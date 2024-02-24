"Ми можемо забезпечити перемогу народу України у боротьбі за його майбутнє". Байден та інші лідери G7 після розмови з Зеленським

Президент США Джо Байден разом з іншими лідерами G7 та президентом України Володимиром Зеленським обговорили підтримку України та подальші кроки для притягнення Росії до відповідальності за війну в Україні.

Розмова відбулася у суботу, 24-го лютого, у другу річницю російського широкомасштабного вторгнення, у форматі відеоконференції, повідомили в Білому домі.

"Ми, лідери G7, зустрілися сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України та ще раз привітати хоробрість і стійкість українського народу, який невтомно бореться за свободу та демократичне майбутнє України", - йдеться у спільній заяві G7, опублікованій на сайті Білого дому.

У заяві наголошено, що країни G7 будуть продовжувати підтримувати Україну у впроваджені формули миру Володимира Зеленського.

"Оскільки Україна вступає в третій рік цієї невпинної війни, її уряд і народ можуть розраховувати на підтримку Групи семи стільки, скільки потрібно", - наголосили в заяві, зазначивши, що лідери G7 залишаються переконаними, що зможуть забезпечити "перемогу народу України у боротьбі за його майбутнє".

Ми нарощуємо нашу безпекову допомогу Україні

"Ми нарощуємо нашу безпекову допомогу Україні та розширюємо наші виробничі та логістичні можливості, щоб допомогти країні", – йдеться в заяві.

Лідери Групи семи закликали Росію "негайно припинити загарбницьку війну та повністю й беззастережно вивести свої війська з міжнародно визнаної території України", а також запевнили, що ніколи не визнають ані так звані "вибори", минулі та майбутні, проведені Росією на території України, ані їхні результати.

"Заявлений намір Росії провести голосування на президентських виборах в українських регіонах є обурливим порушенням суверенітету України", – йдеться в заяві.

Ціна війни для Кремля зростатиме

Країни Групи семи пообіцяли продовжувати збільшувати вартість війни для Кремля, запроваджуючи нові санкції, зокрема щодо російської енергетичної галузі.

"Ми будемо продовжувати вживати заходів для посилення відповідності та забезпечення виконання обмеження ціни на нафту... ми реагуватимемо на порушення ліміту цін, зокрема шляхом накладення додаткових санкцій на тих, хто бере участь в оманливих діях під час транспортування російської нафти", – мовиться у заяві.

Попередження для Північної Кореї, Ірану та КНР

Також лідери G7 звернулися до інших країн із застереженням, щоб вони не сприяли Кремлю. Зокрема, вони засудили експорт балістичних ракет до Росії з Північної Кореї, назвавши їх прямим порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, і закликали "негайно припинити таку діяльність".

Ми закликаємо Іран припинити допомогу російській армії та її війні в Україні

"Ми закликаємо Іран припинити допомогу російській армії та її війні в Україні. Висловлюємо стурбованість передачею до Росії від підприємств КНР матеріалів і комплектуючих подвійного призначення для озброєнь і техніки військового виробництва", - йдеться в заяві.

Пріоритет відбудови України

Водночас лідери G7 зазначили, що "Росія не повинна руйнувати економіку України, щоб компенсувати свої невдачі на полі бою", і пообіцяли допомогти Києву задовольнити нагальні потреби у фінансуванні та привітали прогрес України у виконанні умов програми розширеного фінансування МВФ.

"Ми рішуче вітаємо схвалення фінансування Україні від ЄС на суму 50 мільярдів євро. Він надаватиме вирішальну фінансову підтримку Україні до 2027 року... Ми закликаємо затвердити додаткову допомогу, щоб закрити дефіцит бюджету України, що залишається, на 2024 рік", – йдеться в заяві.

Також у заяві лідери G7 наголошують на пріоритетності відбудови України і обіцяють для цього продовжувати працювати з українською владою та міжнародними фінансовими установами через Міжвідомчу координаційну платформу донорів, а також залучаючи приватні інвестиції.

"Росія не має права вирішувати, чи заплатить вона за шкоду, яку вона завдала Україні, і якщо так, то коли. За даними Світового банку, ця шкода зараз перевищує 486 мільярдів доларів США... Ми сповнені рішучості забезпечити повну відповідальність і підтримуємо Україну в отриманні компенсації за втрати, пошкодження та збитки, які виникли внаслідок агресії Росії," – йдеться в заяві.

G7 привітала створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

Намір Росії провести голосування на президентських виборах в українських регіонах є обурливим порушенням суверенітету України

Група семи засудила напади Росії на цивільне населення та інфраструктуру України, воєнні злочини, скоєні російськими військами, зокрема сексуальне насилля, а також порушення прав людини Росією на окупованих територіях, та привітала обговорення питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також міжнародну коаліцію з повернення українських дітей, започатковану Україною та Канадою:

"Ми закликаємо Росію звільнити всіх осіб, яких вона незаконно затримала, і безпечно повернути всіх цивільних осіб, яких вона незаконно переміщених або депортованих, починаючи з тисяч дітей... Ми також наголошуємо на важливості просування до обміну всіма військовополоненими та вітаємо зусилля щодо цього з боку інших країн-партнерів та учасників".

Також Кремль застерегли від використання ядерної риторики:

"Погрози Росії застосувати ядерну зброю, а тим більше будь-яке застосування ядерної зброї Росією в контексті її загарбницької війни проти України є неприпустимими".

Крім того, Росію засудили за підрив продовольчої безпеки у світі, водночас привітавши успіхи Україні в нарощування експорту.

"Завдяки українському морському коридору та шляхам солідарності ЄС Україна наближається до експорту всього зерна зі свого врожаю 2023 року, незважаючи на атаки Росії на українські порти та її вихід із Чорноморської зернової ініціативи.

Ми будемо продовжувати допомагати Україні експортувати її зерно

Ми будемо продовжувати допомагати Україні експортувати її зерно та сільськогосподарську продукцію до найбільш уразливих країн..."

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський подякував країнам G7 за підтримку протягом двох років війни й наголосив, що "той страшний день 24 лютого і весь жах, принесений Росією, все ж не позбавив нормального майбутнього Україну".

За даними Білого дому, участь в зустрічі взяли прем'єр-міністри Італії, Канади, Великої Британії та Японії, канцлер Німеччини Олаф Шольц, а Францію замість президента Еммануеля Макрона представив міністр закордонних справ Стефан Сежурне.

"Ви знаєте, що нам потрібно, ми розраховуємо на вас" – Зеленський

У зверненні, опублікованому на сайті Офісу президента України, до лідерів G7 закликав надати допомогу Україні в боротьбі з агресією РФ вчасно.

"Я дякую кожному з вас за ваше лідерство, небайдужість і за те, що світ справді буде впевнений у вас. Ви дуже добре знаєте все, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, зміцнити нашу армію на суші. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження нашого успіху в морі. І ви чудово знаєте, що все це нам потрібно вчасно, і ми розраховуємо на вас," – заявив Зеленський.

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