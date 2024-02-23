Фіцпатрік: Якщо Джонсон не винесе наш законопроєкт про допомогу Україні, ми задіємо інші методи

Американські законодавці мають кілька варіантів, в якому саме вигляді на голосування можуть винести питання допомоги Україні, і покладаються на остаточне рішення спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, розповів конгресмен-республіканець, співголова українського конгресового кокусу Браян Фіцпатрік під час онлайн дискусії, влаштованої американською політичною організацією No Labels.

За словами конгресмена, існує низка варіантів, як саме допомогу Україні можуть винести на голосування, зокрема, це може відбутися у форматі пакета разом із допомогою Ізраїлю та Тайваню, за який уже проголосували в Сенаті, або ж із додатковими правками щодо південного кордону США.

Водночас Фіцпатрік вважає, що найбільше шансів на ухвалення має законопроєкт, який він та низка інших законодавців презентували 16-го лютого. Йдеться про двопартійний законопроєкт щодо допомоги партнерам та посилення безпеки на кордоні. На відміну від пакета допомоги, погодженого в Сенаті, цей законопроєкт передбачає понад 66 мільярдів доларів винятково на оборонну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без гуманітарної складової. Для Києва із цієї суми закладено $47,69 мільярда доларів на підтримку оборони, із них $13,7 мільярда - на Ініціативу сприяння безпеці України. Також у документі прописані заходи для посилення безпеки на південному кордоні США.

"Вирішить спікер Джонсон. Винести цей законопроєкт на голосування чи ні - залежить від нього. Але якщо він вирішить цього не робити, тоді це вже буде наша відповідальність. Ми зробимо все можливе, щоб винести цей законопроєкт на розгляд. Це може бути через рішення більшості або завдяки низці інших методів. Ми маємо кілька варіантів", - сказав Фіцпатрік.

Законодавець розповів що регулярно спілкується зі спікером щодо пакета допомоги Україні.

"Щодо його розрахунків (спікера Джонсона - ред.), я це передбачити не можу. Але я знаю, що у своїй основі, він і сам казав про це, коли отримав посаду, він вірить у досягнення миру через силу, подібно до Рональда Рейгана. Це одна з його засад, у які він щиро вірить", - заявив Браян Фіцпатрік.

Однією із причин, чому Джонсон вагається виносити допомогу Україні на голосування, Фіцпатрік називає спрощену форму звільнення спікера, яка діє зараз і завдяки якій було звільнено його попередника Кевіна Маккарті.

"Є кілька членів нашої партії, які погрожують його звільнити. Ймовірно, шість чи сім різних однопартійців мають шість чи сім різних питань, через які вони погрожують спікеру".

"Є кілька членів нашої партії, які погрожують його звільнити. І в них є низка причин. Ймовірно, шість чи сім різних однопартійців мають шість чи сім різних питань, через які вони погрожують спікеру. Мовляв, якщо він винесе на голосування законопроєкт FISA (законопроєкт про спостереження за іноземною розвідкою - ред.), або допомогу Україні, або цілу низку інших питань, то вони його звільнять. Саме тому ви більше ніколи не побачите жодного демократа чи республіканця, який у пакеті правил у перший же день нового Конгресу погодиться на правило одного голосу для розгляду відставки. Бо зараз ми бачимо результат. Це буквально паралізує Палату представників", - каже республіканець Фіцпатрік.

Співавтор законопроєкту про допомогу партнерам та посилення безпеки на кордоні - конгресмен-демократ Джаред Голден не виключає, що його партія може врятувати спікера Джонсона, якщо йому загрожуватиме відставка. За словами Голдена, демократи можуть проголосувати проти його звільнення, але такий сценарій станеться за низки умов.

"Нехай винесе цей законопроєкт на голосування, або щось подібне до нього, що стосуватиметься кордону, України та Ізраїлю, і матиме шанс пройти у Сенаті, тому що це дуже важливо. А також нехай уникне шатдауну та профінансує уряд США. І тоді ми проголосуємо на захист спікера Майка Джонсона, якщо він постане перед вимогою про відставку. Демократи також можуть бути частиною цієї дискусії, але не задарма. Наші опоненти мають зробити правильні кроки", - вважає демократ Голден.

Натомість Фіцпатрік вважає, що їхній законопроєкт має шанси не лише в Палаті представників, але й у Сенаті. Мовляв, низка республіканських та демократичних сенаторів, зокрема ті, які голосували проти пакета допомоги, погодженого раніше, готові підтримати двопартійний законопроєкт Фіцпатріка та Голдена про допомогу партнерам та посилення безпеки на кордоні.

"Щодо прогнозів у Сенаті, то і демократ Джо Манчин, і республіканець Ліндсі Грем підтримують наші зусилля, а це багато говорить про позицію Сенату. Тому що Ліндсі Грем голосував проти пакета, який набрав 70 голосів у Сенаті. Тож вони обоє підтримують наш законопроєкт, і така позиція не обмежується лише ними. Я також розмовляв із кількома іншими сенаторами. Багато з них кажуть просто: ми готові підтримати усе, що пройде голосування в Палаті представників. Але саме цей законопроєкт вже отримує вагому підтримку в Сенаті", - прогнозує Фіцпатрік.

13-го лютого Сенат США погодив пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також фінансування на гуманітарні потреби у смузі Гази. Документ підтримали без урахування законодавства щодо кордону США, адже щодо цього питання так і не вдалося дійти згоди. "За" проголосувало 70 сенаторів зі 100, до демократів приєднались 22 республіканці. Цей документ передбачає 60 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Із Сенату законопроєкт одразу надійшов до Палати представників, втім конгресмени пішли у двотижневу відпустку, так і не розпочавши розгляд документа. Законодавці повернуться до роботи 28 лютого. Однак тоді головною темою буде потенційний шатдаун (часткове або повне припинення роботи уряду США - ред.), дедлайн для якого настає 1-го березня.

Раніше спікер Майк Джонсон розкритикував пакет допомоги Україні та партнерам, погоджений у Сенаті. Він наполягає додати до документа законодавство щодо кордону попри те, що проти попередньої двопартійної угоди проголосували саме республіканці.

"За відсутності жодної зміни політики щодо кордону від Сенату, Палата представників змушена буде працювати сама щодо цих важливих питань," - заявляв Джонсон.

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