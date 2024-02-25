Салліван: Україна може перемогти. США повинні надати пакет допомоги, затверджений в Сенаті

Україна може перемогти у війні з Росією, Україна може повернути територію, яку окупувала Росія. Про це в програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC News заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

"Звичайно, Україна може перемогти. Звичайно, Україна вже досягла успіху, у військовому плані, у досягненні однієї з найглибших цілей, які вона мала – утримати країну від потрапляння в руки Росії. Це вже зроблено. І Україна може піти далі, повернувши територію, яку окупувала Росія, забезпечивши поразку Росії та перемогу України", – сказав Салліван.

Радник з нацпезпеки додав, що для цього Києву потрібна допомога союзників, в тому числі і Сполучених Штатів.

"Це можливо лише за наявності необхідних інструментів. І саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який отримав величезну кількість голосів від обох партій в Сенаті. Палата має активізуватись і ухвалити цей законопроєкт", - закликав Салліван.

На питання ведучої, чи президент Байден має альтернативні шляхи допомогти Україні, і чи може він це зробити без участі Конгресу, Джейк Салліван відповів: "Ну, це зводиться до елементарної арифметики. Нам потрібні гроші, щоб мати можливість постачати зброю в Україну. У нас немає грошей. Тільки Конгрес може надати гроші. Отже, це реальність. І тому термінова необхідність ухвалення Конгресом цього законопроекту є такою важливою".

Як повідомляв ранішеГолос Америки, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва.

Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28 лютого. Спікер Палати представників конгресмен-республіканець Майк Джонсон відхилив ідею ухвалення законопроєкту про допомогу Україні, стверджуючи, що там відсутні положення про суворіші заходи безпеки на кордоні із Мексикою.

Президент Байден та члени його адмінітсрації неодноразово закликали спікера Джонсона почтавити цей законопроєкт на голосування в Палаті представників.

"І саме тому це (прийняття законопроєкту) зрештою зводиться до простого рішення однієї людини, спікера Джонсона. Якби в палаті було голосування, це було б прийнято обома партіями. Отже, спікеру Джонсону потрібно вирішити, чи дозволить він провести це голосування", - сказав Джейк Салліван в неділю.

"Якщо він це зробить, то Україна отримає те, що їй потрібно. Якщо він цього не зробить, то Сполучені Штати не матимуть необхідних ресурсів, щоб надати Україні необхідні інструменти та можливості. Ось до чого це зводиться", - підсумував радник з нацбезпеки.