залежить від нього. Але якщо він вирішить цього не робити, тоді це вже буде наша відповідальність. Ми зробимо все можливе, щоб винести цей законопроєкт на розгляд. Це може бути через рішення більшості (петиція із підписами двопартійної більшості ред.) або завдяки низці інших методів. Ми маємо кілька варіантів", - сказав Фіцпатрік під час онлайн дискусії, влаштованої американською політичною організацією No Labels.

В неділю конгресмен Джаред Голден сказав, що зміни необхідні для того, щоб щось було прийнято, і що вони готові вносити велику кількість поправок, щоб усі сторони були задоволені.

"Сенат почав із законопроекту. Їм довелося звести все до того, що могло отримати 60 голосів. Палата має пройти через дуже схожий процес", – сказав Голден. "Нам потрібно знайти спосіб укласти угоду, яка дасть нам 218 [голосів]".

Конгресмен Фіцпатрік сказав, що їх законопроєкт, ймовірно, отримає підтримку "переважної більшості" в Палаті представників, якщо вона дійде до голосування та може пройти через Сенат.

"Залишилися тижні до того, коли Україна може поступитися своєю позицією, і ми не можемо дозволити Росії перемогти", — сказав Фіцпатрік. "Тож те, що ми робимо, — це додаємо додаткову точку тиску, щоб винести на розгляд законопроєкт, який матиме підтримку обох партій у Палаті".

"Мої розмови з моїми колегами по Сенату, будь-який законопроект, який вийде з Палати представників за підтримки обох партій, швидше за все, буде підтриманий в Сенаті", – додав він.

13-го лютого Сенат США погодив пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також фінансування на гуманітарні потреби у смузі Гази. Документ підтримали без урахування законодавства щодо кордону США, адже щодо цього питання так і не вдалося дійти згоди. "За" проголосувало 70 сенаторів зі 100, до демократів приєднались 22 республіканці. Цей документ передбачає 60 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Із Сенату законопроєкт одразу надійшов до Палати представників, втім конгресмени пішли у двотижневу відпустку, так і не розпочавши розгляд документа. Законодавці повернуться до роботи 28 лютого.